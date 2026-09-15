Χριστοφιδέλης: «Να είμαστε όλοι περήφανοι, η Εθνική ομάδα μεγάλωσε»

Μετά από ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα, ο προπονητής της Εθνικής ομάδας βόλεϊ ανδρών, Κώστας Χριστοφιδέλης, στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο οι διεθνείς αθλητές διαχειρίστηκαν την πνευματική και σωματική καταπόνηση. Η Εθνική μας συνέχισε την επιτυχημένη της πορεία στον Α’ όμιλο του Ευρωβόλεϊ, σημειώνοντας μια σημαντική νίκη.

Η νέα επιτυχία της Εθνικής βόλεϊ

Η Εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών επικράτησε της Σουηδίας με σκορ 3-1 σετ, πανηγυρίζοντας έτσι τη δεύτερη νίκη της μέσα σε λιγότερες από είκοσι ώρες. Αυτή η επιτυχία έρχεται να προστεθεί στις θετικές εμφανίσεις της ομάδας στο πλαίσιο του Ευρωβόλεϊ, δείχνοντας τη δυναμική που έχει αναπτύξει.

Ο κόουτς Χριστοφιδέλης, αναφερόμενος σε αυτή τη νίκη, υπογράμμισε τη σημασία της όχι μόνο για την πρόκριση, αλλά και για την ικανότητα της ομάδας να ξεπερνά τις δυσκολίες και την κούραση.

Η διαχείριση της καταπόνησης

Ο Κώστας Χριστοφιδέλης προχώρησε σε μια αναδρομή, ξεκινώντας από την περσινή χρονιά. Θυμήθηκε τη μεγάλη νίκη επί της Φινλανδίας στο European League, όπου η επόμενη ημέρα αποδείχθηκε δύσκολη, με αποτέλεσμα να χαθεί ένα παιχνίδι με την Κροατία που κόστισε βαθμολογικά. Αντίθετα, φέτος, μετά τη μεγάλη νίκη στον ημιτελικό των Μεσογειακών Αγώνων απέναντι στην Ιταλία, η ομάδα κατάφερε να προκριθεί στον τελικό και να διαχειριστεί καλά τον επόμενο αγώνα.

Ο προπονητής χαρακτήρισε τη χθεσινή νίκη ως ίσως τη μεγαλύτερη από τότε που ανέλαβε την ηγεσία της Εθνικής. Η πρώτη του σκέψη μετά από αυτή την επιτυχία ήταν πώς θα διαχειρίζονταν την επόμενη ημέρα, ειδικά με λιγότερες από είκοσι ώρες να μεσολαβούν. Έπρεπε να αντιμετωπίσουν την κούραση, τους τραυματισμούς, την απόφαση για πρωινή προπόνηση και, στη συνέχεια, να εκτελέσουν το πλάνο τους το μεσημέρι.

Αναγνώριση σε αθλητές και συνεργάτες

Ο Κώστας Χριστοφιδέλης τόνισε την ανάγκη να είναι όλοι περήφανοι, όχι μόνο για τους αθλητές, αλλά και για τους συνεργάτες της ομάδας. Αναφέρθηκε στους βοηθούς του, στην αγαπημένη Βίκυ Νεντή, τη στατιστικολόγο της Εθνικής, η οποία ταλαιπωρείται εδώ και τρεις μήνες, προσφέροντας τον καλύτερό της εαυτό για την παροχή πληροφοριών για τους αντιπάλους.

Επίσης, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στον γυμναστή, Λάμπρο Δάνα, καθώς και στους δύο φυσιοθεραπευτές, τον Γιώργο Ζαζά και τον Σώζοντα Μπόγρη, οι οποίοι, όπως είπε, «δεν κοιμούνται τα βράδια» για να είναι δίπλα στους αθλητές. Ο προπονητής αναφέρθηκε και στα παιδιά που δεν είχαν μεγάλο χρόνο συμμετοχής, χαρακτηρίζοντάς τα εξαιρετικά. Τους άκουγε συνεχώς να εμψυχώνουν τους συμπαίκτες τους, ακόμα και αυτούς που έπαιξαν λίγο, αυτούς που ήρθαν από τον πάγκο και έμειναν εκεί, αλλά και αυτούς που ήταν πιο πίσω και δεν τους δόθηκε η ευκαιρία να αγωνιστούν.

Η «μεγαλωμένη» Εθνική και οι επόμενοι στόχοι

Ο Κώστας Χριστοφιδέλης δήλωσε με έμφαση ότι «η Εθνική ομάδα μεγάλωσε». Αυτό δεν οφείλεται μόνο στη νίκη επί της Σουηδίας με καθαρό σκορ και την εξασφάλιση της πρόκρισης, αλλά κυρίως στην ικανότητα της ομάδας να ξεπεράσει τους «δαίμονές» της, αναφερόμενος στους λόγους της σωματικής και πνευματικής καταπόνησης που είχε αναφέρει προηγουμένως.

Για την επόμενη ημέρα, ο προπονητής επεσήμανε ότι υπάρχουν μικροπροβλήματα, όπως ήταν αναμενόμενο. Η ομάδα είναι τυχερή που έχει ρεπό αύριο, το οποίο θα αξιοποιηθεί για να δουλέψουν και να βοηθήσουν τα παιδιά να νιώσουν καλύτερα και να γεμίσουν τις μπαταρίες τους. Με διαύγεια και συγκέντρωση, η Εθνική πρέπει να ετοιμαστεί για να αντιμετωπίσει τη Σλοβακία, την οποία χαρακτήρισε ανταγωνιστική και μαχητική ομάδα. Παρόλο που μπορεί να χάνει, παλεύει, και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Ο προπονητής κατέληξε τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια και η ομάδα πρέπει να είναι προσηλωμένη στο πλάνο της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta