Νέα νίκη για τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, σταθερά στην κορυφή του ουκρανικού πρωταθλήματος

Η Σαχτάρ Ντόνετσκ σημείωσε νέα νίκη στο πρωτάθλημα Ουκρανίας, επικρατώντας της Τσορνομόρετς με σκορ 2-0. Αυτό το αποτέλεσμα διατήρησε την ομάδα σταθερά στην κορυφή της βαθμολογίας, συνεχίζοντας την πορεία της χέρι-χέρι με την Πολίσια. Η ουκρανική ομάδα, η οποία αποτελεί τον επόμενο αντίπαλο της ΑΕΚ στο Champions League, βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση ενόψει των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων.

Η επικράτηση επί της Τσορνομόρετς

Η Σαχτάρ Ντόνετσκ έδειξε από νωρίς τις προθέσεις της στην αναμέτρηση με την Τσορνομόρετς, καταφέρνοντας να προηγηθεί στο σκορ. Μόλις στο 12ο λεπτό του αγώνα, ο ποδοσφαιριστής Οτσερέτσκο ήταν αυτός που βρήκε δίχτυα, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του και βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη.

Το δεύτερο τέρμα για τη Σαχτάρ σημειώθηκε λίγο αργότερα, στο 32ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Μεϊρέλες ήταν ο παίκτης που κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0. Αυτό το αποτέλεσμα διατηρήθηκε μέχρι το σφύριγμα της λήξης, εξασφαλίζοντας έτσι τους τρεις βαθμούς της νίκης για την ομάδα του Ντόνετσκ.

Η πορεία στο πρωτάθλημα Ουκρανίας

Μετά την επιτυχημένη επικράτηση επί της Τσορνομόρετς, η Σαχτάρ Ντόνετσκ διατηρεί σταθερά την πρώτη θέση στο πρωτάθλημα της Ουκρανίας. Η ομάδα έχει καταφέρει να συγκεντρώσει συνολικά 15 βαθμούς, έχοντας αγωνιστεί σε έξι αναμετρήσεις μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα.

Η μάχη για την κορυφή παραμένει ιδιαίτερα ανταγωνιστική, καθώς η Σαχτάρ βρίσκεται στην πρώτη θέση ισοβαθμώντας με την Πολίσια. Η σταθερή και αποτελεσματική της πορεία στο εγχώριο πρωτάθλημα υπογραμμίζει την αγωνιστική της ετοιμότητα και την ποιότητα του συνόλου, καθώς συνεχίζει να διεκδικεί τον τίτλο.

Η αναμέτρηση με την ΑΕΚ στο Champions League

Οι Ουκρανοί της Σαχτάρ Ντόνετσκ στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην επερχόμενη ευρωπαϊκή τους υποχρέωση. Η ομάδα θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ σε έναν κρίσιμο αγώνα που έχει προγραμματιστεί για τις 14 Οκτωβρίου. Η αναμέτρηση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς εντάσσεται στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο αγώνας μεταξύ της Σαχτάρ και της ΑΕΚ θα διεξαχθεί σε ένα από τα πιο γνωστά γήπεδα της Ευρώπης, το «Στάμφορντ Μπριτζ». Εκεί, οι δύο ομάδες θα κοντραριστούν για τους πρώτους βαθμούς ή την εδραίωση της θέσης τους στον όμιλο, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται με ενδιαφέρον από τους φιλάθλους.

Η σύνθεση της Σαχτάρ Ντόνετσκ

Στην αναμέτρηση εναντίον της Τσορνομόρετς, η Σαχτάρ Ντόνετσκ ξεκίνησε με τον Ρίζνικ στη θέση του τερματοφύλακα. Την αμυντική τετράδα αποτελούσαν οι Καραβάιεβ, Γκραμ, Ματβιένκο και Πέδρο Ενρίκε. Στο χώρο του κέντρου αγωνίστηκαν οι Κρίσκιβ, Καρβάλιο και Οτσερέτκο, ενώ την επιθετική γραμμή συμπλήρωναν οι Λούκας, Νεβέρτον και Μεϊρέλες.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο προπονητής της Σαχτάρ προχώρησε σε αρκετές αλλαγές. Μόλις στο 8ο λεπτό, ο Γκραμ αναγκάστηκε να αποχωρήσει λόγω τραυματισμού, με τον Μποντάρ να τον αντικαθιστά. Στο 46ο λεπτό, ο Τσουκάνοφ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Οτσερέτκο. Ακολούθησαν δύο ακόμη αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Ισάκ να αντικαθιστά τον Καρβάλιο στο 70ο λεπτό και τον Ναζαρίνα να παίρνει τη θέση του Κρίσκιβ στο 80ο λεπτό. Τέλος, ο Τραορέ εισήλθε στον αγώνα στο 84ο λεπτό, αντικαθιστώντας τον Μεϊρέλες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta