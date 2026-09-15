Οι απίθανες ατάκες Ντουγκαρί για τον Ντε Τσέρμπι και την Τότεναμ

Ο Κριστόφ Ντουγκαρί, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής με σημαντική πορεία, προχώρησε σε ιδιαίτερα αιχμηρές δηλώσεις σχετικά με τον προπονητή της Τότεναμ, Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται στον απόηχο του προβληματικού ξεκινήματος της λονδρέζικης ομάδας στην τρέχουσα σεζόν της Premier League, γεγονός που έχει φέρει τον Ιταλό τεχνικό σε δύσκολη θέση.

Το κάκιστο ξεκίνημα της Τότεναμ

Η Τότεναμ έχει πραγματοποιήσει ένα τραγικό ξεκίνημα στις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στην Premier League. Μετά την ολοκλήρωση τεσσάρων αγωνιστικών, η ομάδα έχει συγκεντρώσει μόλις δύο βαθμούς, ενώ ο απολογισμός των τερμάτων της είναι 0-5. Αυτά τα αποτελέσματα έχουν δημιουργήσει προβληματισμό και έχουν θέσει τον Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι υπό πίεση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το καλοκαίρι που προηγήθηκε, η Τότεναμ δαπάνησε ένα ποσό-ρεκόρ για μεταγραφές, το οποίο ανήλθε στα 366 εκατομμύρια ευρώ. Παρά τις σημαντικές αυτές επενδύσεις, η απόδοση της ομάδας στην αρχή του πρωταθλήματος δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί.

Οι δηλώσεις του Κριστόφ Ντουγκαρί

Ο Κριστόφ Ντουγκαρί, γνωστός για τις ευθείες τοποθετήσεις του, εξαπέλυσε απίστευτες ατάκες με αποδέκτη τον Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι. Μιλώντας στο RMC Sport, ο πρώην ποδοσφαιριστής δεν δίστασε να εκφράσει την έκπληξή του για την παρουσία του Ιταλού τεχνικού στον πάγκο των «Σπιρουνιών» και την συνολική του αξιολόγηση ως προπονητή.

Οι δηλώσεις του Ντουγκαρί χαρακτηρίστηκαν ως «απίστευτα σχόλια», υπογραμμίζοντας την ένταση της κριτικής που ασκήθηκε. Ο παλαίμαχος επιθετικός, ο οποίος έχει αγωνιστεί σε ομάδες όπως η Μίλαν και η Μαρσέιγ, δεν φάνηκε να πείθεται από το προπονητικό έργο του Ντε Τσέρμπι.

Αμφισβήτηση του προπονητικού επιπέδου

Ένα από τα βασικά σημεία της κριτικής του Ντουγκαρί αφορούσε το πραγματικό επίπεδο του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι ως προπονητή. «Ποτέ δεν κατάλαβα πραγματικά ποιο είναι το επίπεδό του», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γάλλος παλαίμαχος. Πρόσθεσε ότι, παρόλο που του λένε πως ο Ντε Τσέρμπι τα πήγε καλά σε συλλόγους όπως η Μπράιτον και η Σασουόλο, για τον ίδιο δεν αποτελεί απόλυτη εγγύηση για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία μεγάλων ομάδων.

Αυτή η δήλωση υποδηλώνει μια βαθύτερη αμφισβήτηση των ικανοτήτων του Ιταλού τεχνικού να διαχειριστεί το μέγεθος και τις απαιτήσεις ενός συλλόγου όπως η Τότεναμ, ειδικά μετά τις υψηλές μεταγραφικές δαπάνες και τα απογοητευτικά αρχικά αποτελέσματα.

Το πενταετές συμβόλαιο ως «ληστεία»

Ο Κριστόφ Ντουγκαρί εστίασε επίσης στο πενταετές συμβόλαιο που υπέγραψε ο Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι με τους Λονδρέζους. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής χαρακτήρισε την υπογραφή αυτού του συμβολαίου ως «πραγματική ληστεία», χρησιμοποιώντας μια ιδιαίτερα σκληρή έκφραση για να περιγράψει την κατάσταση.

«Αυτό που έκανε είναι πραγματική ληστεία, χωρίς καν να χρειαστεί να φορέσει μάσκα. Είναι απίστευτο», τόνισε ο Ντουγκαρί. Η συγκεκριμένη δήλωση αναδεικνύει την άποψή του ότι το μακροχρόνιο συμβόλαιο, σε συνδυασμό με την αμφισβητούμενη, κατά τη γνώμη του, προπονητική αξία και το κακό ξεκίνημα της ομάδας, συνιστά μια εξαιρετικά συμφέρουσα συμφωνία για τον Ντε Τσέρμπι, αλλά όχι απαραίτητα για τον σύλλογο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta