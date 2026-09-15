Η Athens Kallithea ανακοίνωσε την απόκτηση του Χρήστου Κοσίδη και την παραχώρηση του Χουάν Καντίγιο

Η Athens Kallithea προχώρησε σε δύο σημαντικές ανακοινώσεις που αφορούν το έμψυχο δυναμικό της. Ο σύλλογος της Αττικής επιβεβαίωσε την απόκτηση του νεαρού αμυντικού Χρήστου Κοσίδη, ο οποίος ήταν ελεύθερος από την ΑΕΚ. Παράλληλα, ανακοινώθηκε η παραχώρηση του επιθετικού Χουάν Καντίγιο στη Φορταλέζα της Βραζιλίας, έπειτα από κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας τους.

Η απόκτηση του Χρήστου Κοσίδη

Η Athens Kallithea FC ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του 21χρονου αμυντικού Χρήστου Κοσίδη. Η μεταγραφή αυτή πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του ποδοσφαιριστή με την ΑΕΚ, από την οποία έμεινε ελεύθερος. Ο Κοσίδης εντάσσεται πλέον στο δυναμικό της ομάδας της Καλλιθέας, ενισχύοντας τη γραμμή άμυνας.

Ο νεαρός αμυντικός έχει διαγράψει μια αξιόλογη πορεία στις μικρές ηλικιακές κατηγορίες. Προέρχεται από την ακαδημία της ΑΕΚ, όπου αναδείχθηκε, και έχει αγωνιστεί με επιτυχία.

Το προφίλ του νεαρού αμυντικού

Ο Χρήστος Κοσίδης είναι πρώην διεθνής με τις μικρές Εθνικές ομάδες της Ελλάδας, έχοντας εκπροσωπήσει τη χώρα μας στις ομάδες Κ17 και Κ19. Η εμπειρία του αυτή υπογραμμίζει το ταλέντο και τις δυνατότητές του στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Σε συλλογικό επίπεδο, ο Κοσίδης κατέγραψε συνολικά 39 συμμετοχές στη Super League 2 με την ΑΕΚ Β. Επιπλέον, την περασμένη αγωνιστική περίοδο πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα της ΑΕΚ, αγωνιζόμενος σε δύο αναμετρήσεις για το Κύπελλο Ελλάδας, δείχνοντας την πρόοδό του.

Η αποχώρηση του Χουάν Καντίγιο

Παράλληλα με την ενίσχυση, η Athens Kallithea FC ανακοίνωσε και μία σημαντική αποχώρηση. Ο επιθετικός Χουάν Καντίγιο και ο σύλλογος συμφώνησαν στην κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας τους. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενόψει της επικείμενης μεταγραφής του ποδοσφαιριστή στη βραζιλιάνικη Φορταλέζα.

Η λύση του συμβολαίου του Καντίγιο έχει ήδη επικυρωθεί από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ). Η διαδικασία ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου στη Βραζιλία, διασφαλίζοντας την ομαλή μετάβαση του παίκτη στη νέα του ομάδα. Η ανακοίνωση της απόκτησης του Καντίγιο από τη Φορταλέζα αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες.

Η πορεία του Καντίγιο στην Athens Kallithea

Ο Χουάν Καντίγιο, 23 ετών, εντάχθηκε στην Athens Kallithea FC τον Αύγουστο του 2025, προερχόμενος από την Ντεπορτίβο Κάλι. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025/26, ο Κολομβιανός επιθετικός κατέγραψε 19 συμμετοχές στη Super League 2, πετυχαίνοντας επτά γκολ και συμβάλλοντας στην επιθετική λειτουργία της ομάδας.

Η Athens Kallithea FC θα διατηρήσει ποσοστό επί των οικονομικών δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή. Αυτό το ποσοστό θα ενεργοποιηθεί σε περίπτωση μελλοντικής μεταγραφής του Καντίγιο από τη Φορταλέζα σε άλλη ομάδα, εξασφαλίζοντας μελλοντικά έσοδα για τον ελληνικό σύλλογο.

Η νέα ομάδα του Καντίγιο, η Φορταλέζα

Η Φορταλέζα, η νέα ομάδα στην οποία αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Χουάν Καντίγιο, αγωνίζεται τη φετινή σεζόν στη Série B της Βραζιλίας. Πρόκειται για έναν σύλλογο με σημαντική παρουσία στο βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο.

Η ομάδα της Φορταλέζα είχε προηγουμένως επτά διαδοχικές σεζόν στη Série A, την κορυφαία κατηγορία του βραζιλιάνικου πρωταθλήματος, πριν υποβιβαστεί στη Série B. Η μεταγραφή του Καντίγιο αναμένεται να ενισχύσει την προσπάθεια της βραζιλιάνικης ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta