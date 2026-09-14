Ο Κώστας Σλούκας για την Εθνική ομάδα: «Πιθανόν να ανακοινώσω κάτι αργότερα»

Ο Κώστας Σλούκας, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα του Gazzetta, όπου αναφέρθηκε εκτενώς σε ζητήματα που αφορούν τόσο την ομάδα του, όσο και το μέλλον του στην Εθνική ομάδα μπάσκετ. Ο έμπειρος καλαθοσφαιριστής μίλησε ανοιχτά για το ενδεχόμενο να συνεχίσει να αγωνίζεται με το εθνόσημο, καθώς και για τα σχόλια που δέχτηκε από τον κόσμο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί ότι επίκειται μια επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την πορεία του στην Εθνική.

Οι σκέψεις για το μέλλον στην Εθνική ομάδα

Σε μία παρένθεση που έκανε για την Εθνική ομάδα και τα πολλά που ακούστηκαν μέσα στο καλοκαίρι, ο Κώστας Σλούκας αναφέρθηκε σε μία προηγούμενη συνέντευξη του Φεβρουαρίου. Τότε, είχε δηλώσει ότι δεν γνώριζε αν το «ντεπόζιτό» του είχε ακόμη αδειάσει για την Εθνική ομάδα. Σήμερα, επιβεβαίωσε ότι δεν έχει ανακοινώσει κάτι επίσημα για το θέμα αυτό.

Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προβεί σε επίσημη ανακοίνωση «τις επόμενες μέρες, τους επόμενους μήνες». Εξέφρασε την άποψη ότι «ό,τι είχα να δώσω στην Εθνική ομάδα, πιθανόν το έχω δώσει». Πρόσθεσε επίσης ότι διατηρεί «πολύ καλή σχέση και με τον Βασίλη και με τα παιδιά της Εθνικής Ομάδας», υπογραμμίζοντας το κλίμα που επικρατεί.

Ο τραυματισμός που τον κράτησε εκτός και τα σχόλια

Ο Κώστας Σλούκας αναφέρθηκε και στα σχόλια που κυκλοφόρησαν το καλοκαίρι, με ερωτήματα όπως «που είναι ο Σλούκας στην Εθνική». Ο ίδιος εξήγησε ότι η απουσία του οφειλόταν σε τραυματισμό. «Εγώ τελείωσα μία χρονιά που δεν έπαιξα σημαντικά παιχνίδια», δήλωσε, προσθέτοντας ότι δεν ήταν έτοιμος να αγωνιστεί με την Εθνική ομάδα.

«Ο καθένας που θέλει να σχολιάσει κάτι κακό, θα το κάνει», ανέφερε ο καλαθοσφαιριστής, απαντώντας στα επικριτικά σχόλια. Διευκρίνισε ότι δεν είχε ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με την ομάδα του και δεν ήταν σε κατάσταση να αγωνιστεί για την Εθνική, καθώς δεν είχε αποθεραπευτεί πλήρως.

Η άποψη για την αποχώρηση και η στήριξη στη νέα γενιά

Αναφορικά με το μέλλον του και την πιθανή αποχώρησή του από την Εθνική ομάδα, ο Κώστας Σλούκας εξέφρασε τη φιλοσοφία του, δηλώνοντας ότι είναι «της άποψης ότι πρέπει να ξέρεις πότε να σταματήσεις». Τόνισε τη σημασία του να δοθεί χώρος και ευκαιρίες στα νέα παιδιά και στη νέα γενιά αθλητών.

Ο Σλούκας πιστεύει ακράδαντα ότι οι νεότεροι παίκτες «μέσα από τις αποτυχίες θα χτίσουν χαρακτήρα για τις επόμενες επιτυχίες αργότερα». Αυτή η δήλωση αναδεικνύει την πρόθεσή του να συμβάλει στην ανανέωση και την περαιτέρω εξέλιξη της Εθνικής ομάδας μπάσκετ, δίνοντας το βήμα στους επόμενους.

Η προετοιμασία του Παναθηναϊκού και η αναμονή για την επιστροφή του

Εν τω μεταξύ, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει εντατικά την προετοιμασία του υπό τις οδηγίες του προπονητή Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Η ομάδα δουλεύει σκληρά προκειμένου να είναι πλήρως έτοιμη για την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων της νέας σεζόν. Ο Κώστας Σλούκας, ως ένας από τους βασικούς πυλώνες και αρχηγός, αποτελεί σημαντικό κομμάτι αυτής της προσπάθειας.

Ο ίδιος βρίσκεται αυτή την περίοδο εκτός αγωνιστικής δράσης, καθώς αναρρώνει από τον τραυματισμό του. Ωστόσο, αναμένεται να επιστρέψει στα παρκέ μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ενισχύοντας την αγωνιστική δύναμη του «τριφυλλιού» ενόψει των προσεχών αναμετρήσεων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta