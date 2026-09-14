Η Athens Kallithea ανακοίνωσε τον Θοδωρή Τσιριγώτη και έκλεισε τον Χρήστο Κοσίδη

Η Athens Kallithea προχώρησε σε δύο σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις, ενισχύοντας την επιθετική της γραμμή ενόψει της δύσκολης συνέχειας στην Superbet League 2. Η ομάδα ολοκλήρωσε τη συμφωνία με την πολωνική Γκόρνικ Ζάμπρζε και απέκτησε τον Θοδωρή Τσιριγώτη για τα επόμενα 2+1 χρόνια. Παράλληλα, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, συμφώνησε και για την απόκτηση του Χρήστου Κοσίδη, ο οποίος ήταν ελεύθερος από την ΑΕΚ.

Η απόκτηση του Θοδωρή Τσιριγώτη

Ο 26χρονος επιθετικός Θοδωρής Τσιριγώτης αποτελεί πλέον μέλος της Athens Kallithea, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με οψιόν ανανέωσης για έναν ακόμα χρόνο. Η μεταγραφή του ολοκληρώθηκε έπειτα από συμφωνία με την πολωνική ομάδα της Ekstraklasa, Górnik Zabrze.

Ο Έλληνας φορ βρίσκεται ήδη στην Αθήνα, όπου πέρασε τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και στη συνέχεια έβαλε την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο. Η Athens Kallithea FC ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του επιθετικού, επιβεβαιώνοντας την προσθήκη ενός παίκτη που αναμένεται να προσφέρει λύσεις στην κορυφή της επίθεσης.

Ενίσχυση της επιθετικής γραμμής και ανταγωνισμός

Η κίνηση για τον Τσιριγώτη θεωρείται μια ουσιαστική αναβάθμιση για την Athens Kallithea. Ο παίκτης πλαισιώνει τους έμπειρους Μανιά και Ρόμο στην επίθεση, προσφέροντας επιπλέον επιλογές στον προπονητή της ομάδας. Στο Ελ Πάσο, οι ιθύνοντες δεν άφησαν αυτή τη μεταγραφική ευκαιρία να πάει χαμένη, ενισχύοντας σημαντικά την επίθεση.

Για την απόκτησή του, η Athens Kallithea επικράτησε και του Πανιωνίου, ο οποίος είχε κινηθεί δυναμικά για να τον εντάξει στο δυναμικό του. Ωστόσο, ο Τσιριγώτης επέλεξε το Ελ Πάσο αντί για τη Νέα Σμύρνη, δείχνοντας την προτίμησή του στην αθηναϊκή ομάδα.

Η πορεία του στην Ελλάδα

Ο Θοδωρής Τσιριγώτης γεννήθηκε στη Ζάκυνθο και αναδείχθηκε μέσα από την ακαδημία του Ολυμπιακού. Στα πρώτα του βήματα στο ανδρικό ποδόσφαιρο αγωνίστηκε σε ομάδες όπως ο Διαγόρας Βραχνεΐκων, όπου κατέγραψε 24 ματς και 9 γκολ, η Επισκοπή με 40 αγώνες και 22 γκολ, καθώς και ο Παναθηναϊκός Β, όπου είχε 29 ματς και 5 γκολ.

Σε επίπεδο Super League 2, ο Τσιριγώτης έχει πανηγυρίσει άνοδο με τον Λεβαδειακό και μετρά συνολικά 50 γκολ σε 99 συμμετοχές στην κατηγορία. Το ντεμπούτο του στη Super League πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2022, σε ηλικία 22 ετών, με τη φανέλα του Λεβαδειακού, καταγράφοντας 12 συμμετοχές στο πρώτο μισό της σεζόν 2022/23. Ακολούθησε ένας επιτυχημένος εξάμηνος δανεισμός στη Λάρισα (ΑΕΛ), όπου πέτυχε επτά γκολ και μοίρασε δύο ασίστ σε 12 αγώνες. Επέστρεψε στον Λεβαδειακό μετά τον υποβιβασμό της ομάδας και συνέβαλε στην άμεση επάνοδό της στη Super League τη σεζόν 2023/24, σημειώνοντας οκτώ γκολ σε 15 συμμετοχές στο πρωτάθλημα. Συνολικά με τον Λεβαδειακό είχε 32 ματς και 9 γκολ σε 1,5 χρόνο.

Η εντυπωσιακή σεζόν στον Ηρακλή και το πέρασμα από το εξωτερικό

Τη σεζόν 2024/25, ο Θοδωρής Τσιριγώτης υπέγραψε στον Ηρακλή, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή χρονιά. Με τη φανέλα του Ηρακλή μέτρησε 22 γκολ και δύο ασίστ σε 27 εμφανίσεις, εκ των οποίων επτά γκολ σε επτά αγώνες στα playoffs ανόδου. Αυτή η επίδοση του χάρισε τη μεταγραφή του στην Πολωνία, στην Górnik Zabrze, το καλοκαίρι του 2025.

Στην Górnik Zabrze, ο Τσιριγώτης κατέγραψε έξι συμμετοχές και μία ασίστ στην Ekstraklasa κατά το πρώτο μισό της σεζόν 2025/26. Στη συνέχεια παραχωρήθηκε δανεικός, με την ιδιαίτερα ανταγωνιστική Górnik Zabrze να ολοκληρώνει τελικά τη σεζόν στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος. Κατά τη διάρκεια των δανεισμών του, αγωνίστηκε στην Πολόνια Μπίτομ (2 αγώνες) και στη φινλανδική Τουρούν (10 αγώνες, 4 γκολ), πριν επιστρέψει στην Ελλάδα για λογαριασμό της Athens Kallithea.

Η περίπτωση του Χρήστου Κοσίδη

Πέρα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Τσιριγώτη, η Athens Kallithea συμφώνησε και για την απόκτηση του Χρήστου Κοσίδη. Ο Κοσίδης ήταν ελεύθερος από την ΑΕΚ, γεγονός που καθιστά την κίνησή του μια επιπλέον προσθήκη στην επιθετική γραμμή της ομάδας, ενισχύοντας περαιτέρω το ρόστερ της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko