Οι δηλώσεις Μπαρτζώκα για το Super Cup της Euroleague και τους στόχους του Ολυμπιακού

Η αποστολή του Ολυμπιακού αναχώρησε για το Άμπου Ντάμπι, με προορισμό τη Μέση Ανατολή, όπου θα λάβει μέρος στο Super Cup της Euroleague. Λίγο πριν την αναχώρηση, ο προπονητής της ομάδας, Γιώργος Μπαρτζώκας, προέβη σε δηλώσεις στο αεροδρόμιο, αναφερόμενος στους στόχους των «ερυθρόλευκων» και τη σημασία της διοργάνωσης. Ο Μπαρτζώκας υπογράμμισε ότι κάθε τίτλος αποτελεί στόχο για τον Ολυμπιακό, ενώ σχολίασε και την κατάσταση των παικτών.

Η σημασία του Super Cup για τον Ολυμπιακό

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε τη σημασία του Super Cup της Euroleague, χαρακτηρίζοντάς το ως έναν τίτλο που ο Ολυμπιακός θέλει να διεκδικήσει. Παρόλο που η διοργάνωση διεξάγεται σε αρκετά πρώιμο στάδιο της χρονιάς, ο Έλληνας προπονητής υπογράμμισε ότι έχει ξεχωριστή σημασία και σοβαρότητα για την ομάδα του. Ο Ολυμπιακός θα ακολουθήσει τη γνωστή του φιλοσοφία, εστιάζοντας αρχικά στον πρώτο αγώνα.

Σύμφωνα με τον προπονητή, η ομάδα πρέπει να δείξει ότι κάθε τίτλος αποτελεί στόχο. Ο ίδιος δήλωσε περίεργος για το πώς θα αντιμετωπίσουν οι παίκτες το τουρνουά. Αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να κατακτήσει το τρόπαιο, αυτό θα θεωρηθεί ένα σημαντικό επίτευγμα.

Το υψηλό επίπεδο των αντιπάλων

Ο Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στο υψηλό επίπεδο των ομάδων που θα συμμετάσχουν στο Super Cup. Χαρακτήρισε το τουρνουά ως πολύ ενδιαφέρον, με ποιοτικές ομάδες, καλούς προπονητές και παίκτες, καθώς και γεμάτα ρόστερ. Το επίπεδο αναμένεται να είναι πολύ υψηλό.

Ειδική αναφορά έγινε στη Ρεάλ και τη Φενέρμπαχτσε, οι οποίες συμμετείχαν στο περσινό Final 4, παίζοντας ημιτελικό και τελικό. Επιπλέον, ο προπονητής σημείωσε ότι η Ντουμπάι έχει ενισχυθεί σημαντικά σε όλα τα επίπεδα και δείχνει να είναι ένας πολύ δυνατός διεκδικητής για το Final 4. Το τουρνουά θα είναι πολύ σοβαρό.

Η αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε και η ομοιογένεια

Ο πρώτος αγώνας του Ολυμπιακού στο Άμπου Ντάμπι, στην Etihad Arena, θα είναι απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, στο πλαίσιο της ημιτελικής φάσης του EuroLeague Super Cup. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας χαρακτήρισε την αναμέτρηση με την τουρκική ομάδα ως ιδιαίτερα δύσκολη. Μετά από αυτό το ματς, θα φανεί αν ο Ολυμπιακός θα έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει το τρόπαιο.

Ο προπονητής επισήμανε ότι το τουρνουά διεξάγεται σε ένα χρονικό σημείο όπου οι ομάδες δεν έχουν ακόμα την απαιτούμενη ομοιογένεια και χημεία για τέτοιου είδους αγώνες. Αυτό σημαίνει ότι θα δούμε πράγματα που δεν είναι συνηθισμένα, καθώς οι ομάδες δεν έχουν ακόμη αναπτύξει την πλήρη συνοχή τους.

Κατάσταση των παικτών

Σχετικά με την κατάσταση των παικτών, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ενημέρωσε ότι οι Παπανικολάου, Χολ και Τζόουνς έχουν όλοι κάνει προπόνηση. Ωστόσο, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ δεν έχει κάνει προπόνηση.

Ο προπονητής διευκρίνισε ότι ο Μιλουτίνοφ δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό, αλλά δεν προπονήθηκε σήμερα. Υπάρχει η ελπίδα ότι ο παίκτης θα μπορέσει να προπονηθεί την επόμενη ημέρα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko