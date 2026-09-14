Ο Θανάσης Αναγνώστου, ένας 18χρονος τερματοφύλακας, βρέθηκε στο επίκεντρο της αθλητικής επικαιρότητας χάρη στην εξαιρετική του εμφάνιση στον αγώνα κυπέλλου ερασιτεχνών. Ο νεαρός γκολκίπερ της Προποντίδας αναδείχθηκε σε πρωταγωνιστή, αποκρούοντας συνολικά πέντε πέναλτι σε μία αναμέτρηση που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον. Η ομάδα του αντιμετώπισε την Αναγέννηση Σχηματαρίου, ένα σωματείο που αγωνίζεται στη Γ' Εθνική κατηγορία, για την πρώτη αγωνιστική του θεσμού.

Η είσοδος του Αναγνώστου και η πρώτη κρίσιμη απόκρουση

Ο Θανάσης Αναγνώστου δεν ξεκίνησε τον αγώνα ως βασικός, αλλά χρειάστηκε να εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο στο 72ο λεπτό της αναμέτρησης. Η αλλαγή αυτή έγινε αναγκαστικά, καθώς ο βασικός τερματοφύλακας της Προποντίδας, Καρκαλής, τραυματίστηκε και δεν μπόρεσε να συνεχίσει τον αγώνα. Η είσοδος του 18χρονου σε ένα τόσο κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού προσέθεσε ένταση στην αναμέτρηση.

Με το σκορ στο 1-1, ο νεαρός γκολκίπερ βρέθηκε αντιμέτωπος με μια εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή προς το φινάλε της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Ο Αναγνώστου απέκρουσε ένα πέναλτι που εκτέλεσε ο Ρεσβάνης, διατηρώντας το ισόπαλο σκορ. Αυτή η απόκρουση ήταν καθοριστική, καθώς οδήγησε το παιχνίδι απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι, δεδομένου ότι δεν προβλεπόταν παράταση στον συγκεκριμένο αγώνα του κυπέλλου ερασιτεχνών.

Η διαδικασία των πέναλτι και η εκπληκτική του εμφάνιση

Καθώς ο αγώνας οδηγήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, ο Θανάσης Αναγνώστου συνέχισε την εντυπωσιακή του εμφάνιση, επιβεβαιώνοντας την ετοιμότητά του. Στη «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι, ο νεαρός τερματοφύλακας απέκρουσε τέσσερα από τα συνολικά έξι πέναλτι που εκτέλεσε η ομάδα της Αναγέννησης Σχηματαρίου. Η Προποντίδα κατάφερε έτσι να επικρατήσει με σκορ 3-2 στη διαδικασία των πέναλτι.

Η απόδοσή του ήταν καθοριστική για την έκβαση του αγώνα και την πρόκριση της Προποντίδας στην επόμενη φάση του κυπέλλου ερασιτεχνών. Η συνολική του επίδοση με πέντε αποκρούσεις πέναλτι – ένα στην κανονική διάρκεια και τέσσερα στη διαδικασία των πέναλτι – τον έκανε να γίνει viral, προσελκύοντας τα βλέμματα της αθλητικής κοινότητας.

Αναλυτικά η εξέλιξη της διαδικασίας των πέναλτι

Η διαδικασία των πέναλτι ξεκίνησε με τον Γκιόκα να κάνει το 1-0 για την Προποντίδα. Στη συνέχεια, ο Κανάνι ισοφάρισε σε 1-1 για την Αναγέννηση Σχηματαρίου. Ο Μάλλιαρης από την Προποντίδα αστόχησε, στέλνοντας την μπάλα άουτ. Ακολούθως, ο Θανάσης Αναγνώστου πραγματοποίησε την πρώτη του απόκρουση στη διαδικασία των πέναλτι, αποκρούοντας την εκτέλεση του Γκιόσι.

Στη συνέχεια, ο τερματοφύλακας της Αναγέννησης, Κυριατζής, απέκρουσε το πέναλτι του Σπ. Ανδρέου. Ο Αναγνώστου απέκρουσε ξανά, αυτή τη φορά την εκτέλεση του Ρεσβάνη. Ο Μήτρου έκανε το 2-1 για την Προποντίδα, ενώ ο Σιδέρης ισοφάρισε σε 2-2 για την Αναγέννηση. Ο Κυριατζής απέκρουσε το πέναλτι του Ζαχαριάδη, και ο Αναγνώστου απέκρουσε το πέναλτι του Τσίκλου, φτάνοντας τις τέσσερις αποκρούσεις στη διαδικασία.

Τελικά, ο Χρήστος Ζουρμπουλής εκτέλεσε επιτυχημένα, κάνοντας το σκορ 3-2 υπέρ της Προποντίδας. Ο Νίκος Κατσής ήταν ο τελευταίος εκτελεστής της Αναγέννησης, όμως ο Θανάσης Αναγνώστου απέκρουσε και αυτό το πέναλτι, σφραγίζοντας τη νίκη και την πρόκριση για την ομάδα του στην πρώτη αγωνιστική του κυπέλλου ερασιτεχνών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta