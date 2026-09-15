Οι ελληνικές ομάδες στα προκριματικά του BCL: Προμηθέας και Κολοσσός σε κρίσιμες αναμετρήσεις

Η αγωνιστική περίοδος για το Basketball Champions League (BCL) ξεκινά με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ελληνικές ομάδες, καθώς ο Προμηθέας Πατρών και ο Κολοσσός Ρόδου δίνουν τις πρώτες τους κρίσιμες μάχες στα προκριματικά της διοργάνωσης. Οι δύο ομάδες καλούνται να υπερβούν τα εμπόδια των αντιπάλων τους, με στόχο την πρόκριση στους ομίλους, όπου ήδη βρίσκονται άλλες δύο ελληνικές εκπρόσωποι. Η αγωνία κορυφώνεται καθώς οι αναμετρήσεις αυτές είναι καθοριστικές για τη συνέχεια της ευρωπαϊκής τους πορείας.

Οι πρώτες αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων

Ο Προμηθέας Πατρών είναι η μία από τις δύο ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν στα προκριματικά του BCL. Η πατρινή ομάδα έχει προγραμματισμένο αγώνα με την ομάδα της Βιέννης, με την έναρξη της αναμέτρησης να έχει οριστεί για τις 14:15. Αυτή η αναμέτρηση αποτελεί το πρώτο και σημαντικότερο βήμα για τον Προμηθέα στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει μια θέση στην κυρίως φάση της διοργάνωσης, τους ομίλους.

Λίγο αργότερα, η σκυτάλη περνά στον Κολοσσό Ρόδου. Η ομάδα της Ρόδου θα αντιμετωπίσει την Κορφέζ σε έναν αγώνα που είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 16:30. Ο Κολοσσός καλείται να επιδείξει την καλύτερη δυνατή αγωνιστική του εικόνα, προκειμένου να ξεπεράσει το εμπόδιο της αντιπάλου του και να συνεχίσει την πορεία του στα προκριματικά του BCL, διεκδικώντας την πρόκριση.

Το ενδεχόμενο ελληνικό ντέρμπι στον επόμενο γύρο

Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον σενάριο, που θα προσέδιδε έναν ξεχωριστό τόνο στην προκριματική φάση, είναι αυτό του «εμφυλίου» μεταξύ των δύο ελληνικών ομάδων. Εάν τόσο ο Προμηθέας όσο και ο Κολοσσός καταφέρουν να πάρουν την πρόκριση από τους σημερινούς τους αγώνες, τότε οι δρόμοι τους θα συναντηθούν στον επόμενο προκριματικό γύρο.

Αυτή η εξέλιξη θα σήμαινε έναν ελληνικό «εμφύλιο» αγώνα, ο οποίος θα διεξαγόταν πολύ νωρίς μέσα στην αγωνιστική περίοδο για τη διοργάνωση του BCL. Η αναμέτρηση αυτή θα ήταν καθοριστική, καθώς θα έκρινε ποια από τις δύο ελληνικές ομάδες θα συνέχιζε την πορεία της προς τους ομίλους του Basketball Champions League, αφήνοντας την άλλη εκτός συνέχειας.

Οι ελληνικές ομάδες που έχουν ήδη εξασφαλίσει θέση στους ομίλους

Πέρα από τις ομάδες που αγωνίζονται στα προκριματικά, δύο ακόμη ελληνικές εκπρόσωποι έχουν ήδη εξασφαλίσει την απευθείας συμμετοχή τους στους ομίλους του Basketball Champions League. Πρόκειται για την ΑΕΚ και το Περιστέρι, οι οποίες αναμένουν την ολοκλήρωση των προκριματικών για να μάθουν τους αντιπάλους τους.

Η ΑΕΚ, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Ντράγκαν Σάκοτα, είχε μια εξαιρετική πορεία την περασμένη αγωνιστική περίοδο στη διοργάνωση. Η «Ένωση» έφτασε μέχρι τον τελικό του BCL, φτάνοντας μια ανάσα από την κατάκτηση του τροπαίου. Ωστόσο, στον τελικό αγώνα, ηττήθηκε από την ομάδα της Ρίτας, ολοκληρώνοντας μια επιτυχημένη σεζόν στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Το Περιστέρι είναι η δεύτερη ελληνική ομάδα που έχει ήδη εξασφαλίσει τη θέση της στους ομίλους του BCL. Η ομάδα του Περιστερίου, με τον Βασίλη Ξανθόπουλο στον πάγκο της, θα συμμετάσχει στην κυρίως φάση της διοργάνωσης, διεκδικώντας με τη σειρά της μια καλή πορεία. Η παρουσία τεσσάρων ελληνικών ομάδων, αν προκριθούν Προμηθέας και Κολοσσός, θα σηματοδοτούσε μια ισχυρή ελληνική εκπροσώπηση στο BCL.

Με πληροφορίες από: Gazzetta