Ηρακλής: Προχωράει για την απόκτηση του Σάντε Σίλβα

Ο Ηρακλής βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την απόκτηση του 29χρονου Πορτογάγου εξτρέμ Σάντε Σίλβα. Ο «γηραιός» ετοιμάζεται να υλοποιήσει μία σημαντική μεταγραφή, φέρνοντας στις τάξεις του έναν ποδοσφαιριστή με εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα και διεθνείς συμμετοχές. Ο Σίλβα έχει αγωνιστεί στο παρελθόν με τη φανέλα του Άρη, ενώ η καριέρα του περιλαμβάνει θητείες σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες.

Η πορεία του στην Ελλάδα

Ο Σάντε Σίλβα χαρακτηρίζεται ως ένας δεξιοπόδαρος και ταχύτατος εξτρέμ, με την ικανότητα να αγωνίζεται αποτελεσματικά και στις δύο πλευρές της επίθεσης. Αυτά τα χαρακτηριστικά τον καθιστούν έναν ευέλικτο παίκτη για την επιθετική γραμμή.

Στην Ελλάδα, ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής φόρεσε τη φανέλα του Άρη τη σεζόν 2020-21. Τότε, αγωνιζόταν ως δανεικός από τη Γουέστ Χαμ, αποτελώντας μία σημαντική προσθήκη για τους «κιτρινόμαυρους».

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον Άρη, ο Σίλβα κατέγραψε συνολικά 33 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Σε αυτά τα παιχνίδια, σημείωσε 4 γκολ και μοίρασε 3 ασίστ, προσφέροντας σημαντικά στην επιθετική λειτουργία της ομάδας. Παρόλα αυτά, ο Άρης δεν μπόρεσε να τον διατηρήσει στο ρόστερ του μετά το πέρας του δανεισμού του.

Τα πρώτα χρόνια και η μεταγραφή στη Γουέστ Χαμ

Ο Σάντε Σίλβα γεννήθηκε στην πόλη του Οπόρτο στις 16 Μαρτίου του 1997. Η ποδοσφαιρική του ανέλιξη και η ανάδειξή του ως ταλέντο ξεκίνησε από την ομάδα της Γκιμαράες, όπου έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα.

Στη Γκιμαράες, ο Σίλβα μέτρησε 50 συμμετοχές, κατά τις οποίες πέτυχε 4 τέρματα. Οι εμφανίσεις του εκεί τράβηξαν το ενδιαφέρον ευρωπαϊκών συλλόγων, οδηγώντας στην επόμενη μεγάλη μεταγραφή της καριέρας του.

Το 2018, η αγγλική Γουέστ Χαμ προχώρησε στην απόκτησή του, καταβάλλοντας το ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Ωστόσο, στη μεγάλη ομάδα της Γουέστ Χαμ, ο Πορτογάλος εξτρέμ είχε περιορισμένο χρόνο συμμετοχής, καταγράφοντας μόλις 2 εμφανίσεις.

Περαιτέρω σταθμοί στην καριέρα του

Μετά την αποχώρησή του από τον Άρη, ο Σάντε Σίλβα μετακόμισε στην Αγγλία για λογαριασμό της Νότιγχαμ Φόρεστ. Εκεί, είχε 10 συμμετοχές, στις οποίες σημείωσε 1 ασίστ, πριν αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Το 2022, η ποδοσφαιρική του διαδρομή τον οδήγησε στη Γαλλία, όπου φόρεσε τη φανέλα της Ντιζόν. Στη γαλλική ομάδα, ο Σίλβα πραγματοποίησε 32 αγώνες, πετυχαίνοντας 6 γκολ και δίνοντας 3 ασίστ, δείχνοντας την επιθετική του ικανότητα.

Οι επιδόσεις του στη Ντιζόν οδήγησαν την Ατλάντα Γιουνάιτεντ στην απόφαση να τον αγοράσει, δαπανώντας 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Με την ομάδα της Ατλάντα, ο Πορτογάλος εξτρέμ αγωνίστηκε σε 50 παιχνίδια, σημειώνοντας 7 γκολ και 5 ασίστ, επιβεβαιώνοντας την αξία του.

Οι πιο πρόσφατες εμφανίσεις

Το 2025, ο Σάντε Σίλβα μεταγράφηκε στη Σεντ Λούις, όπου κατέγραψε 13 συμμετοχές. Ωστόσο, δεν κατάφερε να καθιερωθεί πλήρως στην ομάδα, με αποτέλεσμα η παραμονή του εκεί να είναι σύντομη.

Στη συνέχεια, η πορεία του τον οδήγησε στο Ισραήλ, όπου εντάχθηκε στο δυναμικό της Χάποελ Τελ Αβίβ. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Πορτογάλος εξτρέμ είχε 21 συμμετοχές με την ισραηλινή ομάδα, στις οποίες συνέβαλε με 1 γκολ και 1 ασίστ.

Για την τρέχουσα περίοδο, ο Σίλβα έχει καταγράψει 5 εμφανίσεις με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, συγκεντρώνοντας συνολικά 181 λεπτά αγωνιστικής δράσης. Σε αυτές τις συμμετοχές, δεν έχει καταφέρει να σκοράρει.

Ο Ηρακλής, με την κίνηση για την απόκτηση του Σάντε Σίλβα, στοχεύει να προσθέσει έναν παίκτη με σημαντική εμπειρία από διάφορα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η προσθήκη του αναμένεται να ενισχύσει την επιθετική γραμμή του «γηραιού», εκμεταλλευόμενη την ικανότητα του δεξιοπόδαρου εξτρέμ να αγωνίζεται και στις δύο πλευρές της επίθεσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta