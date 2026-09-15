Άρης: Ανοιχτή παραμένει η υπόθεση Σούταρ, σύμφωνα με τους Σκοτσέζους

Μια σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση του Τζον Σούταρ φέρνουν στο φως τα σκωτσέζικα μέσα ενημέρωσης, καθώς το ενδεχόμενο μεταγραφής του έμπειρου στόπερ στον Άρη φαίνεται να παραμένει ανοιχτό. Ο Άρης, από την πλευρά του, δεν έχει αποσύρει την πρότασή του για την απόκτηση του διεθνούς κεντρικού αμυντικού. Η υπόθεση, που είχε «παγώσει» για ένα διάστημα, επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από τη Σκοτία.

Η αρχική συμφωνία και οι οικονομικές διαφωνίες

Ο Άρης είχε προχωρήσει σε προφορική συμφωνία με τον Τζον Σούταρ, η οποία προέβλεπε συμβόλαιο διάρκειας τριών χρόνων. Οι συνολικές απολαβές για τον παίκτη, όπως αναφέρουν τα σκωτσέζικα media, ανέρχονται στο ποσό του 1.4 εκατομμυρίου ευρώ. Παρόλα αυτά, η υπόθεση της μεταγραφής είχε συναντήσει ένα σημαντικό εμπόδιο, το οποίο οδήγησε στο «πάγωμά» της.

Ο λόγος για αυτό το «πάγωμα» ήταν η διαφωνία που προέκυψε μεταξύ του Τζον Σούταρ και της Ρέιντζερς, σχετικά με την αποζημίωσή του. Ωστόσο, κατά τα ίδια σκωτσέζικα μέσα ενημέρωσης, τις τελευταίες ώρες αυτή η υπόθεση έχει βγει από το «ψυγείο», υποδηλώνοντας μια νέα δυναμική στις διαπραγματεύσεις και μια πιθανή ανατροπή στην πορεία της μεταγραφής.

Οι ανάγκες των δύο πλευρών οδηγούν σε εξελίξεις

Η πρόσφατη αυτή εξέλιξη, που φέρνει την υπόθεση εκτός «ψυγείου», συνδέεται άμεσα με τις ανάγκες που έχουν αναπτύξει και οι δύο εμπλεκόμενες πλευρές. Συγκεκριμένα, η Ρέιντζερς επιθυμεί να απαλλαγεί από το συμβόλαιο που έχει με τον παίκτη, κάτι που θα της επέτρεπε να αναδιαρθρώσει το ρόστερ της και να μειώσει το μισθολογικό της κόστος.

Από την άλλη πλευρά, ο 29χρονος κεντρικός αμυντικός, Τζον Σούταρ, γνωρίζει ότι εάν παραμείνει στην ομάδα της Γλασκώβης, οι πιθανότητες για χρόνο συμμετοχής θα είναι ελάχιστες. Αυτή η έλλειψη προοπτικής αγωνιστικής δράσης αποτελεί σημαντικό κίνητρο για τον παίκτη να αναζητήσει νέα ποδοσφαιρική στέγη, καθιστώντας την αποχώρησή του από τη Ρέιντζερς επιτακτική.

Το ρεπορτάζ του «Football FanCast» για την πορεία της υπόθεσης

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του «Football FanCast», αρχικά «όλα έδειχναν ότι ο Σούταρ θα έχανε την ευκαιρία μεταγραφής του στον Άρη». Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής είχε υποβάλει αίτημα στη Ρέιντζερς για την καταβολή των χρημάτων του συμβολαίου του. Παρά το γεγονός ότι ο σκωτσέζικος σύλλογος φερόταν πρόθυμος να τον αφήσει να αποχωρήσει, υπό την προϋπόθεση ενός οικονομικού συμβιβασμού, το συγκεκριμένο αίτημα του παίκτη είχε απορριφθεί.

Η κατάσταση αυτή είχε οδηγήσει την υπόθεση στα πρόθυρα της κατάρρευσης, δημιουργώντας αμφιβολίες για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Ωστόσο, οι νεότερες πληροφορίες που παραθέτει το «Football FanCast» αναφέρουν ότι πλέον οι δύο πλευρές, δηλαδή ο παίκτης και η Ρέιντζερς, βρίσκονται πολύ κοντά σε μια συμφωνία. Αυτή η συμφωνία αφορά την ακύρωση του υπόλοιπου ποσού του συμβολαίου του Σούταρ, γεγονός που θα επιτρέψει την παραχώρησή του στον Άρη.

Εξεύρεση «χρυσής τομής» και η στάση του Άρη

Οι Σκοτσέζοι δημοσιογράφοι αναφέρουν ότι έχει βρεθεί μια «χρυσή τομή» στις διαπραγματεύσεις μεταξύ της πλευράς του ποδοσφαιριστή και του συλλόγου της Ρέιντζερς. Αυτή η θετική εξέλιξη θεωρείται καθοριστική, καθώς ανοίγει πλέον διάπλατα τον δρόμο για την οριστικοποίηση της μεταγραφής του Τζον Σούταρ στην ελληνική ομάδα, τον Άρη.

Από την πλευρά των «κίτρινων» της Θεσσαλονίκης, δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη τοποθέτηση ή δήλωση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις. Ο Άρης έχει περιοριστεί στο να σημειώσει ότι έχει ήδη επιτύχει συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή. Η ελληνική ομάδα αναμένει πλέον την τελική συμφωνία του Σούταρ με τη Ρέιντζερς όσον αφορά την αποζημίωση, ώστε να μπορέσει ο παίκτης να μεταβεί στη Θεσσαλονίκη και να ενταχθεί κανονικά στο δυναμικό της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta