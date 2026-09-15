Η αναποτελεσματικότητα της ΑΕΚ στην Τρίπολη και οι χαμένες ευκαιρίες του Γιόβιτς

Η ΑΕΚ άφησε βαθμούς και στην Τρίπολη, αγνοώντας τη νίκη σε δεύτερο συνεχόμενο εκτός έδρας ματς πρωταθλήματος μετά την αναμέτρηση με την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Η έλλειψη συγκέντρωσης και αποφασιστικότητας, καθώς και λάθη σε άμυνα, επίθεση και πάγκο, κράτησαν τους κιτρινόμαυρους στην ισοπαλία. Ο Σέρβος τεχνικός Μάρκο Νίκολιτς παραδέχτηκε μετά το παιχνίδι ότι τέτοια λάθη δεν είναι αποδεκτά, αναλαμβάνοντας ο ίδιος την ευθύνη για το αποτέλεσμα.

Η απώλεια βαθμών και οι ευθύνες

Η ομάδα της ΑΕΚ δεν κατάφερε να φύγει με το «διπλό» από την Τρίπολη, προσθέτοντας έναν ακόμα εκτός έδρας αγώνα χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα. Η συγκεκριμένη απώλεια βαθμών έρχεται σε συνέχεια της ισοπαλίας με την Κηφισιά, γεγονός που δημιουργεί προβληματισμό.

Ο προπονητής Μάρκο Νίκολιτς τόνισε ότι η ομάδα του δημιούργησε τις προϋποθέσεις στον αντίπαλο να την απειλήσει, ενώ ο τερματοφύλακας Αλμπέρτο Μπρινιόλι πραγματοποίησε κάποιες σημαντικές επεμβάσεις. Ο ίδιος ο Νίκολιτς ανέλαβε την ευθύνη για το αποτέλεσμα, επισημαίνοντας ότι τα λάθη που έγιναν δεν είναι αποδεκτά.

Η αναποτελεσματικότητα στο τελείωμα των φάσεων

Ένας από τους βασικούς παράγοντες που οδήγησαν στην ισοπαλία ήταν η αναποτελεσματικότητα της ΑΕΚ στο τελείωμα των φάσεων. Παρά το γεγονός ότι η ομάδα δημιούργησε ευκαιρίες, η έλλειψη συγκέντρωσης και αυτοπεποίθησης στην τελική προσπάθεια κόστισε ακριβά.

Εάν οι παίκτες της ΑΕΚ ήταν πιο συγκεντρωμένοι και αποτελεσματικοί, πιθανότατα θα είχαν περάσει από την Τρίπολη με τη νίκη. Ωστόσο, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, η συνολική εικόνα της ομάδας θα άφηνε ερωτηματικά, όπως αναφέρεται.

Τα xGoals και η παραγωγικότητα της ΑΕΚ

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Wyscout, η ΑΕΚ ολοκλήρωσε στην Τρίπολη ένα από τα πιο παραγωγικά της παιχνίδια τη φετινή σεζόν. Τα xGoals της, δηλαδή τα τέρματα που θα «έπρεπε» να είχε σημειώσει βάσει της ποιότητας των ευκαιριών της, έφτασαν στο 3,15.

Αυτό το ποσοστό είναι το δεύτερο μεγαλύτερο για την ΑΕΚ σε αυτόν τον τομέα τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Το μεγαλύτερο ποσοστό xGoals που είχε η ομάδα ήταν 3,79, το οποίο καταγράφηκε στην αναμέτρηση όπου σημείωσε τέσσερα τέρματα επί της Λέφσκι.

Χαμηλή ακρίβεια και οι χαμένες ευκαιρίες του Γιόβιτς

Παρά την υψηλή παραγωγικότητα σε xGoals, τα κακά τελειώματα κόστισαν στους κιτρινόμαυρους. Μόλις δύο από τις συνολικά 18 τελικές προσπάθειες της ΑΕΚ βρήκαν εστία, υποδεικνύοντας ένα πολύ μικρό ποσοστό ακρίβειας στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.

Οι θέσεις εκτέλεσης σε πολλές από τις ευκαιρίες που δημιούργησαν οι παίκτες του Νίκολιτς ήταν αρκετά καλές. Ωστόσο, οι μεγαλύτερες ευκαιρίες ανήκαν στον Σέρβο φορ Γιόβιτς, ο οποίος μέσα σε ένα λεπτό στο φινάλε της αναμέτρησης δεν κατάφερε να βρει δίχτυα.

Οι ανεπανάληπτες φάσεις του Σέρβου επιθετικού

Ο Γιόβιτς αρχικά βρέθηκε σε κενό τέρμα και στη συνέχεια μόνος ανενόχλητος μέσα από την περιοχή, αλλά δεν μπόρεσε να σκοράρει. Αυτές οι δύο ανεπανάληπτες ευκαιρίες του Σέρβου επιθετικού είχαν συνολικά xGoals 0,72.

Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη ευκαιρία είχε xGoals 0,32, ενώ η δεύτερη είχε xGoals 0,4. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι τα απρόσεκτα τελειώματα αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα για την απώλεια βαθμών της ΑΕΚ στην Τρίπολη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta