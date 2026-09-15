«Συμφωνία Ολυμπιακού με Σάμσουνσπορ για τον Μάριους» αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πληροφορίες που θέλουν τον Ολυμπιακό να έχει φτάσει σε συμφωνία με την τουρκική ομάδα Σάμσουνσπορ για την απόκτηση του επιθετικού Μάριους Μουαντιλαμτζί. Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, το συνολικό κόστος της μεταγραφής ανέρχεται σε 9 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η εξέλιξη έρχεται καθώς οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται σε αναζήτηση ενίσχυσης στην επιθετική τους γραμμή.

Οι λεπτομέρειες της φημολογούμενης συμφωνίας

Ειδικότερα, ρεπορτάζ του Τούρκου δημοσιογράφου Ρεσάτ Τσαν Οζμπουντάκ αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός και η Σάμσουνσπορ έχουν δώσει τα χέρια για τη μεταγραφή του Μάριους Μουαντιλαμτζί. Το ποσό που φέρεται να συμφωνήθηκε για την απόκτηση του παίκτη είναι τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Τα τουρκικά ΜΜΕ υποστηρίζουν ότι η μεταγραφή έχει ολοκληρωθεί, αν και άλλα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι απομένουν οι λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μετεγγραφή του.

Πέρα από τη συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων, ο 28χρονος επιθετικός φέρεται να έχει συμφωνήσει και ο ίδιος με τον Ολυμπιακό. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ετήσιες απολαβές ύψους 1,3 εκατομμυρίων ευρώ για τον παίκτη. Οι εξελίξεις αυτές παρακολουθούνται με ενδιαφέρον, καθώς ο Ολυμπιακός επιδιώκει την ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής στο τέλος της μεταγραφικής περιόδου.

Το προφίλ του Μάριους Μουαντιλαμτζί

Ο Μάριους Μουαντιλαμτζί, γνωστός και απλά ως Μάριους, είναι ένας 28χρονος επιθετικός που κατάγεται από το Τσαντ. Τα τελευταία χρόνια υπήρξε βασικό στέλεχος της Σάμσουνσπορ, όπου είχε μια αξιοσημείωτη παρουσία. Συγκεκριμένα, ο παίκτης κατέγραψε 100 συμμετοχές με την τουρκική ομάδα σε όλες τις διοργανώσεις, κατά τις οποίες πέτυχε 30 γκολ και μοίρασε 10 ασίστ.

Εκτός από την πορεία του σε συλλογικό επίπεδο, ο Μάριους είναι και διεθνής ποδοσφαιριστής με την εθνική ομάδα της πατρίδας του. Έχει φορέσει τη φανέλα του Τσαντ σε 26 αναμετρήσεις, έχοντας σημειώσει 4 τέρματα. Η εμπειρία του τόσο σε συλλογικό όσο και σε διεθνές επίπεδο τον καθιστά μια ενδιαφέρουσα επιλογή για την επιθετική γραμμή του Ολυμπιακού.

Οι εξελίξεις στην υπόθεση Μαγιοράλ

Παράλληλα με τις πληροφορίες για τον Μάριους, υπάρχουν και νεότερα δεδομένα σχετικά με την περίπτωση του Μπόρχα Μαγιοράλ, ο οποίος φερόταν να ήταν ανάμεσα στις υποψήφιες επιλογές για την ενίσχυση της επίθεσης του Ολυμπιακού. Ωστόσο, δημοσιεύματα από την Ισπανία απομακρύνουν το ενδεχόμενο της μετακίνησής του στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, ο Ισπανός δημοσιογράφος Αλβάρο Ράμος αναφέρει ότι ο Μπόρχα Μαγιοράλ δεν επιθυμεί να αφήσει τη Χετάφε.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο 29χρονος φορ δεν πρόκειται να έρθει στην Ελλάδα για χάρη των Πειραιωτών. Τονίζεται επίσης ότι δεν υπάρχει κάτι επίσημο από την ελληνική ομάδα σχετικά με τον παίκτη. Φαίνεται πως τόσο η Χετάφε όσο και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής δεν έχουν την πρόθεση να χωρίσουν τους δρόμους τους, γεγονός που καθιστά την περίπτωση του Μαγιοράλ μη προχωρήσιμη, όπως όλα δείχνουν.

Νέες κατευθύνσεις για την επιθετική ενίσχυση

Μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση του Μπόρχα Μαγιοράλ, ο Ολυμπιακός φέρεται να έχει στρέψει το ενδιαφέρον του σε άλλες επιλογές για την ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής. Τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι «ερυθρόλευκοι» έχουν πλέον εστιάσει την προσοχή τους στους Μάριους Μουαντιλαμτζί, για τον οποίο υπάρχουν οι αναφορές περί συμφωνίας, καθώς και στον Μπόρχα Ιγκλέσιας. Η αναζήτηση για τον επιθετικό βρίσκεται στην τελική ευθεία, με τις τελευταίες ημέρες της μεταγραφικής περιόδου να αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit, Gazzetta