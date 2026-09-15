Η επιθετική δυστοκία του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκη και η αντίθεση με τις εκτός έδρας επιδόσεις

Ο Ολυμπιακός του 2026 αντιμετωπίζει ένα πραγματικά απίστευτο φαινόμενο, όπως επισημαίνεται. Το νούμερο ένα πρόβλημα της ομάδας εδώ και μήνες είναι το γκολ, με ιδιαίτερη έμφαση στην έλλειψη σκοραρίσματος στο Καραϊσκάκη. Ενώ στους εκτός έδρας αγώνες υπάρχει ένα θέμα, ο μέσος όρος παραμένει στο 1,5 γκολ ανά παιχνίδι μέσα στο 2026.

Η εντός έδρας επιθετική δυστοκία

Η κατάσταση στους εντός έδρας αγώνες, όσον αφορά το σκοράρισμα, χαρακτηρίζεται απογοητευτική. Ο μέσος όρος από τις γιορτές έως τώρα φτάνει σχεδόν το μισό γκολ ανά παιχνίδι. Τα νούμερα είναι συγκλονιστικά, καθώς ο Ολυμπιακός έχει σημειώσει μόλις 9 γκολ στα τελευταία 15 παιχνίδια του στο Καραϊσκάκη. Αυτό αφορά αγώνες σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και Ευρώπη, εξαιρουμένου του πρόσφατου αγώνα Κυπέλλου με τον Βόλο, όπου το σκορ ήταν 3-2.

Σε αυτά τα 15 παιχνίδια, οι «ερυθρόλευκοι» δεν κατάφεραν ποτέ να πετύχουν πάνω από δύο γκολ. Αυτό συνέβη μόνο δύο φορές, στις νίκες με 2-0 επί της Λέβερκουζεν και του Παναιτωλικού. Όλα τα άλλα ματς στα οποία σκόραραν, ήταν με ένα γκολ, όπως στο 1-0 με τον Ατρόμητο, τον ΠΑΟ και τον Βόλο, καθώς και στα ισόπαλα 1-1 με τον ΠΑΟΚ και την Κηφισιά. Μέσα στο 2026, ο Ολυμπιακός δεν έχει σκοράρει σε οκτώ παιχνίδια στο Καραϊσκάκη, στα οποία περιλαμβάνονται τα 0-2 με ΠΑΟΚ και Λέβερκουζεν, τα 0-1 με ΠΑΟ, ΑΕΚ και ΟΦΗ, καθώς και τα 0-0 με Λάρισα, ΝΕΚ και ΠΑΟΚ.

Η παραγωγικότητα μακριά από το Φάληρο

Αντιθέτως, εκτός έδρας ο Ολυμπιακός, παρόλο που δεν διαπρέπει επιθετικά, έχει πετύχει 23 γκολ σε 15 αγώνες. Η ομάδα σημείωσε τρεις φορές τρία γκολ, συγκεκριμένα στις νίκες με 3-0 επί του ΟΦΗ (δύο φορές) και του Αστέρα. Τέσσερις φορές πέτυχε δύο γκολ, όπως στους αγώνες με τον Άγιαξ (2-1), τον ΠΑΟ (2-0), τον Ατρόμητο (2-0) και τον Πανσερραϊκό (2-1).

Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ο Ολυμπιακός σκόραρε ένα γκολ, όπως στα ισόπαλα 1-1 με ΑΕΚ (δύο φορές) και Βόλο, καθώς και στα ματς με τον Αστέρα (1-0), τη ΝΕΚ (1-2) και τον ΠΑΟΚ (1-3). Μακριά από το Καραϊσκάκη, η ομάδα δεν έχει σκοράρει σε όλο το 2026 μόνο σε δύο αναμετρήσεις, στις ισοπαλίες 0-0 με τη Λέβερκουζεν και τον Λεβαδειακό.

Σύγκριση αποτελεσμάτων: Νίκες, ισοπαλίες και ήττες

Η διαφορά στα αποτελέσματα εντός και εκτός έδρας είναι σημαντική. Ο Ολυμπιακός έχει καταγράψει εκτός έδρας 8 νίκες, 5 ισοπαλίες και μόλις 2 ήττες. Μία από αυτές τις ήττες σημειώθηκε στην παράταση, με την ομάδα να αγωνίζεται για 45 λεπτά με 10 παίκτες, λόγω αποβολής του Φορτούνη. Αυτά τα στοιχεία αφορούν αγώνες πρωταθλήματος, ευρωπαϊκούς αγώνες και το ντέρμπι Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, εξαιρουμένου του πρόσφατου 3-2 επί του Βόλου για το Κύπελλο.

Αντίθετα, εντός έδρας, ο Ολυμπιακός έχει 5 νίκες, 5 ισοπαλίες και 5 ήττες, στα ίδια πλαίσια αγώνων. Η σύγκριση αυτή αναδεικνύει μια ανισορροπία στην απόδοση της ομάδας, με τις εκτός έδρας εμφανίσεις να παρουσιάζουν μεγαλύτερη σταθερότητα και αποτελεσματικότητα σε σχέση με αυτές στο γήπεδό της.

Πιθανές εξηγήσεις για το φαινόμενο

Για το φαινόμενο αυτό μπορούν να δοθούν δύο πιθανές εξηγήσεις, μία αγωνιστική και μία εξωαγωνιστική. Αγωνιστικά, θεωρείται σαφές ότι ο Ολυμπιακός βρίσκει λιγότερους χώρους στο Καραϊσκάκη και δεν έχει μάθει να παίζει με τρόπο που να δημιουργεί και να αξιοποιεί αυτούς τους χώρους. Αντίθετα, εκτός έδρας, η ομάδα βρίσκει περισσότερους χώρους, γεγονός που την βοηθάει επιθετικά.

Εξωαγωνιστικά, η ομάδα εμφανίζεται πολύ αγχωμένη όταν αγωνίζεται στο Καραϊσκάκη. Αυτή η κατάσταση ξεκίνησε περίπου στις γιορτές, με το 1-1 με την Κηφισιά και την ήττα 0-2 από τον ΠΑΟΚ, και έκτοτε συνεχίστηκε, με ελάχιστες μόνο εξαιρέσεις. Τα άσχημα αποτελέσματα φαίνεται να έχουν επηρεάσει την ψυχολογία των παικτών στην έδρα τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta