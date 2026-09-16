Η ΜΑΚΒΕΛ-EURIMAC εντάσσει το ελληνικό μπάσκετ στη στρατηγική επικοινωνίας της

Σε ένα νέο πεδίο προβολής για το εμπορικό της σήμα επενδύει η ΜΑΚΒΕΛ-EURIMAC, εντάσσοντας το ελληνικό μπάσκετ στη στρατηγική επικοινωνίας της. Η εταιρεία προχώρησε σε χορηγική συνεργασία με την Ομοσπονδία Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδας (Ο.Δ.Κ.Ε.), αποκτώντας έτσι παρουσία σε ένα ευρύ φάσμα εθνικών διοργανώσεων, τόσο ανδρών όσο και γυναικών.

Η νέα χορηγική συνεργασία

Η συμφωνία μεταξύ της ΜΑΚΒΕΛ-EURIMAC και της Ο.Δ.Κ.Ε. υπογράφηκε στις 11 Σεπτεμβρίου, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας. Η υπογραφή της χορηγικής συνεργασίας σηματοδοτεί την είσοδο της ΜΑΚΒΕΛ-EURIMAC στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του brand της.

Κατά την τελετή υπογραφής, την εταιρεία ΜΑΚΒΕΛ-EURIMAC εκπροσώπησαν ο πρόεδρος, Σταύρος Κωνσταντινίδης, και ο διευθύνων σύμβουλος, Οδυσσέας Παπαδόπουλος. Από την πλευρά της Ομοσπονδίας Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδας, παρών ήταν ο πρόεδρός της, Κωνσταντίνος Μπούσιας, ο οποίος υπέγραψε τη συμφωνία εκ μέρους της Ο.Δ.Κ.Ε.

Προβολή του brand ΜΑΚΒΕΛ στις εμφανίσεις των διαιτητών

Ένα από τα κεντρικά στοιχεία αυτής της συνεργασίας αποτελεί η προβολή του εμπορικού σήματος ΜΑΚΒΕΛ στις επίσημες εμφανίσεις των αξιολογημένων διαιτητών. Το λογότυπο της εταιρείας θα βρίσκεται τοποθετημένο στην πίσω όψη της φανέλας τους, σε όλους τους αγώνες στους οποίους οι διαιτητές ορίζονται από την Ομοσπονδία.

Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, η ΜΑΚΒΕΛ-EURIMAC εξασφαλίζει σημαντική προβολή σε διοργανώσεις διαφορετικών κατηγοριών. Η παρουσία του λογοτύπου στις φανέλες των διαιτητών θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αγώνων, από την κορυφαία επαγγελματική κατηγορία μέχρι και τα εθνικά πρωταθλήματα ανδρών και γυναικών.

Ευρύ φάσμα διοργανώσεων σε όλη τη χώρα

Η χορηγική συμφωνία επεκτείνεται σε ένα εκτεταμένο δίκτυο διοργανώσεων, καλύπτοντας σημαντικά πρωταθλήματα και κύπελλα σε εθνικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, η συμφωνία περιλαμβάνει τη Stoiximan Greek Basketball League (GBL), την Elite League, τη National League 1 Ανδρών και τη National League 2 Ανδρών.

Επιπλέον, η συνεργασία καλύπτει και τις γυναικείες διοργανώσεις, όπως την Allwyn Women’s Basketball League 1, καθώς και τις Women’s National League 1 και 2. Αυτό εξασφαλίζει στην εταιρεία προβολή σε ένα μεγάλο αριθμό αγώνων και σε διαφορετικές κατηγορίες σε ολόκληρη τη χώρα.

Στο χορηγικό πακέτο περιλαμβάνονται επίσης δύο από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της αγωνιστικής σεζόν: το Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών και το Allwyn Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών, προσφέροντας περαιτέρω αναγνωρισιμότητα στο brand ΜΑΚΒΕΛ.

Πέρα από τα γήπεδα: Ψηφιακή παρουσία και εκδηλώσεις

Η συνεργασία μεταξύ της ΜΑΚΒΕΛ-EURIMAC και της Ο.Δ.Κ.Ε. δεν περιορίζεται μόνο στην παρουσία του λογοτύπου μέσα στα γήπεδα. Προβλέπει επίσης την προβολή της ΜΑΚΒΕΛ-EURIMAC μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Ομοσπονδίας Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδας, ενισχύοντας την ψηφιακή της παρουσία.

Επιπλέον, η εταιρική ταυτότητα της ΜΑΚΒΕΛ-EURIMAC θα συμμετέχει στις επίσημες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιεί η Ομοσπονδία, για όσο χρονικό διάστημα βρίσκεται σε ισχύ η χορηγική συμφωνία. Αυτό προσφέρει επιπλέον ευκαιρίες για την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του brand σε ένα ευρύτερο κοινό.

Στρατηγική εξωστρέφειας και αναγνωρισιμότητας

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική της ΜΑΚΒΕΛ-EURIMAC για μεγαλύτερη εξωστρέφεια και ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του brand ΜΑΚΒΕΛ στην ελληνική αγορά. Η επιλογή του μπάσκετ ως πεδίου προβολής δίνει στην εταιρεία πρόσβαση σε ένα ευρύ κοινό, λόγω της εκτεταμένης παρουσίας της σε πλήθος αγώνων και κατηγοριών.

Παράλληλα, η εταιρεία συνδέει τη χορηγική της πρωτοβουλία με τον θεσμό της διαιτησίας. Με αυτόν τον τρόπο, η ΜΑΚΒΕΛ-EURIMAC επιδιώκει να συσχετιστεί με χαρακτηριστικά όπως η συνέπεια, η αξιοπιστία, ο σεβασμός στους κανόνες και η ευγενής άμιλλα, ενισχύοντας περαιτέρω την εικόνα της στην αγορά και στο κοινό.

Με πληροφορίες από: Topontiki