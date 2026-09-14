Ελληνικό μπάσκετ: Η εικόνα των ομάδων στην προετοιμασία και οι στόχοι της νέας σεζόν

Ένα ιδιαίτερα γεμάτο μπασκετικά Σαββατοκύριακο, με αγώνες σε πέντε διαφορετικά μέτωπα και μάλιστα εντός του Σεπτεμβρίου, βίωσε το διασυλλογικό μπάσκετ, κάτι που είχε να συμβεί πολλά χρόνια. Αυτή η έντονη φιλική δραστηριότητα έρχεται σε μια περίοδο που το πρώτο τζάμπολ της Euroleague απέχει περίπου δέκα ημέρες, ενώ η Stoiximan GBL θα ξεκινήσει σε λιγότερο από είκοσι ημέρες.

Η αυξημένη ανυπομονησία για την έναρξη του εφετινού πρωταθλήματος οφείλεται στις δυνατές ομάδες που έχουν δημιουργήσει οι «αιώνιοι αντίπαλοι», καθώς και στην εντυπωσιακή αναβάθμιση του ΠΑΟΚ και του Άρη. Τα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας έχουν εξελιχθεί σε “must see” γεγονότα, προδιαγράφοντας μια άκρως ανταγωνιστική σεζόν.

Η δυναμική του πρωταθλητή Ευρώπης

Ο Ολυμπιακός, ως πρωταθλητής Ευρώπης, ετοιμάζεται για τις προσεχείς του υποχρεώσεις, μετρώντας ήδη τέσσερις νίκες σε ισάριθμα δυνατά φιλικά τεστ. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι «ερυθρόλευκοι» έχουν επιτύχει αυτό το αήττητο σερί χωρίς να έχουν πραγματοποιήσει ούτε πέντε κανονικές προπονήσεις με όλους τους παίκτες στη διάθεση του προπονητή Γιώργου Μπαρτζώκα.

Στις συζητήσεις μεταξύ των φίλων των πρωταθλητών Ευρώπης, αλλά και του ευρύτερου μπασκετικού κοινού, κυριαρχεί η εκτίμηση ότι η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα βρεθεί ένα βήμα πιο μπροστά από τις υπόλοιπες ομάδες στην αφετηρία της νέας σεζόν, όσον αφορά την αγωνιστική της εικόνα. Οι Πειραιώτες ξεκινούν με στόχο την άνοδο στην ευρωπαϊκή κορυφή.

Η πρόκληση της επανάληψης του τίτλου

Για τους Πειραιώτες, ο βαθμός δυσκολίας είναι ακόμη μεγαλύτερος, καθώς η κατάκτηση ενός τίτλου δεν μπορεί να συγκριθεί με την επίτευξη του “repeat”, δηλαδή την επανάληψη της επιτυχίας. Η ιστορία των Final Four, που μετρά σχεδόν σαράντα χρόνια, δείχνει πόσο σπάνιο είναι αυτό το επίτευγμα.

Συγκεκριμένα, το “repeat” έχει επιτευχθεί μόλις πέντε φορές. Η Γιουγκοπλάστικα το κατάφερε δύο φορές, ενώ από μία φορά το έχουν πετύχει η Μακάμπι, ο Ολυμπιακός και η Εφές. Αυτό υπογραμμίζει το μέγεθος της πρόκλησης που αντιμετωπίζει η ομάδα του Πειραιά.

Ανανέωση ρόστερ και «pole position»

Η ισχυρή εικόνα που παρουσιάζουν οι «ερυθρόλευκοι» στα πρώτα φιλικά τεστ και η τοποθέτησή τους στην “pole position” του εφετινού «μαραθωνίου» αποδίδεται, σύμφωνα με εκτιμήσεις, στην ανανέωση του ρόστερ τους κατά τη διάρκεια της off-season. Αυτή η ανανέωση αναβάθμισε τα ποιοτικά και αθλητικά χαρακτηριστικά της ομάδας, χωρίς ταυτόχρονα να αλλοιώσει τον βασικό της κορμό.

Για να γίνει κατανοητή αυτή η εκτίμηση, μπορεί κανείς να συγκρίνει τους παίκτες που αποχώρησαν με εκείνους που εντάχθηκαν στο δυναμικό της ομάδας. Από τον Ολυμπιακό έφυγαν οι Γουόκαπ, Πίτερς, Φαλ, ΜακΚίσικ, Νιλικινά, Μόρις, Έβανς και Λαρεντζάκης. Αντίθετα, στο ρόστερ προστέθηκαν οι Μοντέρο, Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Εντιάι, Καραγιαννίδης και Πλώτας, με γνώμονα την αθλητικότητα, την ποιότητα και την ηλικία.

Το ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και οι φιλοδοξίες

Το εφετινό πρωτάθλημα προβάλλει ως το πιο ανταγωνιστικό από το 2002 και μετά. Η σεζόν του 2002 ήταν η τελευταία φορά που το σημαντικότερο εγχώριο τρόπαιο δεν κατέληξε σε «πράσινα» ή «ερυθρόλευκα» χέρια, γεγονός που αναδεικνύει την προσδοκία για μια πιο ανοιχτή διεκδίκηση του τίτλου φέτος.

Πέρα από τους «αιώνιους», ο ΠΑΟΚ και ο Άρης έχουν πραγματοποιήσει εντυπωσιακή αναβάθμιση και στοχεύουν στην κατάκτηση του Eurocup. Αυτή η ενίσχυση των ομάδων συμβάλλει στην αύξηση του ανταγωνισμού και του ενδιαφέροντος για το ελληνικό μπάσκετ συνολικά.

Προσεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις

Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, στο Άμπου Ντάμπι για να συμμετάσχει στο νεοσύστατο Supercup της Euroleague. Αυτή η διοργάνωση αποτελεί μία από τις πρώτες επίσημες αγωνιστικές δοκιμασίες για την ομάδα, λίγο πριν την έναρξη των μεγάλων πρωταθλημάτων.

Η Euroleague αναμένεται να ξεκινήσει σε περίπου δέκα ημέρες, ενώ η Stoiximan GBL θα ακολουθήσει λίγο αργότερα, σε κάτι λιγότερο από είκοσι ημέρες. Η μπασκετική κοινότητα ανυπομονεί για την έναρξη των επίσημων αγώνων, μετά από ένα τόσο γεμάτο και ενδιαφέρον διάστημα προετοιμασίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta