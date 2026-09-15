Η ΚΑΕ Αμαρουσίου για τις καταγγελίες: «Αντιλαμβανόμαστε τον πανικό που έχουν προκαλέσει»

Η ΚΑΕ Αμαρουσίου προχώρησε στην έκδοση επίσημης ανακοίνωσης, με την οποία τοποθετείται αναφορικά με τις καταγγελίες που έχουν γίνει. Στην ανακοίνωσή της, η ομάδα υπογράμμισε τη θέση της, δηλώνοντας ρητά ότι τα μέλη της είναι «έντιμοι και πεντακάθαροι». Παράλληλα, η ΚΑΕ Αμαρουσίου εξέφρασε την άποψη ότι οι καταγγελίες που έχει κάνει έχουν προκαλέσει πανικό σε συγκεκριμένους κύκλους.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Αμαρουσίου

Με μία σχετική ανακοίνωση, η ομάδα του Αμαρουσίου θέλησε να ξεκαθαρίσει τη στάση της απέναντι στις εξελίξεις. Το κείμενο της ανακοίνωσης εστιάζει στις καταγγελίες που έχουν ήδη υποβληθεί και στις αντιδράσεις που αυτές έχουν προκαλέσει. Η ΚΑΕ Αμαρουσίου επέλεξε να εκφράσει δημόσια την άποψή της για το θέμα, προκειμένου να ενημερώσει το κοινό για τη δική της οπτική γωνία.

Στο πλαίσιο αυτής της τοποθέτησης, η ΚΑΕ Αμαρουσίου αναφέρθηκε εκτενώς στις καταγγελίες, χωρίς να τις κατονομάζει συγκεκριμένα. Η ανακοίνωση αποτελεί μια σαφή απάντηση σε όσα έχουν ειπωθεί ή έχουν διαρρεύσει, τονίζοντας τη δέσμευση της ομάδας στην εντιμότητα και τη διαφάνεια.

«Είμαστε έντιμοι και πεντακάθαροι»

Ένα από τα κεντρικά σημεία της ανακοίνωσης της ΚΑΕ Αμαρουσίου είναι η κατηγορηματική δήλωση περί της εντιμότητας και της καθαρότητας των πράξεών της. Η ομάδα υπογράμμισε με έμφαση ότι «είμαστε έντιμοι και πεντακάθαροι», θέλοντας να διαλύσει κάθε σκιά ή αμφιβολία σχετικά με τη λειτουργία της. Αυτή η δήλωση αποτελεί βασικό πυλώνα της υπερασπιστικής της γραμμής απέναντι στις καταγγελίες.

Η συγκεκριμένη φράση χρησιμοποιήθηκε για να τονίσει την ακεραιότητα της ΚΑΕ Αμαρουσίου και να διαφοροποιηθεί από άλλες πλευρές. Η ομάδα επιδιώκει να επικοινωνήσει προς κάθε κατεύθυνση ότι οι ενέργειές της είναι σύμφωνες με τους κανόνες και τις αρχές της ηθικής, διατηρώντας μια ξεκάθαρη στάση απέναντι στις κατηγορίες.

Το «σύστημα» και οι αντιδράσεις του

Η ΚΑΕ Αμαρουσίου στην ανακοίνωσή της έκανε λόγο για ένα «σύστημα» που φέρεται να αντιδρά στις καταγγελίες της. Συγκεκριμένα, η ομάδα ανέφερε ότι «το "σύστημα" τρέμει και κατασκευάζει λάσπη και παραμυθάκια». Αυτή η έκφραση υποδηλώνει την πεποίθηση της ΚΑΕ ότι υπάρχει μια οργανωμένη προσπάθεια να την πλήξουν ή να την δυσφημίσουν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο σκοπός αυτής της φερόμενης κατασκευής «λάσπης και παραμυθιών» είναι να φοβίσουν την ομάδα και να την αναγκάσουν να σταματήσει τις ενέργειές της. Η ΚΑΕ Αμαρουσίου εμφανίζεται αποφασισμένη να μην υποχωρήσει, παρά τις πιέσεις που φέρεται να δέχεται, διατηρώντας τη θέση της απέναντι σε όσα καταγγέλλει.

Ο πανικός από τις καταγγελίες και η δικαίωση

Η ΚΑΕ Αμαρουσίου δήλωσε ότι «αντιλαμβανόμαστε τον πανικό που έχουν προκαλέσει οι καταγγελίες μας». Αυτή η φράση υποδηλώνει ότι η ομάδα θεωρεί πως οι ενέργειές της έχουν δημιουργήσει αναστάτωση σε συγκεκριμένους κύκλους. Ο πανικός αυτός, όπως αναφέρεται, είναι αποτέλεσμα των αποκαλύψεων ή των ισχυρισμών που έχει φέρει στο φως η ΚΑΕ.

Επιπλέον, η ανακοίνωση τονίζει ότι οι καταγγελίες αυτές «έχουν ήδη δικαιωθεί». Αυτό σημαίνει ότι, κατά την άποψη της ΚΑΕ Αμαρουσίου, έχει υπάρξει κάποια μορφή αναγνώρισης ή επιβεβαίωσης της ορθότητας των ισχυρισμών της. Η φράση αυτή ενισχύει τη θέση της ομάδας και την πεποίθησή της για την αλήθεια των όσων έχει καταγγείλει.

Ο ρόλος της ΕΕΑ και η παρέμβαση της Δικαιοσύνης

Στην ανακοίνωσή της, η ΚΑΕ Αμαρουσίου έκανε συγκεκριμένη αναφορά στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ). Η αναφορά αυτή υποδεικνύει ότι η ΕΕΑ έχει ήδη εμπλακεί στην υπόθεση ή έχει εξετάσει μέρος των καταγγελίων. Η ομάδα φαίνεται να προσβλέπει στην περαιτέρω διερεύνηση των ζητημάτων.

Τέλος, η ΚΑΕ Αμαρουσίου εξέφρασε την προσδοκία της για την παρέμβαση της Δικαιοσύνης. «Μετά την ΕΕΑ, σύντομα θα το απαντήσει η Δικαιοσύνη», αναφέρεται χαρακτηριστικά. Αυτό υποδηλώνει ότι η ομάδα αναμένει την οριστική επίλυση των ζητημάτων μέσω των δικαστικών οδών, μετά την εξέταση από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta