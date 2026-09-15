Ο Μάριος Ηλιόπουλος της ΑΕΚ συναντήθηκε με τον Αλεξάντερ Τσέφεριν στην εκδήλωση της ΕΠΟ

Ο Μάριος Ηλιόπουλος, ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τρίτης, συμμετέχοντας στην εορταστική εκδήλωση που διοργάνωσε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυσή της. Στο πλαίσιο αυτής της σημαντικής επετείου, ο διοικητικός ηγέτης της «Ένωσης» είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με κορυφαίες προσωπικότητες του ευρωπαϊκού και ελληνικού ποδοσφαίρου.

Μία από τις σημαντικότερες συναντήσεις του κ. Ηλιόπουλου ήταν αυτή με τον πρόεδρο της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, ο οποίος ήταν ένας από τους επίσημους καλεσμένους της εκδήλωσης. Οι δύο άνδρες είχαν τετ α τετ συζήτηση, ανταλλάσσοντας απόψεις στο περιθώριο των εορτασμών.

Η παρουσία του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη

Ο Μάριος Ηλιόπουλος, ως ιδιοκτήτης και διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, έδωσε το «παρών» στην εορταστική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Η παρουσία του υπογράμμισε τη σημασία της επετείου των 100 χρόνων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, καθώς και την εκπροσώπηση ενός εκ των μεγαλύτερων συλλόγων της χώρας σε ένα τόσο κεντρικό γεγονός για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η εκδήλωση, η οποία έλαβε χώρα το βράδυ της Τρίτης, συγκέντρωσε πλήθος παραγόντων, αξιωματούχων και προσωπικοτήτων από τον χώρο του αθλητισμού. Ο κ. Ηλιόπουλος συμμετείχε ενεργά, έχοντας την ευκαιρία για επαφές και συζητήσεις με τους παρευρισκόμενους, αναδεικνύοντας τον ρόλο του στην ποδοσφαιρική κοινότητα.

Το τετ α τετ με τον πρόεδρο της UEFA

Ένα από τα κεντρικά σημεία της παρουσίας του Μάριου Ηλιόπουλου στη Θεσσαλονίκη ήταν η συνάντησή του με τον πρόεδρο της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν. Ο κ. Τσέφεριν, ως επικεφαλής της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, ήταν ένας από τους υψηλούς προσκεκλημένους στην εορταστική εκδήλωση της ΕΠΟ, προσδίδοντας κύρος και διεθνή διάσταση στους εορτασμούς.

Οι δύο άνδρες είχαν ένα τετ α τετ, κατά τη διάρκεια του οποίου συζήτησαν διάφορα θέματα. Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ, προσφέροντας την ευκαιρία για άμεση επικοινωνία μεταξύ του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ και του προέδρου της UEFA, παρουσία άλλων σημαντικών προσώπων του ποδοσφαίρου.

Συναντήσεις με άλλες προσωπικότητες του αθλητισμού

Πέρα από τη συνάντηση με τον Αλεξάντερ Τσέφεριν, ο Μάριος Ηλιόπουλος είχε και άλλες σημαντικές επαφές κατά την παραμονή του στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ συναντήθηκε με τον υφυπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, ανταλλάσσοντας απόψεις για ζητήματα που αφορούν τον ελληνικό αθλητισμό και το ποδόσφαιρο.

Επιπλέον, ο κ. Ηλιόπουλος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Γιώργο Καραγκούνη. Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, ο οποίος ήταν μέλος της θρυλικής ομάδας του 2004, παρευρέθηκε στην εκδήλωση μαζί με άλλους «legends» της ίδιας γενιάς, τιμώντας την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την ίδρυση της ΕΠΟ.

Η εκπροσώπηση της ΑΕΚ και η σημασία της εκδήλωσης

Η ΑΕΚ εκπροσωπήθηκε στην εορταστική εκδήλωση για τα 100 χρόνια της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας όχι μόνο από τον ιδιοκτήτη της, Μάριο Ηλιόπουλο, αλλά και από τον CEO του κλαμπ, Μηνά Λυσάνδρου. Η διπλή αυτή παρουσία υπογράμμισε το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή της ομάδας σε ένα τόσο ιστορικό γεγονός για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η γιορτή για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ στη Θεσσαλονίκη αποτέλεσε ένα κομβικό σημείο για την αναγνώριση της πορείας και της συνεισφοράς της Ομοσπονδίας στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η παρουσία τόσο του προέδρου της UEFA όσο και κορυφαίων παραγόντων και αθλητών από την Ελλάδα, όπως ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο Γιάννης Βρούτσης και ο Γιώργος Καραγκούνης, ανέδειξε τον πανηγυρικό χαρακτήρα της επετείου και τη σημασία της για το μέλλον του αθλήματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta