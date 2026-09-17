Ο Τομά Ερτέλ στην ΑΕΚ: Ανακοίνωσε τη μεταγραφή του με Μαζωνάκη

Ο Γάλλος γκαρντ Τομά Ερτέλ ανακοίνωσε τη μεταγραφή του στην ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ, επιλέγοντας έναν ιδιαίτερο τρόπο για να μοιραστεί την είδηση. Ο παίκτης προανήγγειλε την άφιξή του στην Ελλάδα μέσω ενός στόρι στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, λίγο μετά την επίτευξη της συμφωνίας με την «Ένωση».

Η ανακοίνωση μέσω Instagram

Ο Τομά Ερτέλ επέλεψε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να γνωστοποιήσει τη νέα του συνεργασία. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε ένα στόρι στο Instagram, στο οποίο εμφανιζόταν σε κιτρινόμαυρο φόντο, υποδηλώνοντας την ένταξή του στην ΑΕΚ. Η κίνηση αυτή έγινε αμέσως μετά την οριστικοποίηση της συμφωνίας με την ελληνική ομάδα, καθώς ο Γάλλος γκαρντ δεν κρατιόταν να ανακοινώσει την εξέλιξη.

Η ανάρτηση αυτή σηματοδότησε την επικείμενη άφιξή του στην Ελλάδα, όπου θα ενισχύσει τη γραμμή των γκαρντ της ΑΕΚ. Ο ίδιος ο Ερτέλ προανήγγειλε την μεταγραφή του με αυτόν τον τρόπο, επιβεβαιώνοντας τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί.

Το τραγούδι του Μαζωνάκη και το μήνυμα

Ένα από τα πιο ξεχωριστά στοιχεία της ανακοίνωσης ήταν η επιλογή του «σάουντρακ». Ο Τομά Ερτέλ χρησιμοποίησε το τραγούδι «Ανήκω σε Μένα» του Γιώργου Μαζωνάκη, ένα τραγούδι που, σύμφωνα με τις πηγές, ανήκει στον αδικοχαμένο καλλιτέχνη. Αυτή η επιλογή προσέδωσε έναν ιδιαίτερο και προσωπικό τόνο στην ανάρτηση του παίκτη, κάνοντας την ανακοίνωση ακόμα πιο ξεχωριστή.

Εκτός από το τραγούδι, ο Ερτέλ πρόσθεσε και ένα γραπτό μήνυμα στο στόρι του. Έγραψε «Μία ωραία μέρα» στα ελληνικά, εκφράζοντας τη θετική του διάθεση και τη χαρά του για τη νέα σελίδα στην καριέρα του. Συμπλήρωσε επίσης την ημερομηνία «13/4/1294», η οποία είναι η ημερομηνία ίδρυσης της Ένωσης, προσδίδοντας έναν συμβολικό χαρακτήρα στην ανακοίνωσή του και δείχνοντας την αναγνώριση της ιστορίας του συλλόγου.

Ο ρόλος του στην ΑΕΚ και η περσινή σεζόν

Ο Τομά Ερτέλ έρχεται στην ΑΕΚ για να ενισχύσει σημαντικά την ομάδα μπάσκετ, προσφέροντας την εμπειρία και τις ικανότητές του. Θα προστεθεί στη γραμμή των γκαρντ της Ένωσης, δίπλα σε ήδη υπάρχοντες παίκτες όπως ο Δημήτρης Φλιώνης, ο Δημήτρης Κατσίβελης και ο Λούκας Λεκαβίτσιους. Η παρουσία του αναμένεται να δώσει λύσεις και να ενισχύσει το δημιουργικό κομμάτι της ομάδας.

Στα μέσα της περασμένης σεζόν, ο Γάλλος γκαρντ βρέθηκε στη Βιλερμπάν, όπου είχε μια αξιοσημείωτη παρουσία. Σε 25 αγώνες της Euroleague, κατέγραψε κατά μέσο όρο 9.2 πόντους και 5.4 ασίστ. Οι επιδόσεις του αυτές υπογραμμίζουν την ικανότητά του να προσφέρει τόσο στο σκοράρισμα όσο και στην οργάνωση του παιχνιδιού στο υψηλότερο ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η πλούσια καριέρα του Γάλλου γκαρντ

Ο Τομά Ερτέλ διαθέτει μια μακρά και πλούσια καριέρα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, έχοντας αγωνιστεί σε αρκετές σημαντικές ομάδες σε διάφορες χώρες. Στο παρελθόν, έχει φορέσει τις φανέλες των Ορτέζ, Στρασμπούργκ, Αλικάντε, Μπασκόνια, Αναντολού Εφές, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Ζενίτ, Σενζέν Λέοπαρντς, Κορούνια και Βιλερμπάν. Αυτή η διαδρομή του έχει προσφέρει εκτεταμένη εμπειρία σε διαφορετικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις, καθιστώντας τον έναν παίκτη με διεθνή αναγνώριση και σημαντική παρουσία στο άθλημα.

Με πληροφορίες από: Reader, Newsit