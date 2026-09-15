Ο ΠΣΑΤ εκφράζει την αντίθεσή του για την επιλεκτική πρόσκληση δημοσιογράφων σε συνέντευξη της ΕΟΚ

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ) εξέδωσε ανακοίνωση αναφορικά με την επικείμενη συνέντευξη Τύπου του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλη Λιόλιου. Ο Σύνδεσμος εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του στην επιλογή εκπροσώπων του Τύπου, κάνοντας λόγο για επιλεκτική πρόσκληση. Η συνέντευξη έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, στις 13:00, με σκοπό τον απολογισμό του έργου της Ομοσπονδίας.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ και η αντίδραση του ΠΣΑΤ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης γνωστοποίησε ότι ο πρόεδρός της, κ. Βαγγέλης Λιόλιος, θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου. Η εκδήλωση αυτή έχει οριστεί για την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, και ώρα 13:00, με στόχο την παρουσίαση του απολογισμού των πεπραγμένων της Ομοσπονδίας. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο ανακοινώθηκε η πρόσκληση των δημοσιογράφων προκάλεσε την άμεση και έντονη αντίδραση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου.

Ο ΠΣΑΤ, μέσω της επίσημης ανακοίνωσής του, δήλωσε ότι πληροφορήθηκε «με έκπληξη» την ανακοίνωση της ΕΟΚ. Η έκπληξη αυτή προέκυψε από το γεγονός ότι η συνέντευξη θα παραχωρηθεί σε έναν περιορισμένο κύκλο δημοσιογράφων, συγκεκριμένα σε έξι (6) εκπροσώπους του Τύπου. Αυτή η επιλογή είχε ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό όλων των υπόλοιπων επαγγελματιών αθλητικών συντακτών, οι οποίοι είναι μέλη του Συνδέσμου.

Επιλεκτική πρόσκληση και αποκλεισμός συναδέλφων

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου τάχθηκε ξεκάθαρα στο πλευρό όλων των εκπροσώπων του Τύπου οι οποίοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα να δώσουν το «παρών» στην εν λόγω συνέντευξη. Στην ανακοίνωσή του, ο Σύνδεσμος έκανε λόγο για «επιλεκτική πρόσκληση», τονίζοντας ότι η πρακτική αυτή «καταστρατηγεί βασικές αρχές ελευθεροτυπίας και δεοντολογίας». Ο ΠΣΑΤ εξέφρασε την κατανόησή του για τα δικαιολογημένα παράπονα των συναδέλφων που αποκλείστηκαν από μια εκδήλωση που προαναγγέλεται ως «απολογιστική και προγραμματική».

Η διοίκηση του ΠΣΑΤ διευκρίνισε ότι δεν ρωτήθηκε για την εφαρμογή αυτής της πρακτικής και, κατά συνέπεια, δεν συνηγόρησε σε αυτήν την «πρωτοφανή» μέθοδο αποκλεισμού της μεγάλης μερίδας των συναδέλφων. Ο Σύνδεσμος υπογράμμισε ότι οι αποκλεισμένοι δημοσιογράφοι δεν θα έχουν την ευκαιρία ούτε να παραβρεθούν ούτε να καταθέσουν ελεύθερα ερωτήματα προς τον πρόεδρο της ΕΟΚ, για όλα τα ζητήματα που αφορούν το ελληνικό μπάσκετ.

Διασφάλιση της ελεύθερης ενημέρωσης

Στην ανακοίνωσή του, ο ΠΣΑΤ τόνισε με έμφαση ότι οι αθλητικοί συντάκτες – και εν προκειμένω όσοι ασχολούνται ειδικά με το δημοφιλές άθλημα της καλαθοσφαίρισης – δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται επιλεκτικά. Ο Σύνδεσμος υποστήριξε ότι η ενημέρωση αφορά όλους τους δημοσιογράφους και, κατ’ επέκταση, το σύνολο του κοινού. Ως εκ τούτου, η πρόσβαση των δημοσιογράφων σε μια συνέντευξη, η οποία κρίνεται τόσο σημαντική, πρέπει να είναι ελεύθερη για όλους τους ενδιαφερόμενους εκπροσώπους του Τύπου.

Η θέση του ΠΣΑΤ είναι σαφής: η διαφάνεια και η ισότιμη πρόσβαση στην πληροφόρηση αποτελούν θεμελιώδεις αρχές για την ορθή λειτουργία της δημοσιογραφίας. Ο αποκλεισμός μέρους των επαγγελματιών συντακτών από μια κεντρική ενημερωτική εκδήλωση, όπως η απολογιστική και προγραμματική συνέντευξη του προέδρου της ΕΟΚ, θεωρείται αντίθετος προς αυτές τις αρχές και δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με την πληρότητα της ενημέρωσης.

Ο απολογισμός του Βαγγέλη Λιόλιου

Η συνέντευξη Τύπου του Βαγγέλη Λιόλιου, προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, στις 13:00. Ο βασικός της σκοπός είναι η παρουσίαση του απολογισμού του έργου της Ομοσπονδίας, καθώς και η αναφορά σε προγραμματικές δηλώσεις για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ. Η αναγγελία της συνέντευξης έγινε γνωστή από την ΕΟΚ, με την επίσημη ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας να αναφέρει τη σχετική πληροφορία.

Ο ΠΣΑΤ, με την ανακοίνωσή του, επιδιώκει να αναδείξει το ζήτημα της ισότιμης μεταχείρισης των δημοσιογράφων και να διασφαλίσει ότι τέτοιες πρακτικές δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον. Η στάση του Συνδέσμου υπογραμμίζει την ανάγκη για ανοιχτή επικοινωνία μεταξύ των αθλητικών φορέων και του δημοσιογραφικού κόσμου, χωρίς αποκλεισμούς ή διακρίσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης και αντικειμενική ενημέρωση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta