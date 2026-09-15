Ρήξη στις σχέσεις Εμπαπέ και Ντεμπελέ μετά τις δηλώσεις για τη «Χρυσή Μπάλα»

Οι δηλώσεις του Κιλιάν Εμπαπέ σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα «France Football» έχουν προκαλέσει έντονη αναταραχή στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Ο Γάλλος σταρ εξέφρασε την πεποίθησή του ότι θα πρέπει να κατακτήσει την επόμενη «Χρυσή Μπάλα», αφήνοντας πίσω του όχι μόνο τον Λαμίν Γιαμάλ, αλλά και τον συμπαίκτη του στην εθνική Γαλλίας, Ουσμάν Ντεμπελέ. Αυτές οι δηλώσεις φαίνεται πως έχουν πληγώσει βαθιά τον Ντεμπελέ, οδηγώντας σε ρήξη στις σχέσεις μεταξύ των δύο ποδοσφαιριστών.

Οι δηλώσεις του Εμπαπέ για τη «Χρυσή Μπάλα»

Πριν από λίγες ημέρες, ο Κιλιάν Εμπαπέ παραχώρησε συνέντευξη στη γαλλική εφημερίδα «France Football», όπου κατέστησε σαφείς τις φιλοδοξίες του σχετικά με το βραβείο της «Χρυσής Μπάλας». Ο διεθνής επιθετικός δήλωσε πως θεωρεί ότι εκείνος είναι ο παίκτης που θα πρέπει να κατακτήσει την επόμενη «Χρυσή Μπάλα».

Στο πλαίσιο αυτής της συνέντευξης, ο Εμπαπέ δεν δίστασε να αναφερθεί και σε άλλους ποδοσφαιριστές, υποδηλώνοντας ότι θα πρέπει να αφήσει πίσω του τόσο τον Λαμίν Γιαμάλ όσο και τον συμπαίκτη του στην εθνική Γαλλίας, Ουσμάν Ντεμπελέ. Μάλιστα, προχώρησε ακόμα περισσότερο, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ο Ντεμπελέ; Πάντα θεωρούνταν ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής. Εγώ, από την άλλη, πάντα θεωρούμουν ο εκλεκτός».

Η αντίδραση του Ντεμπελέ και η αίσθηση προδοσίας

Τα λόγια του Κιλιάν Εμπαπέ, όπως ήταν αναμενόμενο, ενόχλησαν έντονα τον Ουσμάν Ντεμπελέ, ο οποίος είναι άσος της Παρί Σεν Ζερμέν και κάτοχος του βραβείου. Ο πρώην ποδοσφαιριστής Ζερόμ Ροτέν, ο οποίος πλέον εργάζεται ως σχολιαστής στο «RMC Sport», αποκάλυψε την έντονη δυσαρέσκεια του Ντεμπελέ για τις δηλώσεις του συμπαίκτη του.

Σύμφωνα με τον Ροτέν, ο Ντεμπελέ «το πήρε πολύ άσχημα, αυτό είναι σίγουρο. Είναι πολύ εκνευρισμένος με τον Κιλιάν Εμπαπέ. Για εκείνον, πρόκειται για μια μορφή προδοσίας. Τα λόγια είναι βαριά, όμως έτσι ακριβώς το βλέπει...», ανέφερε χαρακτηριστικά ο σχολιαστής, μεταφέροντας την αίσθηση του Γάλλου ποδοσφαιριστή.

Δύο στρατόπεδα στην εθνική Γαλλίας

Η δυσαρέσκεια για τις δηλώσεις του Εμπαπέ δεν περιορίζεται μόνο στον Ουσμάν Ντεμπελέ. Ο Ζερόμ Ροτέν πρόσθεσε πως «δεν είναι μόνο ο ίδιος. Είναι όλοι όσοι βρίσκονται γύρω από τον Ουσμάν, οι άνθρωποι που είναι μαζί του στα αποδυτήρια της Παρί Σεν Ζερμέν». Το ζήτημα φαίνεται να έχει επεκταθεί και στους συμπαίκτες του στην εθνική Γαλλίας, δημιουργώντας ένα κλίμα έντασης.

Ο σχολιαστής ανέφερε ότι του λένε πως «πολλοί Γάλλοι ποδοσφαιριστές δεν καταλαβαίνουν, για ακόμη μία φορά, όλες αυτές τις δηλώσεις του. Είναι περισσότερο στο πλευρό του Ντεμπελέ παρά του Εμπαπέ. Κι όμως, πρόκειται για την ίδια ομάδα, αλλά φαίνεται πως πλέον υπάρχουν δύο στρατόπεδα», υπογραμμίζοντας τη διαίρεση που έχει προκληθεί.

Η δυσαρέσκεια των συμπαικτών

Μέσα στα αποδυτήρια, τόσο της Παρί Σεν Ζερμέν όσο και της εθνικής ομάδας, η κατάσταση είναι τεταμένη μετά τις δηλώσεις. Οι κοντινοί άνθρωποι του Ντεμπελέ, καθώς και άλλοι ποδοσφαιριστές, έχουν εκφράσει σκληρότερα λόγια για τη στάση του Εμπαπέ, πέρα από αυτά που έχουν γίνει δημόσια γνωστά. Αυτή η κατάσταση υποδηλώνει μια βαθύτερη διάσταση στην ομάδα και μια ευρύτερη δυσαρέσκεια.

Η αίσθηση που επικρατούσε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, σχετικά με τη συμπεριφορά και τις δηλώσεις του Κιλιάν Εμπαπέ, φαίνεται να είναι σήμερα ακόμη πιο έντονη. Πολλοί ποδοσφαιριστές είχαν πρόβλημα με τη συμπεριφορά και τις δηλώσεις του, κάτι που αποτελεί μια πραγματικότητα και έχει επηρεάσει τις σχέσεις εντός της ομάδας.

Προηγούμενα προβλήματα συμπεριφοράς

Οι πρόσφατες δηλώσεις του Εμπαπέ δεν αποτελούν μεμονωμένο περιστατικό, καθώς η συμπεριφορά και οι δηλώσεις του έχουν αποξενώσει αρκετούς ανθρώπους μέσα στην εθνική ομάδα της Γαλλίας και στο παρελθόν. Αυτό το ζήτημα έχει τις ρίζες του σε προηγούμενες καταστάσεις, όπως φάνηκε και κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου υπήρχαν παρόμοια προβλήματα.

Παρόλο που ο Κιλιάν ολοκλήρωσε τη διοργάνωση του Μουντιάλ ως πρώτος σκόρερ και είχε υποδειγματική συμπεριφορά, γεγονός που μετρίασε σε έναν βαθμό τις κριτικές εκείνη την περίοδο, η γενικότερη εικόνα που έχει δημιουργηθεί γύρω από τις δηλώσεις του παραμένει ένα θέμα συζήτησης και δυσαρέσκειας μεταξύ των συμπαικτών του, οδηγώντας σε μια διαρκή ένταση.

Με πληροφορίες από: Athletiko