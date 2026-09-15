Η ΔΕΑΒ επέβαλε πρόστιμο στον Ολυμπιακό για φθορές στο Πανθεσσαλικό

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (ΔΕΑΒ) ανακοίνωσε την επιβολή προστίμου στην ΠΑΕ Ολυμπιακός, μετά από περιστατικό που σημειώθηκε στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Η απόφαση αφορά φθορές που προκλήθηκαν από οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Βόλο. Το χρηματικό ποσό που καλείται να καταβάλει ο σύλλογος ανέρχεται σε δέκα χιλιάδες ευρώ.

Η απόφαση της ΔΕΑΒ και το χρηματικό πρόστιμο

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΔΕΑΒ, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) στην ΠΑΕ Ολυμπιακός ΣΦΠ. Η απόφαση αυτή, με αριθμό 48/2026, λήφθηκε έπειτα από την εξέταση των στοιχείων που τέθηκαν υπόψη της Επιτροπής. Το πρόστιμο αφορά συγκεκριμένα περιστατικά που καταγράφηκαν κατά τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικού αγώνα.

Η ΔΕΑΒ, ως αρμόδια αρχή για την αντιμετώπιση της βίας στους αθλητικούς χώρους, προχώρησε στην επιβολή της εν λόγω χρηματικής ποινής. Η απόφαση αυτή αποτελεί μέρος των μέτρων που λαμβάνονται για την τήρηση της τάξης και την προστασία των αθλητικών εγκαταστάσεων από φθορές που προκαλούνται από φιλάθλους.

Το περιστατικό με τα σπασμένα καθίσματα

Το πρόστιμο επιβλήθηκε λόγω της θραύσης περίπου ογδόντα (80) πλαστικών καθισμάτων στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Οι φθορές αυτές προκλήθηκαν από φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας του Ολυμπιακού. Οι συγκεκριμένοι φίλαθλοι κάθονταν στις κερκίδες των θυρών 31 έως 42 του ανωτέρω Σταδίου, όπως προέκυψε από τα στοιχεία που εξετάστηκαν.

Η έκταση των ζημιών, που αφορά έναν σημαντικό αριθμό καθισμάτων, οδήγησε στην ενεργοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών από τη ΔΕΑΒ. Η Επιτροπή έλαβε υπόψη της τις αναφορές και τα στοιχεία που τεκμηρίωναν την πρόκληση των συγκεκριμένων φθορών εντός του σταδίου.

Ο αγώνας της Super League 1

Το περιστατικό για το οποίο επιβλήθηκε το πρόστιμο έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ της ΠΑΕ Βόλος ΝΠΣ και της ΠΑΕ Ολυμπιακός ΣΦΠ. Ο συγκεκριμένος αγώνας διεξήχθη στις 05 Σεπτεμβρίου του 2026, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου. Η αναμέτρηση ήταν στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League 1.

Η περίοδος στην οποία ανήκει ο αγώνας είναι η 2026/2027, όπως αναφέρεται στην απόφαση της ΔΕΑΒ. Οι φθορές καταγράφηκαν μετά το τέλος του αγώνα, με την Επιτροπή να προχωρά στην εξέταση των δεδομένων και την τελική της απόφαση σχετικά με την ευθύνη και την επιβολή της ποινής.

Η αποκατάσταση των φθορών και το νομικό πλαίσιο

Στην απόφασή της, η ΔΕΑΒ συνεκτίμησε και ένα σημαντικό στοιχείο που αφορά την ΠΑΕ Ολυμπιακός ΣΦΠ. Συγκεκριμένα, ελήφθη υπόψη η εκ μέρους της ομάδας αποκατάσταση των φθορών που προκλήθηκαν στα καθίσματα του Πανθεσσαλικού Σταδίου. Αυτή η ενέργεια θεωρήθηκε ως παράγοντας που συνεκτιμήθηκε κατά τον καθορισμό του ύψους του προστίμου.

Η επιβολή του προστίμου και η όλη διαδικασία βασίστηκαν στην εφαρμογή του άρθρου 1 του νόμου 4326/2015. Ο συγκεκριμένος νόμος έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 104 του νόμου 5224/2025, αποτελώντας το νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου η ΔΕΑΒ λαμβάνει τις αποφάσεις της για την αντιμετώπιση φαινομένων βίας και φθορών σε αθλητικούς χώρους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta