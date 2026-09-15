Ο ΟΦΗ υποδέχεται τη Χόφενχαϊμ με τον Ισέκα διαθέσιμο

Ο ΟΦΗ προετοιμάζεται εντατικά για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει τη Χόφενχαϊμ στο Παγκρήτιο Στάδιο. Μια ιδιαίτερα ευχάριστη εξέλιξη για τον προπονητή Χρήστο Κόντη είναι η επιστροφή του Άαρον Ισέκα σε πλήρη προπονητικό ρυθμό, καθιστώντας τον διαθέσιμο για τον κρίσιμο αγώνα. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 17 Σεπτεμβρίου, στις 19:45, με τον κόσμο της κρητικής ομάδας να δείχνει ήδη τη δυναμική του στήριξη.

Η επιστροφή του Άαρον Ισέκα

Ο Βέλγος φορ Άαρον Ισέκα ξεπέρασε πλήρως τις ενοχλήσεις που αντιμετώπιζε στον προσαγωγό του αριστερού ποδιού. Οι ενοχλήσεις αυτές είχαν εμφανιστεί την παραμονή της ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, κρατώντας τον εκτός δράσης.

Πλέον, ο Ισέκα έχει επανέλθει σε φουλ ρυθμό προπόνησης και έχει θέσει τον εαυτό του στη διάθεση του προπονητή Χρήστου Κόντη. Η παρουσία του αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την επιθετική γραμμή της ομάδας ενόψει του ευρωπαϊκού αγώνα.

Εξελίξεις στο ιατρικό δελτίο

Εκτός από τον Άαρον Ισέκα, θετικά είναι τα νέα και για τον Χρίστο Σιέλη, ο οποίος έχει ενταχθεί στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων από τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Αυτό προσθέτει ακόμα μία επιλογή στον προπονητή του ΟΦΗ.

Αντίθετα, οι Νίκος Μαρινάκης και Δημήτρης Νικολάου συνεχίζουν το ατομικό τους πρόγραμμα. Ο Δημήτρης Νικολάου είχε αποχωρήσει από τον αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό με ενοχλήσεις στον προσαγωγό του αριστερού ποδιού. Η κατάσταση της υγείας του θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες.

Η προετοιμασία της ομάδας

Η προπόνηση της ομάδας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Παγκρήτιο Στάδιο, περιλάμβανε συγκεκριμένες ασκήσεις. Οι παίκτες δούλεψαν πάνω σε ασκήσεις ταχυδύναμης, καθώς και σε θέματα επιθετικής τακτικής, προκειμένου να είναι πλήρως έτοιμοι για την αναμέτρηση με τη Χόφενχαϊμ.

Η επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, στις 18:00. Μετά το πέρας αυτής της προπόνησης, ο Χρήστος Κόντης αναμένεται να ανακοινώσει την αποστολή της ομάδας για τον αγώνα της πρεμιέρας του Europa League.

Η δυναμική στήριξη των φιλάθλων

Οι Κυπελλούχοι του ΟΦΗ θα έχουν τη δυναμική στήριξη του κόσμου τους στον αγώνα με τη Χόφενχαϊμ. Περισσότεροι από 12.000 Ομιλίτες έχουν ήδη εξασφαλίσει τη θέση τους στο Παγκρήτιο Στάδιο, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.

Η ζήτηση για εισιτήρια είναι μεγάλη, με τις θύρες 10, 11, 12, 13, 14, 2, 9, 15 και 20 να έχουν ήδη γεμίσει. Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος, οι Κρητικοί προχώρησαν στο άνοιγμα της θύρας 16, ενώ εισιτήρια εξακολουθούν να είναι διαθέσιμα και στη θύρα 19, δίνοντας την ευκαιρία σε περισσότερους φιλάθλους να παρακολουθήσουν τον αγώνα.

Ο αγώνας της πρεμιέρας στο Europa League

Ο ΟΦΗ ετοιμάζεται να δώσει την πρεμιέρα του στη League Phase του Europa League, αντιμετωπίζοντας την ισχυρή Χόφενχαϊμ. Ο αγώνας αποτελεί μια σημαντική στιγμή για την κρητική ομάδα στην ευρωπαϊκή της πορεία.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο Παγκρήτιο Στάδιο την Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης τις 19:45. Η ομάδα ευελπιστεί να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις της στον θεσμό, έχοντας στο πλευρό της τον παθιασμένο κόσμο της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta