Ο Μίλτος Τεντόγλου υποψήφιος για τον Ευρωπαίο Αθλητή της Χρονιάς 2026

Ο Μίλτος Τεντόγλου, ο χρυσός Ολυμπιονίκης και κορυφαίος άλτης της γενιάς του, βρίσκεται ανάμεσα στους δέκα υποψηφίους για το βραβείο του Ευρωπαίου Αθλητή της Χρονιάς 2026. Η European Athletics ανακοίνωσε σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου, τις υποψηφιότητες, ξεκινώντας παράλληλα τη σχετική ψηφοφορία. Η υποψηφιότητα αυτή έρχεται μετά από μια καταπληκτική αθλητική σεζόν για τον Έλληνα πρωταθλητή, ο οποίος διεκδικεί μία από τις σημαντικότερες ατομικές διακρίσεις της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.

Η υποψηφιότητα και οι συνυποψήφιοι

Ο Μίλτος Τεντόγλου έχει απέναντί του εννέα ακόμη σπουδαία ονόματα του κλασικού αθλητισμού, τα οποία επίσης διεκδικούν τον τίτλο του Ευρωπαίου Αθλητή της Χρονιάς. Ανάμεσα στους υποψηφίους περιλαμβάνεται ο Σουηδός Αρμάντ Ντουπλάντις, ο οποίος ήταν ο Ευρωπαίος Αθλητής της Χρονιάς το προηγούμενο έτος. Επίσης, στη λίστα των υποψηφίων βρίσκεται και ένας ακόμη άλτης του μήκους, ο Ελβετός Σάιμον Εχάμερ.

Η ανακοίνωση των δέκα υποψηφίων για το βραβείο του Ευρωπαίου Αθλητή της Χρονιάς 2026 έγινε από την European Athletics, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας σημαντικής διαδικασίας για την ανάδειξη των κορυφαίων αθλητών της Ευρώπης.

Η διαδικασία της ψηφοφορίας

Η ανάδειξη των νικητών δεν θα βασιστεί αποκλειστικά στις ψήφους του κοινού, αλλά σε ένα σύνθετο σύστημα. Η ψηφοφορία για τον καλύτερο αθλητή ξεκίνησε σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου, και η προθεσμία για τη συμμετοχή του κοινού εκπνέει στις 29 Σεπτεμβρίου. Το κοινό μπορεί να ψηφίσει τους αγαπημένους του αθλητές και αθλήτριες, με τη συμμετοχή του να αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της τελικής απόφασης.

Συγκεκριμένα, η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με βάση τέσσερις ισομερείς κατηγορίες ψηφοφορίας, καθεμία με ποσοστό 25%. Αυτές είναι η ψηφοφορία του κοινού, η ψηφοφορία των ομοσπονδιών-μελών, η ψηφοφορία των εκπροσώπων των ΜΜΕ και η ψηφοφορία της επιτροπής ειδικών της European Athletics. Αυτό το μοντέλο διασφαλίζει μια πολυδιάστατη αξιολόγηση των επιδόσεων των αθλητών.

Η τελετή απονομής Golden Tracks

Οι τρεις φιναλίστ σε όλες τις κατηγορίες – Ευρωπαίος Αθλητής και Ευρωπαία Αθλήτρια της Χρονιάς, καθώς και Ανερχόμενο Αστέρι (Rising Star) σε άνδρες και γυναίκες – θα ανακοινωθούν από την 1η Οκτωβρίου. Η αγωνία θα κορυφωθεί στις 24 Οκτωβρίου, οπότε και θα αποκαλυφθούν οι τελικοί νικητές.

Η περίβλεπτη τελετή απονομής των βραβείων, γνωστή ως Golden Tracks, θα πραγματοποιηθεί στη Λωζάνη της Ελβετίας. Η εκδήλωση περιγράφεται ως μια λαμπερή τελετή της European Athletics, όπου θα τιμηθούν οι κορυφαίοι αθλητές του ευρωπαϊκού στίβου για τις επιδόσεις τους κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Οι άλλοι κορυφαίοι υποψήφιοι και τα επιτεύγματά τους

Εκτός από τον Μίλτο Τεντόγλου, στη λίστα των δέκα υποψηφίων περιλαμβάνονται ονόματα με εντυπωσιακά επιτεύγματα. Ο Σουηδός Αρμάντ Ντουπλάντις, ο οποίος ήταν ο Ευρωπαίος Αθλητής της Χρονιάς για το προηγούμενο έτος, είναι πρωταθλητής Ευρώπης στο άλμα επί κοντώ, παγκόσμιος πρωταθλητής κλειστού στίβου στο άλμα επί κοντώ, νικητής του Ultimate (τελικού) στο άλμα επί κοντώ και κάτοχος παγκοσμίου ρεκόρ με άλμα στα 6,31 μέτρα.

Ο Αντι Ντίας Ερνάντες από την Ιταλία είναι πρωταθλητής Ευρώπης στο τριπλούν, παγκόσμιος πρωταθλητής κλειστού στίβου στο τριπλούν, νικητής του Diamond League στο τριπλούν και βρίσκεται τέταρτος στην παγκόσμια λίστα όλων των εποχών με επίδοση 18,15 μέτρα. Ο Σλοβένος Κριστιάν Τσεχ έχει διακριθεί ως πρωταθλητής Ευρώπης στη δισκοβολία, νικητής του Diamond League στη δισκοβολία και νικητής στους Μεσογειακούς Αγώνες στην ίδια κατηγορία.

Ο Ελβετός Σάιμον Εχάμερ είναι παγκόσμιος πρωταθλητής κλειστού στίβου στο έπταθλο, κάτοχος παγκοσμίου ρεκόρ κλειστού στίβου στο έπταθλο με 6.670 βαθμούς, αργυρός μεταλλιούχος Ευρώπης στο άλμα εις μήκος και κορυφαίος στον κόσμο στο δέκαθλο με 8.778 βαθμούς. Τέλος, ο Ούγγρος Μπένσε Χάλατς είναι πρωταθλητής Ευρώπης στη σφυροβολία και κορυφαίος στον κόσμο με επίδοση 84,25 μέτρα.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Reader