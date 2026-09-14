Ο τεχνικός της ΑΕΚ, Αλέξης Αλβανός, μίλησε για την ανάγκη ανασύνταξης της ομάδας του, μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό με σκορ 35-24 στον τελικό του 6ου Σούπερ Καπ ανδρών. Η εμφάνιση της ΑΕΚ στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς χαρακτηρίστηκε απογοητευτική, με τον προπονητή να εκφράζει έντονο προβληματισμό για την εικόνα της ομάδας.

Η ήττα στον τελικό του Σούπερ Καπ

Η ΑΕΚ αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό στον τελικό του 6ου Σούπερ Καπ ανδρών, σε ένα παιχνίδι που σηματοδότησε την επίσημη έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων για τη φετινή σεζόν. Η αναμέτρηση έληξε με επικράτηση των «ερυθρόλευκων» με τελικό σκορ 35-24, αφήνοντας την «Ένωση» με την πικρία της ήττας.

Σύμφωνα με τον τεχνικό της ομάδας, Αλέξη Αλβανό, η ΑΕΚ παρουσίασε ένα απογοητευτικό πρόσωπο απέναντι στον μεγάλο της αντίπαλο. Η σύνθεση της ομάδας είχε υποστεί αρκετές αλλαγές, γεγονός που, όπως φάνηκε, επηρέασε την αγωνιστική της εικόνα και οδήγησε σε προβλήματα καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Ο προβληματισμός του Αλέξη Αλβανού

Ο Αλέξης Αλβανός δεν έκρυψε τον έντονο προβληματισμό του για την εμφάνιση της ομάδας του στον τελικό. Στις δηλώσεις του, τόνισε πως η συγκεκριμένη εμφάνιση δεν ήταν αυτή που περίμεναν από τους παίκτες του, υπογραμμίζοντας την έλλειψη ετοιμότητας.

Ο τεχνικός της ΑΕΚ ανέφερε συγκεκριμένα ότι η ομάδα δεν φάνηκε έτοιμη να αντιμετωπίσει την ταχύτητα και την ποιότητα που επέδειξε ο Ολυμπιακός. Αυτή η διαπίστωση αποτελεί βασικό σημείο της ανάλυσής του για την ήττα, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» εκμεταλλεύτηκαν τα κενά και τις αδυναμίες της ΑΕΚ.

Αγωνιστικά προβλήματα και έλλειψη αποτελεσματικότητας

Ο Αλβανός προχώρησε σε πιο λεπτομερή ανάλυση των αγωνιστικών προβλημάτων που αντιμετώπισε η ΑΕΚ. Όπως δήλωσε, από επιθετικής πλευράς, παρόλο που η ομάδα έκανε κάποια πράγματα σωστά, δεν μπόρεσε να φανεί αποτελεσματική στο τελείωμα των φάσεων. Αυτή η αναποτελεσματικότητα στην επίθεση ήταν ένας από τους παράγοντες που διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα.

Ένα ακόμα κρίσιμο σημείο που ανέδειξε ο προπονητής ήταν η τεράστια διαφορά που παρατηρήθηκε στους τερματοφύλακες των δύο ομάδων. Επιπλέον, ο Αλβανός στάθηκε στα πολλά χαμένα εξάμετρα της ΑΕΚ, τα οποία, όπως είπε, μετατράπηκαν σε αιφνιδιασμούς από τον αντίπαλο. Αυτά τα χαμένα σουτ και οι επακόλουθες αντεπιθέσεις του Ολυμπιακού συνέβαλαν σημαντικά στην διεύρυνση της διαφοράς στο σκορ.

Ο τεχνικός της «Ένωσης» υπογράμμισε ότι σε ένα ντέρμπι τέτοιας σημασίας, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν τόσα πολλά χαμένα εξάμετρα. Η αδυναμία στην εκμετάλλευση αυτών των ευκαιριών αποδείχθηκε καθοριστική για την έκβαση του αγώνα, καθώς ο Ολυμπιακός τις μετέτρεψε σε δικές του ευκαιρίες για γκολ.

Η ανάγκη για δουλειά και ανασύνταξη

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Αλέξης Αλβανός έστειλε μήνυμα για σκληρή δουλειά και ανασύνταξη. «Θέλουμε πολλή δουλειά, θέλουμε ανασύνταξη», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας την ανάγκη για άμεση αντίδραση και βελτίωση από την ομάδα.

Ο προπονητής κάλεσε τους παίκτες να δουλέψουν σκληρά, να μαζέψουν τα κομμάτια τους και να συνεχίσουν την προσπάθεια. Η έναρξη του πρωταθλήματος βρίσκεται προ των πυλών και, όπως υπογράμμισε ο Αλβανός, η ΑΕΚ πρέπει να παρουσιαστεί πολύ πιο δυνατή στις επερχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta