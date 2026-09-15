Ιστορική απόφαση: Το παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου του 2029 θα διεξαχθεί για πρώτη φορά στην Αφρική

Ιστορική απόφαση έλαβε η World Athletics, ανακοινώνοντας πως το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του 2029 θα φιλοξενηθεί για πρώτη φορά στην ιστορία στην Αφρική, και συγκεκριμένα στο Ναϊρόμπι της Κένυας. Η ανακοίνωση έγινε σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου, από τον πρόεδρο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Στίβου, Σεμπάστιαν Κόου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2031 θα διεξαχθεί στο Μόναχο της Γερμανίας.

Η ανάθεση στο Ναϊρόμπι: Μια πρωτιά για την Αφρική

Η World Athletics προχώρησε σε μία ιστορική απόφαση σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου, ανακοινώνοντας ότι η πρωτεύουσα της Κένυας, το Ναϊρόμπι, θα φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών του 2029. Πρόκειται για την πρώτη φορά στην ιστορία που η αφρικανική ήπειρος αναλαμβάνει τη διοργάνωση ενός τόσο σημαντικού γεγονότος στον χώρο του στίβου.

Ο πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Στίβου, Σεμπάστιαν Κόου, ήταν αυτός που έκανε τη σχετική δήλωση κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Η επιλογή του Ναϊρόμπι αποτελεί ορόσημο για τον παγκόσμιο στίβο, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τις μεγάλες διοργανώσεις.

Η εμπειρία του Ναϊρόμπι σε διοργανώσεις

Ένας σημαντικός παράγοντας που συνέβαλε στην απόφαση της World Athletics ήταν η προηγούμενη εμπειρία του Ναϊρόμπι στη φιλοξενία διεθνών αθλητικών διοργανώσεων. Η πρωτεύουσα της Κένυας έχει διοργανώσει πρόσφατα το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ18 το 2017, καθώς και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 το 2021.

Αυτές οι διοργανώσεις, παρότι χαμηλότερου επιπέδου, έδειξαν την οργανωτική ικανότητα της πόλης. Το Ναϊρόμπι είχε καταθέσει επίσημη υποψηφιότητα και για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2025, το οποίο τελικά απονεμήθηκε στο Τόκιο. Ωστόσο, η πόλη επανήλθε με μια βελτιωμένη πρόταση για το 2029, κερδίζοντας τελικά την εμπιστοσύνη του συμβουλίου της World Athletics.

Το Μόναχο αναλαμβάνει το 2031

Παράλληλα με την ανακοίνωση για το Ναϊρόμπι, η World Athletics γνωστοποίησε ότι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου του 2031 θα διεξαχθεί στο Μόναχο της Γερμανίας. Αυτή η επιλογή σηματοδοτεί την επιστροφή της κορυφαίας διοργάνωσης στη Γερμανία μετά από είκοσι χρόνια, καθώς η τελευταία φορά ήταν το 2009, όταν το πρωτάθλημα φιλοξενήθηκε στο Βερολίνο.

Η Γερμανία έχει αποδείξει επανειλημμένα την ικανότητά της να φιλοξενεί μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, με το κοινό της να δίνει πάντα δυναμικό παρών. Το Μόναχο, συγκεκριμένα, φιλοξένησε μέρος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2022 στο Ολυμπιακό του στάδιο, ενώ το Βερολίνο είχε διοργανώσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2018.

Το καλεντάρι των επόμενων διοργανώσεων

Το καλεντάρι των Παγκοσμίων Πρωταθλημάτων Στίβου διαμορφώνεται με σημαντικές διοργανώσεις τα επόμενα χρόνια. Το αμέσως επόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί στο Πεκίνο, από τις 10 έως τις 19 Σεπτεμβρίου του 2027.

Ακολουθεί το ιστορικό πρωτάθλημα στην Κένυα το 2029 και στη συνέχεια η διοργάνωση στη Γερμανία το 2031. Όλες αυτές οι παγκόσμιες διοργανώσεις έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν τον Σεπτέμβριο, με στόχο να κλείνουν τις αντίστοιχες αγωνιστικές περιόδους με ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός.

Με πληροφορίες από: Gazzetta