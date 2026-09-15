Η Θεσσαλονίκη γιορτάζει τα 100 χρόνια της ΕΠΟ με Τσέφεριν και θρύλους του ποδοσφαίρου

Η Θεσσαλονίκη κινείται σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς από το πρωί, καθώς φιλοξενεί τους εορτασμούς για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, βρέθηκε στην πόλη, ενώ πλήθος σπουδαίων προσωπικοτήτων του αθλήματος συμμετείχε σε δράσεις με εκατοντάδες παιδιά. Η γιορτή κορυφώνεται το βράδυ με την κεντρική εκδήλωση.

Η παρουσία της UEFA και το φεστιβάλ «Football for Schools»

Η παρουσία της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA στη Θεσσαλονίκη σηματοδότησε την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων. Στο επίκεντρο βρέθηκε το φεστιβάλ «Football for Schools», το οποίο στήθηκε στην πλατεία Αριστοτέλους, προσελκύοντας το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων φίλων του ποδοσφαίρου.

Στην καρδιά της πόλης, δημιουργήθηκαν δύο ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα, όπου εκατοντάδες παιδιά είχαν την μοναδική ευκαιρία να συμμετάσχουν ενεργά. Τα παιδιά έπαιξαν ποδόσφαιρο, βιώνοντας μια ξεχωριστή εμπειρία δίπλα σε αναγνωρισμένες προσωπικότητες του αθλήματος, οι οποίες τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση.

Η υποδοχή του Αλεξάντερ Τσέφεριν

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, αποτέλεσε ένα από τα κεντρικά πρόσωπα των εορτασμών, λαμβάνοντας θερμή υποδοχή από τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί στην πλατεία Αριστοτέλους. Η παρουσία του κ. Τσέφεριν υπογράμμισε τη σημασία των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ.

Τον πρόεδρο της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας υποδέχθηκε ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης. Οι δύο άνδρες είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν σε πολύ καλό κλίμα, ανταλλάσσοντας απόψεις και στιγμές. Ακολούθως, φωτογραφήθηκαν μαζί με τα παιδιά που συμμετείχαν στις αθλητικές δράσεις, δίνοντας το παράδειγμα της ενότητας και της αγάπης για το ποδόσφαιρο.

Πρωταθλητές Ευρώπης και άλλες προσωπικότητες στο γήπεδο

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, άφησε για λίγο τον θεσμικό του ρόλο και συμμετείχε ενεργά στο παιχνίδι. Μαζί του στο γήπεδο βρέθηκαν ορισμένοι από τους πρωταθλητές Ευρώπης του 2004, προσφέροντας μοναδικές στιγμές στους μικρούς ποδοσφαιριστές.

Συγκεκριμένα, οι Θοδωρής Ζαγοράκης, Γιώργος Καραγκούνης, Άγγελος Μπασινάς, Βασίλης Τσιάρτας και Δημήτρης Παπαδόπουλος έπαιξαν ποδόσφαιρο με τα παιδιά, αναβιώνοντας στιγμές από την ένδοξη πορεία της Εθνικής Ελλάδας. Η παρουσία τους ενθουσίασε τους νεαρούς αθλητές, δίνοντάς τους έμπνευση και κίνητρο.

Στη μεγάλη αυτή γιορτή συμμετείχαν επίσης η Δήμητρα Παντελιάδου, η οποία κατέχει τον τίτλο της πρώτης σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Γυναικών, καθώς και οι διεθνείς παλαίμαχοι άσοι Όλιβερ Μπίρχοφ και Αλιόσα Ασάνοβιτς. Όλοι μαζί έπαιξαν ποδόσφαιρο με τα παιδιά, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα χαράς και αθλητικού πνεύματος.

Η κορύφωση των εορτασμών

Οι εορτασμοί για τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κορυφώνονται το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Η πόλη παραμένει σε εορταστικό κλίμα, αναμένοντας την κεντρική εκδήλωση που θα ολοκληρώσει τις δράσεις της ημέρας.

Η κεντρική αυτή εκδήλωση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 20:30. Αναμένεται να αποτελέσει το επιστέγασμα των εορτασμών, τιμώντας την ιστορία και την προσφορά της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας στα 100 χρόνια λειτουργίας της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta