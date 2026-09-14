Ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε νικητής του Super Cup στο χάντμπολ ανδρών, επικρατώντας της ΑΕΚ με το εμφατικό σκορ 35-24 στον τελικό. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο Καματερό και στέφθηκε με επιτυχία για τους «ερυθρόλευκους» για πέμπτη συνεχόμενη σεζόν. Η κατάκτηση του τροπαίου σηματοδοτεί ένα δυνατό ξεκίνημα για την ομάδα, η οποία έδειξε την ανωτερότητά της καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Η κυριαρχία των «ερυθρολεύκων» στον τελικό

Ο τελικός του Super Cup στο χάντμπολ ανδρών εξελίχθηκε σε ένα εύκολο βράδυ για τον Ολυμπιακό, ο οποίος επικράτησε της ΑΕΚ με 35-24. Οι «ερυθρόλευκοι» παρουσιάστηκαν πιο έτοιμοι και υπερείχαν έναντι της αντιπάλου τους, κατακτώντας άνετα το τρόπαιο.

Η αναμέτρηση διεξήχθη στο Καματερό, όπου ο Ολυμπιακός έδειξε από την αρχή τη διάθεσή του στην άμυνα, επιβάλλοντας τον ρυθμό του παιχνιδιού. Αυτή η κυριαρχία οδήγησε σε μια δίκαιη κατάκτηση του πέμπτου διαδοχικού Super Cup για την ομάδα.

Οι δηλώσεις του αρχηγού Πέτρου Κανδύλα

Ο εμβληματικός αρχηγός του Ολυμπιακού, Πέτρος Κανδύλας, ήταν αυτός που σήκωσε το τρόπαιο. Ο 35χρονος αμυντικός, σε δηλώσεις του στην ιστοσελίδα του συλλόγου, εξέφρασε την ευτυχία του για το ξεκίνημα της χρονιάς με το δεξί.

Συγκεκριμένα, ο Κανδύλας ανέφερε: «Ξεκινήσαμε τη χρονιά με το δεξί. Είμαι πολύ ευτυχισμένος. Παίξαμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Από το πρώτο λεπτό, δείξαμε τη διάθεσή μας στην άμυνα, κυριαρχήσαμε στον ρυθμό και φτάσαμε δίκαια στην κατάκτηση του πέμπτου διαδοχικού Super Cup. Πολλά συγχαρητήρια στο προπονητικό σταφ, στους συμπαίκτες μου και στον κόσμο μας, που ήρθε και μας στήριξε. Είμαι πολύ ευτυχισμένος, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Συνεχίζουμε δυνατά για την επίτευξη όλων των στόχων που έχουμε».

Εντυπωσιακό ντεμπούτο από τον Καρίμ Εντάουι

Ένα εντυπωσιακό ντεμπούτο με τη φανέλα του Ολυμπιακού πραγματοποίησε ο Αιγύπτιος τερματοφύλακας, Καρίμ Εντάουι. Ο 38χρονος αθλητής συνέβαλε σημαντικά στην επιτυχία της ομάδας και πανηγύρισε το πρώτο του τρόπαιο με τους «ερυθρόλευκους».

Ο Αιγύπτιος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είμαι πολύ χαρούμενος για το πρώτο μου τρόπαιο εδώ! Παίξαμε απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα και προετοιμαζόμασταν περίπου έναν μήνα για αυτό το ματς. Έχουν πολύ καλούς παίκτες. Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Ήμασταν πολύ καλά προετοιμασμένοι σήμερα, τόσο για το παιχνίδι όσο και για αυτόν τον τίτλο και είμαι χαρούμενος για την πρώτη νίκη μου με τον Ολυμπιακό και το πρώτο μου τρόπαιο».

Η προετοιμασία και οι μελλοντικοί στόχοι

Η ομάδα του Ολυμπιακού είχε προετοιμαστεί εντατικά για περίπου έναν μήνα για την αναμέτρηση αυτή, γεγονός που αντικατοπτρίστηκε στην απόδοσή της στον τελικό. Η νίκη αυτή αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα για την επίτευξη των στόχων της σεζόν.

Όπως τόνισε και ο αρχηγός Πέτρος Κανδύλας, η ομάδα συνεχίζει δυνατά για την επίτευξη όλων των στόχων που έχει θέσει. Η κατάκτηση του Super Cup δίνει ώθηση και αυτοπεποίθηση για τις επόμενες προκλήσεις στο πρωτάθλημα και τις άλλες διοργανώσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta