Ο ΠΑΟΚ απέκτησε τον Μαροκινό Γιασίν Αζούζ έως το 2028

Ο ΠΑΟΚ προχώρησε στην απόκτηση του 19χρονου Μαροκινού μεσοεπιθετικού Μοχάμεντ Γιασίν Αζούζ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα της Θεσσαλονίκης έως το 2028. Η μεταγραφή του ταλαντούχου ποδοσφαιριστή επιβεβαιώθηκε τη Δευτέρα, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε Βέλγος ρεπόρτερ. Ο Αζούζ, ο οποίος είναι μέλος της εθνικής ομάδας Κ18 της χώρας του, αναμένεται να ενισχύσει αρχικά τον ΠΑΟΚ Β', προσθέτοντας βάθος και προοπτική στο ρόστερ του συλλόγου.

Ο ΠΑΟΚ ενισχύεται με τον Γιασίν Αζούζ

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Βέλγος ρεπόρτερ Σάσα Ταβολιέρι, ο Μοχάμεντ Γιασίν Αζούζ υπέγραψε τη Δευτέρα συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, το οποίο θα έχει διάρκεια έως τον Ιούνιο του 2028. Η συμφωνία αυτή φέρνει τον 19χρονο Μαροκινό ποδοσφαιριστή στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, σηματοδοτώντας μια σημαντική κίνηση για το μέλλον του συλλόγου. Η μακροχρόνια δέσμευση του παίκτη υποδηλώνει την εμπιστοσύνη του ΠΑΟΚ στις δυνατότητες και την εξέλιξή του.

Ο Αζούζ, ο οποίος θεωρείται ένας ιδιαίτερα ταλαντούχος μεσοεπιθετικός, εντάσσεται πλέον στην οικογένεια του Δικεφάλου του Βορρά. Η αρχική του ένταξη στον ΠΑΟΚ Β' αναμένεται να του προσφέρει τον απαραίτητο χρόνο προσαρμογής στο ελληνικό ποδόσφαιρο και να τον βοηθήσει να εξελιχθεί περαιτέρω, πριν διεκδικήσει μια θέση στην πρώτη ομάδα.

Η πορεία του νεαρού Μαροκινού

Ο Μοχάμεντ Γιασίν Αζούζ γεννήθηκε στις 17 Μαΐου του 2007, ξεκινώντας την ποδοσφαιρική του διαδρομή από την Ακαδημία της Λόκερεν. Η πορεία του στα τμήματα υποδομής περιλαμβάνει επίσης ένα πέρασμα από την Μπριζ, όπου απέκτησε επιπλέον εμπειρίες σε ένα από τα πιο αναγνωρισμένα ποδοσφαιρικά περιβάλλοντα του Βελγίου.

Πριν τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ, ο νεαρός Μαροκινός αγωνιζόταν στα τμήματα υποδομής της Λέουβεν. Εκεί, στις μικρές ομάδες του βελγικού συλλόγου, κατέγραψε συνολικά 58 συμμετοχές, επιδεικνύοντας την παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο. Στις εμφανίσεις αυτές σημείωσε 4 γκολ και μοίρασε 1 ασίστ, ενώ την περσινή σεζόν μέτρησε 27 αγώνες με 1 γκολ.

Θέση και αγωνιστικά χαρακτηριστικά

Ο Γιασίν Αζούζ είναι ένας ευέλικτος μεσοεπιθετικός, ικανός να καλύψει περισσότερες από μία θέσεις στον αγωνιστικό χώρο, προσφέροντας λύσεις στον προπονητή του. Η κύρια θέση του είναι αυτή του δεκαριού, όπου μπορεί να αναλάβει ρόλο οργανωτή, να δημιουργήσει φάσεις για τους συμπαίκτες του και να απειλήσει την αντίπαλη εστία.

Εκτός από την κεντρική θέση πίσω από τον επιθετικό, ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής έχει την ικανότητα να αγωνιστεί και ως αριστερό εξτρέμ. Αυτή η ευελιξία του επιτρέπει να προσφέρει πλάτος στο παιχνίδι, να εκμεταλλεύεται την ταχύτητά του και να δημιουργεί ρήγματα στην αντίπαλη άμυνα από την πλευρά, καθιστώντας τον ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο για την ομάδα.

Διεθνής παρουσία με την Κ18 του Μαρόκου

Ο Μοχάμεντ Γιασίν Αζούζ δεν έχει ξεχωρίσει μόνο σε συλλογικό επίπεδο, αλλά έχει τιμήσει και τη φανέλα της χώρας του. Είναι μέλος της εθνικής ομάδας Κ18 του Μαρόκου, γεγονός που αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο του ταλέντου του και τις προοπτικές του για το μέλλον.

Η συμμετοχή του στις μικρές εθνικές ομάδες του Μαρόκου του έχει προσφέρει σημαντικές διεθνείς εμπειρίες, ενισχύοντας την αγωνιστική του ωριμότητα και την ικανότητά του να ανταποκρίνεται σε απαιτητικά παιχνίδια. Αυτή η εμπειρία αναμένεται να τον βοηθήσει στην προσαρμογή του στο ανταγωνιστικό περιβάλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ευχαριστήρια ανάρτηση και νέα αρχή στη Θεσσαλονίκη

Μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στον ΠΑΟΚ, ο νεαρός παίκτης προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς τη Λέουβεν. Στην ανάρτησή του, ο Αζούζ ευχαρίστησε τον βελγικό σύλλογο για τον χρόνο που πέρασε στις τάξεις του, επιδεικνύοντας σεβασμό και επαγγελματισμό.

Πλέον, ο Μοχάμεντ Γιασίν Αζούζ θα είναι κάτοικος Θεσσαλονίκης, ξεκινώντας ένα νέο και σημαντικό κεφάλαιο στην ποδοσφαιρική του καριέρα με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Η μετακόμιση στη συμπρωτεύουσα σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας πρόκλησης για τον νεαρό Μαροκινό, ο οποίος φιλοδοξεί να καθιερωθεί και να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον Δικέφαλο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta