Ο Αναστάσιος Τζήκας σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη στον ΠΑΟΚ – Οι στόχοι για πρωτάθλημα και Champions League

Σημαντικές εξελίξεις σημειώθηκαν σήμερα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, καθώς ο Αναστάσιος Τζήκας αναλαμβάνει καθήκοντα συμβούλου του προέδρου Ιβάν Σαββίδη και του Διοικητικού Συμβουλίου. Η νέα αυτή προσθήκη εντάσσεται στο πλαίσιο της ολικής αναδιάρθρωσης του συλλόγου, με τον Ιβάν Σαββίδη να παρουσιάζει τον κ. Τζήκα στο προγραμματισμένο διοικητικό συμβούλιο. Παράλληλα, ο πρόεδρος του «Δικεφάλου» έθεσε τους αγωνιστικούς στόχους για την τρέχουσα σεζόν και αναφέρθηκε αναλυτικά στην πορεία των έργων υποδομής, δίνοντας το στίγμα της νέας εποχής.

Η νέα οργανωτική προσθήκη στον ΠΑΟΚ

Στο προγραμματισμένο διοικητικό συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο Ιβάν Σαββίδης παρουσίασε στα μέλη του ΔΣ τον Αναστάσιο Τζήκα, χαρακτηρίζοντάς τον ως μία σημαντική προσθήκη στον οργανισμό του «Δικεφάλου». Ο κ. Τζήκας, ο οποίος είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της «Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης ΑΕ», αναλαμβάνει καθήκοντα συμβούλου του προέδρου και του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου.

Ο Αναστάσιος Τζήκας θα επικεντρωθεί στους τομείς της εσωτερικής οργάνωσης, του συντονισμού της λειτουργίας των υπηρεσιών και της εισαγωγής καινοτόμων τεχνολογιών στην καθημερινή λειτουργία του οργανισμού. Αυτές οι αρμοδιότητες εντάσσονται άμεσα στο πλαίσιο της ευρύτερης αναδιάρθρωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ΠΑΕ. Ο Ιβάν Σαββίδης περιέγραψε τον κ. Τζήκα ως έναν εξαίρετο τεχνοκράτη, ο οποίος έχει αποδείξει μέσα από τη μακρά επαγγελματική του διαδρομή ότι γνωρίζει πώς να εργάζεται αποτελεσματικά με ανθρώπους και να φτάνει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Η ασπρόμαυρη ΠΑΕ καλωσόρισε θερμά τον κ. Τζήκα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, ευχόμενη κάθε επιτυχία στο έργο του.

Οι αγωνιστικοί στόχοι και η ολική αναδιάρθρωση

Κατά τη διάρκεια της εισήγησής του, ο Ιβάν Σαββίδης έδωσε το στίγμα της ολικής αναδιάρθρωσης του ΠΑΟΚ, τονίζοντας τον τρόπο λειτουργίας που επιθυμεί για τη νέα εποχή του συλλόγου. Ζήτησε από όλα τα στελέχη του οργανισμού να συνεργάζονται ως μία ομάδα, θεωρώντας πως μόνο μέσα από αυτή τη λειτουργία μπορεί να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ο πρόεδρος ξεκαθάρισε παράλληλα ότι η ολική αναδιάρθρωση του ΠΑΟΚ θα προχωρήσει μέχρι τέλους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η περίοδος των αλλαγών βάζει σε δεύτερο πλάνο τους αγωνιστικούς στόχους. Αντιθέτως, για τη σεζόν που έχει ήδη ξεκινήσει, τέθηκε ξεκάθαρα ο στόχος: η κατάκτηση του πρωταθλήματος και η συμμετοχή στο Champions League της επόμενης περιόδου.

Πρόοδος στον σχεδιασμό του νέου γηπέδου της Τούμπας

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στο κομμάτι των υποδομών, με τον σχεδιασμό για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα να επιβεβαιώνεται ότι βρίσκεται εντός χρονοδιαγράμματος. Ο Ιβάν Σαββίδης εξέπληξε την πεποίθησή του ότι μέχρι το επόμενο καλοκαίρι θα έχουν ολοκληρωθεί όλα όσα απαιτούνται, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει η κατασκευή του νέου σταδίου.

Το Καυτανζόγλειο ως προσωρινή έδρα

Το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το νέο γήπεδο φέρνει αναπόφευκτα στο προσκήνιο και το ζήτημα της προσωρινής έδρας. Εδώ βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που προέκυψαν από το σημερινό διοικητικό συμβούλιο.

Η θέση που εκφράστηκε είναι ότι το Καυτανζόγλειο Στάδιο θα πρέπει να είναι απολύτως έτοιμο μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν. Αυτό κρίνεται απαραίτητο ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ από την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Πρόκειται για καθοριστική παράμετρο στον συνολικό σχεδιασμό, καθώς η ετοιμότητα του Καυτανζογλείου συνδέεται άμεσα με τη μετακόμιση της ομάδας όταν θα αρχίσουν οι εργασίες κατασκευής του νέου γηπέδου στην Τούμπα.

Εξέλιξη και για το νέο προπονητικό κέντρο

Παράλληλα με τα σχέδια για το νέο γήπεδο, ο σχεδιασμός για το νέο προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ εξελίσσεται κανονικά. Το έργο κινείται εντός του προβλεπόμενου χρόνου και οι πρώτες εργασίες που έχουν δρομολογηθεί αφορούν την κατασκευή των γηπέδων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko