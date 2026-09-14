Η Δόξα Λευκάδας επικράτησε του Πανιωνίου στο τουρνουά Αγάπης

Η Δόξα Λευκάδας επικράτησε του Πανιωνίου με σκορ 61-58, σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη στο πλαίσιο της δεύτερης και τελευταίας ημέρας του 8ου Τουρνουά Αγάπης «Μαργαρίτα Σαπλαούρα» στο Αγρίνιο. Η ομάδα της Λευκάδας κατάφερε να πάρει τη νίκη στις λεπτομέρειες του φινάλε, σημειώνοντας τη δεύτερη συνεχόμενη επιτυχία της στη διοργάνωση.

Η επικράτηση της Δόξας Λευκάδας στο Αγρίνιο

Στο 8ο Τουρνουά Αγάπης «Μαργαρίτα Σαπλαούρα», που φιλοξενήθηκε στο Αγρίνιο, η Δόξα Λευκάδας αναδείχθηκε νικήτρια στην αναμέτρηση με τον Πανιώνιο. Το τελικό σκορ ήταν 61-58 υπέρ της ομάδας της Λευκάδας, η οποία κατάφερε να επιβληθεί των «κυανέρυθρων» μετά από έναν αγώνα που κρίθηκε κυριολεκτικά στο νήμα.

Ο αγώνας διεξήχθη σε τέσσερα 8λεπτα, προσφέροντας ένα ανταγωνιστικό θέαμα στους παρευρισκόμενους. Η νίκη αυτή ήταν η δεύτερη για τη Δόξα Λευκάδας στο τουρνουά, επιβεβαιώνοντας την καλή της παρουσία στη διοργάνωση.

Η πορεία της Δόξας Λευκάδας στο τουρνουά

Η ομάδα της Λευκάδας ολοκλήρωσε το 8ο Τουρνουά Αγάπης «Μαργαρίτα Σαπλαούρα» με ένα αήττητο σερί, πετυχαίνοντας το «2 στα 2». Μετά την επικράτησή της επί της Μυκόνου στην πρεμιέρα του τουρνουά, η Δόξα Λευκάδας πρόσθεσε ακόμα μία νίκη στο ενεργητικό της, αυτή τη φορά απέναντι στον Πανιώνιο.

Η επίδοση αυτή δείχνει την αποτελεσματικότητα και την αγωνιστική ετοιμότητα της ομάδας, η οποία κατάφερε να διαχειριστεί τις αναμετρήσεις και να αποσπάσει θετικά αποτελέσματα και τις δύο ημέρες της διοργάνωσης στο Αγρίνιο.

Οι πόντοι του Πανιωνίου

Από την πλευρά του Πανιωνίου, οι παίκτες που συνέβαλαν στο σκοράρισμα ήταν οι εξής: Ο Χριστοφίλης σημείωσε 4 πόντους, ο Κολοβέρος 8 πόντους και ο Μπιουκάναν επίσης 8 πόντους. Ο Γερομιχαλός πρόσθεσε 7 πόντους, ενώ ο Γουόλτερς πέτυχε 9 πόντους για την ομάδα του.

Ο Σταυρακούκας ήταν ο πρώτος σκόρερ του Πανιωνίου με 10 πόντους. Ακολούθησαν ο Καμαριανός με 4 πόντους, ο Καρράς με 6 πόντους και ο Δενδρινός με 2 πόντους. Στην αναμέτρηση συμμετείχαν επίσης οι Πιλάβιος και Σασλόγλου.

Ο φιλανθρωπικός χαρακτήρας της διοργάνωσης

Το 8ο Τουρνουά Αγάπης «Μαργαρίτα Σαπλαούρα» δεν είχε μόνο αγωνιστικό ενδιαφέρον, αλλά και έναν σημαντικό φιλανθρωπικό σκοπό. Όλα τα έσοδα που συγκεντρώθηκαν από τη διοργάνωση, η οποία διεξήχθη στο Αγρίνιο, θα διατεθούν εξ ολοκλήρου στον Σύλλογο «Η Φλόγα».

Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει την κοινωνική διάσταση του αθλητισμού και τη δυνατότητα να συνδυάζονται οι αθλητικές εκδηλώσεις με την προσφορά σε κοινωφελείς σκοπούς, υποστηρίζοντας το έργο σημαντικών συλλόγων.

Τιμητικές πλακέτες και βραβεύσεις

Στο πλαίσιο του 8ου Τουρνουά Αγάπης «Μαργαρίτα Σαπλαούρα», απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες στην ομάδα του Πανιωνίου. Συγκεκριμένα, ο Sports Director του Πανιωνίου, Κρις Χουγκάζ, παρέλαβε την πλακέτα συμμετοχής από τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, Χρήστο Ζαρκαβέλη.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε ειδική βράβευση για τον Φάνη Χριστοδούλου. Την τιμητική αυτή διάκριση απένειμε στον Φάνη Χριστοδούλου ο Δήμαρχος Αγρινίου, Γιώργος Παπαναστασίου, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta