Ο Ταζ Γκίμπσον ανακοίνωσε το τέλος της καριέρας του στο μπάσκετ

Ο Ταζ Γκίμπσον, ένας από τους πιο δυναμικούς ψηλούς του ΝΒΑ των τελευταίων ετών, ανακοίνωσε το τέλος της πολυετούς καριέρας του στο μπάσκετ. Σε ηλικία 41 ετών, ο Γκίμπσον επέλεξε τα social media για να γνωστοποιήσει την απόφασή του, κλείνοντας έναν κύκλο 17 σεζόν στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη. Η είδηση σηματοδοτεί το τέλος μιας διαδρομής που ξεκίνησε από το Μπρούκλιν και τον οδήγησε στα μεγαλύτερα γήπεδα του κόσμου.

Η ανακοίνωση και η ηλικία

Ο Ταζ Γκίμπσον έριξε τους τίτλους τέλους στην καριέρα του στο μπάσκετ, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε. Η απόφαση αυτή ήρθε σε ηλικία 41 ετών, μετά από μια μακρά και επιτυχημένη πορεία στα παρκέ.

Ο έμπειρος παίκτης γνωστοποίησε την αποχώρησή του μέσω των προσωπικών του λογαριασμών στα social media, επιβεβαιώνοντας ότι «όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν». Η ανακοίνωση αυτή κλείνει ένα κεφάλαιο 31 ετών συνολικής ενασχόλησης με το άθλημα του μπάσκετ.

Η πορεία του στο ΝΒΑ

Κατά τη διάρκεια της 17ετούς παρουσίας του στο ΝΒΑ, ο Ταζ Γκίμπσον φόρεσε τη φανέλα αρκετών ομάδων, αφήνοντας το στίγμα του σε κάθε σταθμό της καριέρας του. Τα καλύτερα του χρόνια τα πέρασε αγωνιζόμενος στους Σικάγο Μπουλς, όπου παρέμεινε από το 2009 έως το 2017.

Πέρα από τους Μπουλς, ο Γκίμπσον αγωνίστηκε επίσης στους Τίμπεργουλβς, τους Θάντερ, τους Γουίζαρντς, τους Πίστονς, τους Χόρνετς και τους Γκρίζλις. Η διαδρομή του στην κορυφαία λίγκα περιλάμβανε συμμετοχές σε διάφορες ομάδες, γεγονός που αναδεικνύει τη μακροβιότητα και την αξία του ως παίκτης.

Τα στατιστικά και τα χαρακτηριστικά του

Συνολικά, ο Ταζ Γκίμπσον συμμετείχε σε 1012 αγώνες στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη. Κατά μέσο όρο, κατέγραψε 8.3 πόντους και 5.7 ριμπάουντ ανά παιχνίδι, επιδόσεις που αντικατοπτρίζουν τη συνεισφορά του στις ομάδες του.

Ο Γκίμπσον ξεχώρισε καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του ως ένας δυναμικός ψηλός. Ήταν ιδιαίτερα γνωστός για το πάθος και την ενέργεια που έβγαζε στο παρκέ, στοιχεία που τον καθιέρωσαν ως έναν αξιόπιστο και σκληροτράχηλο παίκτη.

Το μήνυμα του Γκίμπσον

Στο μήνυμα της αποχώρησής του, ο Ταζ Γκίμπσον εξέφρασε τα συναισθήματά του για το άθλημα που υπηρέτησε. «Μετά από 17 σεζόν στο ΝΒΑ, μπορώ να πω ότι έδωσα σε αυτό το άθλημα ό,τι είχα και δεν είχα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Γκίμπσον τόνισε ότι το μπάσκετ του έδωσε την ευκαιρία να ζήσει ένα όνειρο. Ως παιδί από το Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, συγκεκριμένα από το Fort Greene Projects, στάθηκε τυχερός που του δόθηκε η ευκαιρία να επιδείξει το ταλέντο του στη μεγαλύτερη σκηνή. Η πορεία του περιλάμβανε και τη φοίτησή του στο USC πριν την είσοδό του στο ΝΒΑ.

Επίσης, ο Γκίμπσον ανέφερε την επιθυμία του να είναι ένας παίκτης στον οποίο οι συμπαίκτες του μπορούσαν να βασίζονται, κάποιος που φέρνει ενέργεια, ηγεσία και πάθος κάθε φορά στο γήπεδο. Αυτή η φιλοσοφία τον συνόδευσε σε όλη την καριέρα του.

Ευγνωμοσύνη και το επόμενο κεφάλαιο

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του, ο Ταζ Γκίμπσον εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς όλους όσους τον στήριξαν. Ευχαρίστησε την οικογένειά του, τους φίλους του, τους συμπαίκτες του, τους προπονητές του, τον ατζέντη του, το ΝΒΑ, την Ένωση Παικτών του ΝΒΑ (NBPA) και τους φιλάθλους, αναγνωρίζοντας ότι όλοι τους υπήρξαν μέρος αυτού του ταξιδιού.

Ο Γκίμπσον ξεκαθάρισε ότι η αποχώρησή του δεν είναι ένα οριστικό αντίο στο μπάσκετ, αλλά η αρχή ενός νέου κεφαλαίου. Μετά από 31 χρόνια ενασχόλησης με το άθλημα, δήλωσε ότι αποχωρεί χωρίς λύπη, γνωρίζοντας ότι άφησε τα πάντα στο παρκέ. Ολοκλήρωσε το μήνυμά του ευχαριστώντας το μπάσκετ και αναφέροντας ότι ο Θεός τον έχει ευλογήσει πραγματικά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta