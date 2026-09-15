Λιούις Χάμιλτον: «Κανείς δεν μπορεί να σταματήσει τον Αντονέλι»

Ο Λιούις Χάμιλτον έθεσε τον εαυτό του ουσιαστικά εκτός διεκδίκησης του τίτλου στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1, μετά τον αγώνα της Μαδρίτης. Η εγκατάλειψη του Βρετανού στο Grand Prix Ισπανίας φαίνεται πως έβαλε τέλος και στις τελευταίες ρεαλιστικές του ελπίδες για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αν και δεν δήλωσε ρητά ότι αποσύρεται από τη μάχη, η εκτίμησή του για τον Κίμι Αντονέλι και τη Mercedes άφησε λίγα περιθώρια για διαφορετική ερμηνεία.

Η εγκατάλειψη στη Μαδρίτη και οι χαμένες ελπίδες

Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής έφτασε στη Μαδρίτη απέχοντας 76 βαθμούς από την κορυφή της βαθμολογίας. Ωστόσο, η αστοχία στα φρένα της Ferrari του τον ανάγκασε να εγκαταλείψει μόλις στον έβδομο γύρο του Grand Prix Ισπανίας. Αυτό το συμβάν αποδείχθηκε καθοριστικό για την πορεία του στο πρωτάθλημα.

Η εγκατάλειψή του στη Μαδρίτη άφησε ιδιαίτερα απογοητευμένο τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή. Όταν βγήκε από το μονοθέσιο, ρωτήθηκε από το Sky Sports F1 εάν ο Αντονέλι μπορεί πλέον να ανακοπεί. Ο Χάμιλτον έδωσε μία ιδιαίτερα ξεκάθαρη απάντηση, τονίζοντας την κυριαρχία των αντιπάλων του.

Η κυριαρχία του Κίμι Αντονέλι

Την ώρα που ο Λιούις Χάμιλτον αναγκαζόταν σε εγκατάλειψη, ο Κίμι Αντονέλι εκμεταλλεύτηκε το Virtual Safety Car και κατέκτησε την όγδοη νίκη του σε 14 αγώνες. Μετά το αποτέλεσμα αυτό, η διαφορά ανάμεσα στους δύο οδηγούς αυξήθηκε στους 101 βαθμούς, με 9 Grand Prix να απομένουν για την ολοκλήρωση της σεζόν.

Ο Αντονέλι έχει κερδίσει περισσότερους από τους μισούς αγώνες της φετινής σεζόν και βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας επί 13 διαδοχικά Grand Prix. Εφόσον διατηρήσει το προβάδισμά του μέχρι το τέλος, θα γίνει ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής στην ιστορία της Formula 1, επίτευγμα που θα έρθει μόλις στη δεύτερη σεζόν του στο πρωτάθλημα.

Η αναγνώριση της Mercedes και των δύο τίτλων

Στην ερώτηση για το αν ο Αντονέλι μπορεί πλέον να ανακοπεί, ο Χάμιλτον δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να σταματήσει τον Κίμι ή τη Mercedes φέτος. Έχουν κάνει εκπληκτική δουλειά και το αξίζουν».

Η δήλωσή του δεν αφορούσε μόνο το πρωτάθλημα οδηγών. Ο Χάμιλτον αναγνώρισε με αυτόν τον τρόπο ότι η πρώην ομάδα του, η Mercedes, βρίσκεται πολύ κοντά στην κατάκτηση και των δύο τίτλων. Η Mercedes προηγείται και στους κατασκευαστές, έχοντας δημιουργήσει διαφορά 145 βαθμών από τη Ferrari, ενισχύοντας την πεποίθηση για την επικείμενη επιτυχία της.

Η Ferrari και η προσπάθεια για το μέλλον

Παρά την απαισιόδοξη εκτίμησή του για την έκβαση του πρωταθλήματος οδηγών, ο Λιούις Χάμιλτον δεν θεωρεί ότι η Ferrari πρέπει να εγκαταλείψει την προσπάθεια για το υπόλοιπο της σεζόν. Αντιθέτως, πιστεύει ότι υπάρχουν ακόμα ευκαιρίες για σημαντικά αποτελέσματα.

Η απόδοση της SF-26 στη Μαδρίτη τού δημιούργησε την πεποίθηση ότι το μονοθέσιο έχει δυνατότητες. «Είχαμε ένα αρκετά καλό μονοθέσιο αυτό το τριήμερο. Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να το βελτιώσουμε και πιστεύω ότι θα έρθουν καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον. Η ομάδα έκανε καταπληκτική δουλειά και στενοχωριέμαι που δεν μπορέσαμε να πάρουμε τους μέγιστους βαθμούς. Πιστεύω ότι είχαμε το μονοθέσιο για να παλέψουμε για τη νίκη, αλλά δυστυχώς δεν εξελίχθηκαν έτσι τα πράγματα», ανέφερε ο Βρετανός οδηγός.

Με πληροφορίες από: Gazzetta