Η ΠΑΕ Άρης διευκρινίζει για τις κλειστές θύρες στον αγώνα Κυπέλλου με τη Μαρκό

Η ΠΑΕ Άρης εξέδωσε ανακοίνωση παρέχοντας σημαντικές διευκρινίσεις προς τους φιλάθλους της, ειδικά όσον αφορά τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας στις Θύρες 1 και 9. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν την είσοδο στο γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης» για τον επικείμενο αγώνα Κυπέλλου Ελλάδας. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί αύριο, Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου, με αντίπαλο τη Μαρκό.

Κλειστές οι θύρες 1 και 9

Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε η ΠΑΕ Άρης, οι Θύρες 1 και 9 του γηπέδου «Κλεάνθης Βικελίδης» θα παραμείνουν κλειστές για το αυριανό παιχνίδι. Η απόφαση αυτή επηρεάζει τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας που έχουν τις θέσεις τους στις συγκεκριμένες θύρες.

Για την διευκόλυνση των εν λόγω φιλάθλων, οι «κιτρινόμαυροι» ανακοίνωσαν εναλλακτικές επιλογές πρόσβασης. Συγκεκριμένα, οι κάτοχοι διαρκείας των Θυρών 1 και 9 θα έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν στο στάδιο. Η είσοδός τους θα πραγματοποιηθεί μέσω των Θυρών 2, 3 και 7 του γηπέδου.

Η αναμέτρηση για το Κύπελλο Ελλάδας

Η αυριανή αναμέτρηση, για την οποία δόθηκαν οι παραπάνω διευκρινίσεις, είναι στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Άρης θα υποδεχθεί την ομάδα της Μαρκό στο γήπεδό του.

Ο αγώνας έχει οριστεί για τις 16 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης στις 16:45. Το «Κλεάνθης Βικελίδης» θα φιλοξενήσει την αναμέτρηση, με την ΠΑΕ Άρης να προχωρά στις απαραίτητες ρυθμίσεις για την ομαλή διεξαγωγή του.

Συνεχής διάθεση εισιτηρίων

Παράλληλα με τις διευκρινίσεις για τις κλειστές θύρες, η ΠΑΕ Άρης ενημέρωσε ότι συνεχίζεται κανονικά η διάθεση των εισιτηρίων για την αναμέτρηση με τη Μαρκό. Οι φίλαθλοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τον αγώνα έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους.

Οι τιμές των εισιτηρίων έχουν καθοριστεί με βάση τη θύρα επιλογής. Η ΠΑΕ έχει ορίσει διαφορετικά κόστη για κάθε διαθέσιμη θύρα, προσφέροντας επιλογές στους φιλάθλους ανάλογα με τις προτιμήσεις τους.

Τιμές εισιτηρίων για τους ενήλικες

Για τους ενήλικες φιλάθλους, οι τιμές των εισιτηρίων έχουν διαμορφωθεί ως εξής: Η είσοδος για τη Θύρα 3 έχει οριστεί στα 15 ευρώ. Για τη Θύρα 2, το κόστος ανέρχεται στα 20 ευρώ.

Όσοι επιλέξουν τη Θύρα 7 θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των 30 ευρώ. Τέλος, για την είσοδο στη Θύρα VIP «Άλκης Καμπανός», η τιμή του εισιτηρίου ανέρχεται στα 100 ευρώ, προσφέροντας μια πιο αναβαθμισμένη εμπειρία παρακολούθησης του αγώνα.

Ειδικές τιμές για παιδιά

Η ΠΑΕ Άρης έχει προβλέψει και ειδικές τιμές για παιδιά έως 14 ετών, ώστε να διευκολύνει την παρουσία των νεαρών φιλάθλων στο γήπεδο. Για τις Θύρες 2 και 3, το εισιτήριο για τα παιδιά κοστίζει 5 ευρώ.

Για τη Θύρα 7, η τιμή του παιδικού εισιτηρίου είναι 10 ευρώ. Στην περίπτωση της Θύρας VIP, η οποία φέρει την ονομασία «Άλκης Καμπανός», το παιδικό εισιτήριο έχει οριστεί στα 50 ευρώ, προσφέροντας και στους μικρούς φίλους τη δυνατότητα πρόσβασης στις ειδικές θέσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta