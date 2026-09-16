Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης 2-3: Ο Εσπί λύτρωσε τη «βασίλισσα» στις καθυστερήσεις

Η Ρεάλ Μαδρίτης έπαιξε με τη «φωτιά» στην έδρα της Έλτσε, αλλά κατάφερε να αποτρέψει το «κάζο», εξασφαλίζοντας μια αγχωτική νίκη με σκορ 3-2. Το καθοριστικό γκολ σημειώθηκε από τον Κάρλος Εσπί στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, χαρίζοντας τους τρεις βαθμούς στην ομάδα του, παρά την απώλεια προβαδίσματος δύο τερμάτων.

Ιδανικό ξεκίνημα για τη Ρεάλ Μαδρίτης

Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για τους «μερένγκες», οι οποίοι μπήκαν δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και πατούσαν εύκολα στην αντίπαλη περιοχή. Παρόλο που αρχικά υστερούσαν στην τελική προσπάθεια, ο «Γόρδιος δεσμός» λύθηκε στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Γκιουλέρ εκτέλεσε ένα φάουλ, με την μπάλα να καταλήγει αρχικά στο αριστερό δοκάρι και στη συνέχεια να βρίσκει στον Ντιτούρο, τερματοφύλακα της Έλτσε, ο οποίος σημείωσε αυτογκόλ για το 1-0.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του στο 33ο λεπτό. Μετά από γύρισμα του Ντιομαντέ, ο Γάλλος σούπερ σταρ τελείωσε ιδανικά τη φάση από κοντά, πέφτοντας πάνω στον τερματοφύλακα, δίχως ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς. Ακολούθησε ένα ακυρωθέν γκολ του Εμπαπέ για οφσάιντ, με το σκορ να παραμένει 2-0 υπέρ της Ρεάλ Μαδρίτης στην ανάπαυλα του ημιχρόνου, ανοίγοντας τον δρόμο για μία φαινομενικά εύκολη επικράτηση.

Η ανατροπή της Έλτσε

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να μπουν ξανά στο ματς, αν και για αρκετή ώρα δεν έβρισκαν το γκολ που θα τους επέτρεπε να διεκδικήσουν κάτι περισσότερο. Την ίδια στιγμή, οι «μερένγκες» είχαν τις δικές τους στιγμές για να διευρύνουν το σκορ, αλλά δεν το κατάφεραν, υιοθετώντας έναν ολοένα και πιο παθητικό ρόλο στο παιχνίδι.

Εντέλει, η Έλτσε κατάφερε να μειώσει στο 71ο λεπτό, όταν μια κεφαλιά του Οσόριο δεν άφησε περιθώριο αντίδρασης στον τερματοφύλακα Κουρτουά, δίνοντας ελπίδα στους γηπεδούχους. Η ισορροπία επανήλθε πλήρως στο 83ο λεπτό, όταν ένα συρτό σουτ του Φερ Νίνιο έφερε το παιχνίδι στα ίσα, ισοφαρίζοντας σε 2-2.

Η λύτρωση του Κάρλος Εσπί

Παρ' όλα αυτά, οι Μαδριλένοι κατάφεραν να παραμείνουν ψύχραιμοι και να αναζητήσουν άμεσα το γκολ της νίκης, παρά την απώλεια του προβαδίσματος. Η λύτρωση ήρθε εντέλει από τον νεαρό Κάρλος Εσπί, ο οποίος είχε περάσει στο ματς ως αλλαγή ελάχιστα πριν από την καθοριστική φάση. Στο 90+1' λεπτό, ο Εσπί σκόραρε εξ επαφής, μετά από μια πάσα «πάρε βάλε» του Κιλιάν Εμπαπέ σε κενό χώρο, διαμορφώνοντας το τελικό 3-2.

Με αυτό το γκολ, η Ρεάλ Μαδρίτης απέφυγε το «κάζο» στην έδρα της Έλτσε, εξασφαλίζοντας μια σημαντική νίκη που της επέτρεψε να παραμείνει στην κορυφή του πρωταθλήματος.

Η βαθμολογική θέση της «βασίλισσας»

Μετά την αγχωτική της επικράτηση επί της Έλτσε, η Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε τους 15 βαθμούς στο πρωτάθλημα Ισπανίας. Με αυτό το αποτέλεσμα, η «βασίλισσα» κατάφερε να «πιάσει» την Μπαρτσελόνα στην κορυφή της βαθμολογίας, αν και με ένα ματς περισσότερο. Η νίκη αυτή διατηρεί την ομάδα σε τροχιά πρωταθλητισμού, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Άλλα αποτελέσματα στην αγωνιστική

Στο πλαίσιο της ίδιας αγωνιστικής, σημειώθηκαν και άλλα αποτελέσματα στο πρωτάθλημα. Η Βαλένθια κατάφερε να σπάσει το ρόδι, σημειώνοντας την πρώτη της νίκη μετά την απομάκρυνση του Κάρλος Κορμπεράν. Επικράτησε εκτός έδρας της Αλαβές με σκορ 1-0, με το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση να σημειώνεται από τον Ριόχα στο 78ο λεπτό.

Νωρίτερα, τη δεύτερη φετινή της νίκη σημείωσε και η Ράγιο Βαγιεκάνο, η οποία επιβλήθηκε εντός έδρας της Εσπανιόλ με 2-1. Οι Γκαρθία και Πεδρόσα έδωσαν από νωρίς ισχυρό προβάδισμα στους γηπεδούχους, σκοράροντας στο 3ο και στο 26ο λεπτό αντίστοιχα. Ο Χαέν μείωσε για τους Καταλανούς στο 54ο λεπτό της αναμέτρησης, χωρίς ωστόσο να αλλάξει το τελικό αποτέλεσμα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit