Ολυμπιακός: Οριστική συμφωνία με τη Σάμσουνσπορ για τον Μάριους στα 9 εκατ. ευρώ

Ο Ολυμπιακός φέρεται να έχει καταλήξει σε οριστική συμφωνία με την τουρκική Σάμσουνσπορ για τη μεταγραφή του επιθετικού Μάριους Μουαντιλματζί. Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία κάνουν λόγο για ένα σημαντικό ποσό που θα καταβληθεί για την απόκτηση του παίκτη. Η είδηση αυτή έχει προκαλέσει ενδιαφέρον στον αθλητικό κόσμο, καθώς αφορά έναν ποδοσφαιριστή με αξιόλογη πορεία.

Η συμφωνία και το κόστος της μεταγραφής

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο Τούρκος ρεπόρτερ Ρεσάτ Τσαν Οζμπουντάκ, «συμφωνία επιτεύχθηκε» για τη μεταγραφή του Μάριους Μουαντιλματζί στον Ολυμπιακό. Το συνολικό ποσό που αναφέρεται για την ολοκλήρωση αυτής της μετακίνησης ανέρχεται στα 9 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό υπογραμμίζει τη σημασία της συμφωνίας για τους δύο συλλόγους.

Περαιτέρω λεπτομέρειες για τους όρους της συμφωνίας έδωσε ο έγκυρος Τούρκος ρεπόρτερ Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου. Ο ίδιος ανέφερε ότι ο Ολυμπιακός θα καταβάλει το ποσό των εννέα εκατομμυρίων ευρώ σε τέσσερις δόσεις. Επιπλέον, ο παίκτης φέρεται να έχει συμφωνήσει και για τις προσωπικές του απολαβές, οι οποίες θα ανέρχονται σε 1,3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Ο Μάριους Μουαντιλματζί: Το προφίλ του παίκτη

Ο Μάριους Μουαντιλματζί, ο οποίος αποτελεί το αντικείμενο αυτής της μεταγραφικής κίνησης, είναι ένας 28χρονος φορ. Κατάγεται από το Τσαντ και έχει διακριθεί για τις επιθετικές του ικανότητες. Η παρουσία του στο διεθνές ποδόσφαιρο είναι επίσης αξιοσημείωτη, καθώς έχει αγωνιστεί 26 φορές με την εθνική ομάδα της χώρας του.

Πριν ενταχθεί στη Σάμσουνσπορ, ο Μάριους Μουαντιλματζί προερχόταν από την Πόρτο. Η πορεία του σε ευρωπαϊκά γήπεδα έχει διαμορφώσει ένα προφίλ επιθετικού με εμπειρία και παραγωγικότητα, στοιχεία που φαίνεται να εκτιμήθηκαν από την πλευρά του Ολυμπιακού.

Η επιτυχημένη πορεία του στη Σάμσουνσπορ

Ο Μάριους Μουαντιλματζί αποκτήθηκε από τη Σάμσουνσπορ το 2023, ερχόμενος ως ελεύθερος μεταγραφή. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην τουρκική ομάδα, κατάφερε να εδραιώσει το όνομά του στο ποδοσφαιρικό στερέωμα. Σε μία τριετία, σημείωσε συνολικά 44 γκολ σε 119 συμμετοχές, επιδεικνύοντας σταθερά την ικανότητά του στο σκοράρισμα.

Εκτός από την εκτελεστική του δεινότητα, ο Μάριους Μουαντιλματζί συνέβαλε και στη δημιουργία φάσεων, μοιράζοντας 13 ασίστ στους συμπαίκτες του. Αυτοί οι αριθμοί αντικατοπτρίζουν την ολοκληρωμένη του παρουσία στον αγωνιστικό χώρο και την επιρροή του στο παιχνίδι της ομάδας του.

Η παραγωγική σεζόν και οι συμμετοχές στο Conference League

Η περσινή σεζόν υπήρξε ιδιαίτερα παραγωγική για τον 28χρονο επιθετικό. Συγκεκριμένα, ο Μάριους Μουαντιλματζί πέτυχε 23 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του φόρμα. Παράλληλα, μοίρασε 7 ασίστ σε συνολικά 52 παιχνίδια που αγωνίστηκε.

Από τις 52 αυτές συμμετοχές, οι 8 πραγματοποιήθηκαν στο Conference League, γεγονός που του προσέδωσε εμπειρία και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η συνέπεια στην απόδοσή του και η ικανότητά του να προσφέρει τόσο στο σκοράρισμα όσο και στη δημιουργία, τον καθιστούν έναν περιζήτητο παίκτη.

Με πληροφορίες από: Reader, Gazzetta