Σιμόν Μπανζά: «Θρυλικό να βρίσκομαι στον ΠΑΟΚ – Ήρθα για τον τίτλο»

Ο Σιμόν Μπανζά, ο νέος Κογκολέζος επιθετικός του ΠΑΟΚ, παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις στο επίσημο κανάλι του Δικεφάλου στο YouTube, μετά την άφιξή του στην Τούμπα. Ο ποδοσφαιριστής εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιλογή να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, υπογραμμίζοντας τις υψηλές του φιλοδοξίες για την κατάκτηση του τίτλου.

Η επιλογή του ΠΑΟΚ και οι πρώτες εντυπώσεις

Ο Σιμόν Μπανζά δήλωσε πως αισθάνεται πολύ καλά για την απόφασή του να έρθει στον ΠΑΟΚ. Χαρακτήρισε την παρουσία του στην ομάδα ως «κάτι θρυλικό», τονίζοντας ότι ο σύλλογος είναι ευρέως γνωστός και διαθέτει φανατικούς οπαδούς. Αυτή η αναγνώριση και η στήριξη των φιλάθλων αποτέλεσαν πηγή μεγάλης χαράς για τον ίδιο.

Ο επιθετικός εξέφρασε την επιθυμία του να αγωνιστεί άμεσα, να σημειώσει πολλά τέρματα και να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια στην ομάδα και στον σύλλογο γενικότερα. Η προσαρμογή του στην Τούμπα φαίνεται να εξελίσσεται ομαλά, καθώς όπως είπε, απολαμβάνει ήδη τη ζωή στη Θεσσαλονίκη.

Ο ρόλος του επιθετικού και η φιλοσοφία του

Όταν του ζητήθηκε να περιγράψει τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά, ο Σιμόν Μπανζά προτίμησε να εστιάσει στην ομαδική λειτουργία, αλλά παρόλα αυτά αυτοχαρακτηρίστηκε ως σκόρερ. Δήλωσε ότι του αρέσει εξίσου να σκοράρει και να δίνει ασίστ, θεωρώντας και τα δύο το ίδιο σημαντικά για την ομάδα.

Ο Κογκολέζος ποδοσφαιριστής τόνισε ότι αγωνίζεται με ζήλο, εκτιμά την τεχνική κατάρτιση και επιδιώκει να έχει συχνή επαφή με την μπάλα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ανέφερε ότι θεωρεί τον εαυτό του έναν αρκετά ολοκληρωμένο ποδοσφαιριστή, αλλά παράλληλα αναγνώρισε την ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση σε συνεργασία με τους συμπαίκτες του. Το πώς θα αγωνιστεί τελικά, όπως είπε, είναι πάντα θέμα της ομάδας και της συνολικής της λειτουργίας.

Ο μεγάλος στόχος του τίτλου

Οι φιλοδοξίες του Σιμόν Μπανζά είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένες με τους στόχους του ΠΑΟΚ, όπως ο ίδιος δήλωσε. Χαρακτήρισε την επόμενη αγωνιστική περίοδο ως μια μεγάλη πρόκληση, καθώς ο ΠΑΟΚ επιδιώκει την κατάκτηση του τίτλου. Ο ίδιος εξέφρασε την αγάπη του για τη νίκη, γεγονός που καθιστά τις φιλοδοξίες του κοινές με αυτές του συλλόγου.

Ο βασικός του στόχος είναι να πετύχει πολλά γκολ, χωρίς ωστόσο να θέλει να προσδιορίσει έναν συγκεκριμένο αριθμό. Επιδίωξη του είναι να σκοράρει όσο το δυνατόν περισσότερες φορές, ώστε η ομάδα να εξασφαλίζει τις νίκες που θα την οδηγήσουν στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η συμβολή του στο σκοράρισμα θεωρείται κρίσιμη για την επίτευξη του μεγάλου στόχου.

Οι συστάσεις του Μεϊτέ και η ζωή στη Θεσσαλονίκη

Πριν την άφιξή του, ο Σιμόν Μπανζά είχε συνομιλία με τον Σουαλιό Μεϊτέ, από τον οποίο έλαβε πληροφορίες τόσο για το ελληνικό πρωτάθλημα, το οποίο δεν γνώριζε, όσο και για την ίδια την ομάδα του ΠΑΟΚ. Οι συζητήσεις αυτές τον βοήθησαν να κατανοήσει καλύτερα το περιβάλλον στο οποίο θα κληθεί να προσαρμοστεί.

Επιπλέον, οι δύο ποδοσφαιριστές συζήτησαν για τις φιλοδοξίες του συλλόγου, αλλά και για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Ο Μπανζά δήλωσε πως η Θεσσαλονίκη είναι μια πολύ όμορφη πόλη και ότι από τη στιγμή που έφτασε, είναι χαρούμενος και απολαμβάνει τη ζωή του εκεί. Αυτό δείχνει μια θετική διάθεση προσαρμογής στο νέο του περιβάλλον.

Μήνυμα στους φιλάθλους του Δικεφάλου

Ο Σιμόν Μπανζά, παρόλο που μπορεί να δίνει την εντύπωση ενός ήσυχου ανθρώπου, χαρακτήρισε τον εαυτό του ως έναν πολύ διασκεδαστικό τύπο. Στο τέλος των δηλώσεών του, θέλησε να απευθύνει ένα μήνυμα στους φίλους του Δικεφάλου.

Ευχαρίστησε τους φιλάθλους για τη συμπαράστασή τους και τους διαβεβαίωσε ότι θα δώσει τα πάντα για τον σύλλογο. Ολοκλήρωσε το μήνυμά του με τη φράση «Πάμε ΠΑΟΚάρα!», δείχνοντας την πλήρη ενσωμάτωσή του στο πνεύμα της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta