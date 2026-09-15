Ροντινέι: «Ήμουν ευτυχισμένος στην Ελλάδα, αλλά η απόφαση ήταν η καλύτερη που μπορούσα να πάρω»

Ο Ροντινέι, ένας από τους ποδοσφαιριστές που αποχώρησαν από τον Ολυμπιακό, μίλησε πρόσφατα για την απόφασή του να επιστρέψει στην πατρίδα του, τη Βραζιλία. Ο Βραζιλιάνος ακραίος μπακ, έπειτα από 3,5 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, εντάχθηκε στο δυναμικό της Σάντος. Ο ίδιος εξήγησε τις διαδικασίες που οδήγησαν στη μετακίνησή του, καθώς και τους προσωπικούς λόγους πίσω από αυτή την επιλογή.

Η γρήγορη εξέλιξη της μεταγραφής

Ο Ροντινέι περιέγραψε τη διαδικασία της μεταγραφής του στη Σάντος ως κάτι που συνέβη «πολύ γρήγορα». Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι μια Παρασκευή δέχτηκε τηλεφώνημα από τον Αλεσάντρε Μάτος, ο οποίος επικοινώνησε μαζί του και με τους εκπροσώπους του για να συζητήσουν την προοπτική της επιστροφής του στη Βραζιλία.

Η απόφαση να επιστρέψει για να αγωνιστεί στο βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο δεν ήταν εύκολη για τον ίδιο. Ο Βραζιλιάνος αμυντικός τόνισε ότι η δυσκολία της απόφασης αφορούσε κυρίως τις κόρες του, υπογραμμίζοντας το προσωπικό βάρος που είχε αυτή η αλλαγή για την οικογένειά του.

Παρά τις αρχικές δυσκολίες, η μετακίνηση από τον Πειραιά ολοκληρώθηκε, σηματοδοτώντας την επιστροφή του Ροντινέι στην πατρίδα του, έπειτα από μια σημαντική περίοδο στην Ελλάδα.

Η ευτυχία στην Ελλάδα και η έλξη της Βραζιλίας

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο Ροντινέι δήλωσε ρητά: «Ήμουν ευτυχισμένος στην Ελλάδα». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την θετική εμπειρία που είχε ο ποδοσφαιριστής κατά τα 3,5 χρόνια που φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού και έζησε στη χώρα μας.

Ωστόσο, παρά την ευτυχία του στην Ελλάδα, ο Βραζιλιάνος μπακ εξέφρασε μια βαθύτερη επιθυμία. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Όμως ήθελα να αισθανθώ ξανά τη ζεστασιά του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου και των φιλάθλων». Αυτή η ανάγκη για επανασύνδεση με τις ρίζες του και την ατμόσφαιρα του ποδοσφαίρου της πατρίδας του αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στην απόφασή του.

Η επιθυμία να βιώσει ξανά το πάθος και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που χαρακτηρίζει το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο ήταν ένας από τους κύριους λόγους που τον οδήγησαν να πάρει την απόφαση να αφήσει την Ελλάδα και να επιστρέψει στη Βραζιλία.

Η καλύτερη επιλογή για την καριέρα του

Ο Ροντινέι υποστήριξε ότι η απόφαση να επιστρέψει στη Βραζιλία και να ενταχθεί στη Σάντος ήταν «η καλύτερη που μπορούσα να πάρω». Τόνισε την βραζιλιάνικη καταγωγή του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά «Είμαι Βραζιλιάνος», γεγονός που φαίνεται να έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ψυχολογική του προσέγγιση.

Ο ποδοσφαιριστής επισήμανε επίσης ότι έφυγε από τη Βραζιλία αγωνιζόμενος σε «υψηλό επίπεδο» και ότι είναι πολύ χαρούμενος με τον τρόπο που τον υποδέχθηκαν οι νέοι του συμπαίκτες στη Σάντος. Αυτή η θερμή υποδοχή του προσέφερε την απαραίτητη αυτοπεποίθηση για να ενταχθεί άμεσα στην ομάδα και να αποδώσει στο γήπεδο.

Η πεποίθησή του ότι αυτή η κίνηση ήταν η ορθότερη για την πορεία του, σε συνδυασμό με την άμεση προσαρμογή του στο νέο περιβάλλον, δείχνει την αποφασιστικότητα του Ροντινέι για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Το επιθετικό πνεύμα και η προσφορά στην ομάδα

Ο Βραζιλιάνος ακραίος μπακ αναφέρθηκε και στον τρόπο παιχνιδιού του, δηλώνοντας: «Πάντα μου άρεσε να παίζω επιθετικά, με χαρά». Αυτή η φιλοσοφία του ταιριάζει απόλυτα με το στυλ της Σάντος, καθώς ο ίδιος πρόσθεσε: «και η Σάντος μού το προσφέρει αυτό», εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την αγωνιστική ταυτότητα της νέας του ομάδας.

Επιπλέον, ο Ροντινέι εξέπληξε την ικανοποίησή του για την μέχρι τώρα συνεισφορά του στην ομάδα. «Είμαι πολύ χαρούμενος που στα παιχνίδια μπόρεσα να βοηθήσω την ομάδα», δήλωσε, αναγνωρίζοντας τον θετικό αντίκτυπο που είχε η παρουσία του στους αγώνες.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο ποδοσφαιριστής εξέφρασε την ελπίδα και την πρόθεσή του να συνεχίσει να προσφέρει ακόμα περισσότερα στη Σάντος στο μέλλον. Αυτό δείχνει την αφοσίωσή του στους νέους του στόχους και την επιθυμία του να συμβάλει στην επιτυχία της βραζιλιάνικης ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta