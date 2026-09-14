Απόλυτη η Ρόμα, αήττητη παραμένει η Κόμο του Δουβίκα

Η Ρόμα και η Κόμο συνέχισαν με νίκες τις υποχρεώσεις τους στη Serie A, επιβεβαιώνοντας την καλή τους πορεία στο πρωτάθλημα. Οι «τζαλορόσι» επικράτησαν της Τορίνο, διατηρώντας το απόλυτο των νικών τους, ενώ η Κόμο κέρδισε την Πάρμα, παραμένοντας αήττητη. Και οι δύο ομάδες αποτελούν αντιπάλους της ΑΕΚ στη League Phase, με τη Ρόμα να βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας και την Κόμο να ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής.

Η απόλυτη πορεία της Ρόμα στη Serie A

Η Ρόμα πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Τορίνο, επικρατώντας με σκορ 2-0. Με αυτή τη νίκη, οι «τζαλορόσι» διατήρησαν ανέπαφη την εστία τους, επιδεικνύοντας σταθερότητα στην αμυντική τους λειτουργία, και συνέχισαν το απόλυτο των νικών τους στο πρωτάθλημα. Έπειτα από τέσσερις αγωνιστικές στροφές, η αντίπαλος της ΑΕΚ βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας καταγράψει μόνο επιτυχίες.

Στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης, η Ρόμα δημιούργησε αρκετές καλές στιγμές με τους Μάλεν, Σούλε και Κριστάντε, προσπαθώντας να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα. Η ουσία ήρθε λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους, συγκεκριμένα στο 40ό λεπτό, όταν ο Μάλεν με ένα εύκολο τελείωμα κατάφερε να ανοίξει το σκορ, διαμορφώνοντας το 1-0 υπέρ της ομάδας του.

Η αντίδραση της Τορίνο και το «κλείδωμα» της νίκης

Στο δεύτερο μέρος του αγώνα, η Τορίνο παρουσιάστηκε πιο απειλητική και άσκησε πίεση στην άμυνα της Ρόμα, επιδιώκοντας την ισοφάριση. Δημιούργησε στιγμές με τους Σιμεόνε και Μαντράγκορα, όμως ο τερματοφύλακας Σβίλαρ στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και κράτησε το μηδέν στην εστία του, αποτρέποντας οποιαδήποτε απειλή.

Η Ρόμα, αντιδρώντας στην πίεση των γηπεδούχων, έγινε πιο επιθετική προς το τέλος του αγώνα, αναζητώντας ένα δεύτερο γκολ για να «κλειδώσει» τη νίκη της. Αυτό ήρθε στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, όταν ο Πιζίλι σημείωσε το 2-0, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα. Ο Κουλιεράκης παρέμεινε στον πάγκο καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, χωρίς να αγωνιστεί.

Η αήττητη πορεία της Κόμο

Η Κόμο, η οποία αποτελεί την άλλη αντίπαλο της ΑΕΚ στη League Phase, κατάφερε να επικρατήσει της Πάρμα με σκορ 2-1 σε μια σημαντική αναμέτρηση. Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα διατήρησε το αήττητο σερί της στο πρωτάθλημα και κατάφερε να βρεθεί μόλις δύο βαθμούς πίσω από την κορυφή της βαθμολογίας, δείχνοντας τις υψηλές της φιλοδοξίες.

Το πρώτο γκολ για την ομάδα του Φάμπρεγας σημειώθηκε σχετικά νωρίς, στο 23ο λεπτό, από τον Ραμόν, ο οποίος έδωσε προβάδισμα στην Κόμο με 1-0. Η ομάδα συνέχισε να πιέζει, επιδιώκοντας να διευρύνει το προβάδισμά της και να εδραιώσει την κυριαρχία της στον αγωνιστικό χώρο.

Η συμβολή του Δουβίκα και το τελικό σκορ

Στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Έλληνας επιθετικός Δουβίκας εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο, δίνοντας νέα ώθηση και φρεσκάδα στη γραμμή κρούσης της Κόμο. Η παρουσία του φάνηκε να επηρεάζει θετικά την επιθετική λειτουργία της ομάδας, η οποία συνέχισε να δημιουργεί ευκαιρίες.

Η συμβολή του Δουβίκα ήταν εμφανής στο δεύτερο γκολ της Κόμο, το οποίο ήρθε στο 83ο λεπτό. Ο Έλληνας φορ είχε ενεργό συμμετοχή στη φάση που οδήγησε στο τέρμα, με τον Καΐκι να σκοράρει από κοντά, κάνοντας το 2-0. Παρά το προβάδισμα δύο τερμάτων, η Πάρμα κατάφερε να μειώσει το σκορ στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, με τον Ρομέρο να σημειώνει το γκολ που διαμόρφωσε το τελικό 2-1.

Με πληροφορίες από: Gazzetta