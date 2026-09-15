Το ηχητικό του VAR αποκαλύπτει πώς μέτρησε το γκολ του Χάαλαντ

Το ηχητικό από την επικοινωνία του VAR στη φάση που έκρινε το ντέρμπι του Μάντσεστερ δόθηκε στη δημοσιότητα, αποκαλύπτοντας βήμα προς βήμα πώς οι διαιτητές οδηγήθηκαν στην κατακύρωση του γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ. Το τέρμα αυτό έκρινε την αναμέτρηση, με τη Σίτι να επικρατεί 1-0 της Γιουνάιτεντ. Η συνομιλία αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αποτυπώνει όσα εξέτασε το VAR, αλλά και το στοιχείο που παρέλειψε να αξιολογήσει.

Η αρχική απόφαση και ο έλεγχος του VAR

Η απόφαση στον αγωνιστικό χώρο για τη συγκεκριμένη φάση ήταν αρχικά οφσάιντ. Ο Ματ Ντόναχιου, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για το VAR, επικεντρώθηκε αρχικά στον έλεγχο της θέσης του Έρλινγκ Χάαλαντ, προκειμένου να διαπιστώσει εάν ο Νορβηγός επιθετικός βρισκόταν σε θέση οφσάιντ κατά τη διάρκεια της φάσης του γκολ.

Στο ηχητικό της επικοινωνίας ακούγεται αρχικά η δήλωση: «Η απόφαση στον αγωνιστικό χώρο είναι οφσάιντ. Ελέγχουμε την απόφαση για οφσάιντ στον Χάαλαντ». Η ημιαυτόματη τεχνολογία οφσάιντ χρησιμοποιήθηκε για την εξέταση αυτή, δίνοντας στη συνέχεια την απάντηση: «Σύσταση για κανονική θέση». Η τεχνολογία έδειξε ότι ο Χάαλαντ καλυπτόταν για μόλις τρία εκατοστά.

Η εξέταση της επιθετικής φάσης

Από εκείνο το σημείο, ο Ματ Ντόναχιου ενημέρωσε τον διαιτητή Μάικλ Όλιβερ ότι ο Χάαλαντ βρισκόταν σε κανονική θέση. Ωστόσο, τόνισε την ανάγκη να εξεταστεί ολόκληρη η επιθετική φάση, πέραν της αρχικής θέσης του σκόρερ. Ο Ντόναχιου ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εντάξει, είναι σε κανονική θέση. Τώρα πρέπει να ελέγξουμε ολόκληρη την επιθετική φάση. Μάικλ, ο Χάαλαντ βρίσκεται σε κανονική θέση, αλλά πρέπει να κάνω τον πλήρη έλεγχο. Περίμενε».

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου της επιθετικής φάσης, η προσοχή του VAR στράφηκε στη συμμετοχή του Έντσο Φερνάντες. Ο Φερνάντες είχε κινηθεί από θέση οφσάιντ και το VAR επικεντρώθηκε στο εάν είχε ακουμπήσει την μπάλα, ένα κρίσιμο σημείο για την εξέλιξη της φάσης.

Η αναζήτηση επαφής και οι λήψεις

Οι διαιτητές του VAR εξέτασαν επισταμένως την πιθανή επαφή του Έντσο Φερνάντες με την μπάλα. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκαν και εξετάστηκαν διαφορετικές λήψεις της φάσης. Ο στόχος ήταν να διαπιστωθεί με ακρίβεια εάν υπήρχε έστω και η παραμικρή επαφή του παίκτη με την μπάλα, δεδομένης της θέσης του.

Στη συνομιλία του VAR ακούγονται οι εξής δηλώσεις κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας: «Δεν υπάρχει επαφή εκεί, επιβεβαιώστε ότι δεν υπάρχει επαφή. Δεν υπάρχει. Θέλω κάτι πιο κοντινό. Υπάρχει καθαρό κενό. Δεν την ακουμπάει εκεί, έτσι; Άλλη γωνία». Αυτή η ενδελεχής εξέταση επικεντρώθηκε αποκλειστικά στο αν ο Φερνάντες άγγιξε την μπάλα.

Η τελική απόφαση και η κατακύρωση

Αφού ολοκληρώθηκε η εξέταση των διαφόρων λήψεων και διαπιστώθηκε ότι ο Έντσο Φερνάντες δεν είχε ακουμπήσει την μπάλα, ο έλεγχος του VAR ολοκληρώθηκε. Η διαπίστωση αυτή οδήγησε στην τελική απόφαση για την κατακύρωση του γκολ.

Ο Ματ Ντόναχιου ενημέρωσε τον διαιτητή Μάικλ Όλιβερ ότι έπρεπε να ανατρέψει την αρχική του απόφαση για οφσάιντ. Η τελική οδηγία προς τον διαιτητή ήταν σαφής: «Γκολ. Μάικλ, επιβεβαιώνω ότι πρέπει να αλλάξεις την απόφασή σου σε γκολ. Ο Χάαλαντ βρίσκεται σε κανονική θέση. Τελική απόφαση: γκολ. Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε».

Με πληροφορίες από: Gazzetta