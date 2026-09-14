Ο Ερνέστο Βαλβέρδε απέρριψε την πρόταση της Βαλένθια για την τεχνική ηγεσία

Ο Ερνέστο Βαλβέρδε απέρριψε την πρόταση της Βαλένθια για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας, κλείνοντας την πόρτα σε ένα σενάριο επιστροφής στο «Μεστάγια». Η απόφαση του Ισπανού τεχνικού έρχεται σε μια περίοδο που οι «Νυχτερίδες» αναζητούν προπονητή, μετά το κάκιστο ξεκίνημα στη σεζόν και την απομάκρυνση του Κάρλος Κορμπεράν από τον πάγκο.

Η Βαλένθια σε αναζήτηση προπονητή

Η Βαλένθια βρίσκεται σε περίοδο αναζήτησης νέου προπονητή, καθώς το ξεκίνημα της ομάδας στη φετινή σεζόν χαρακτηρίστηκε κάκιστο. Αυτή η κατάσταση οδήγησε στην απομάκρυνση του Κάρλος Κορμπεράν από την τεχνική ηγεσία, δημιουργώντας την ανάγκη για άμεση εύρεση αντικαταστάτη.

Στο πλαίσιο αυτής της αναζήτησης, οι «Νυχτερίδες» έδωσαν προτεραιότητα σε ένα όνομα με παρελθόν στον Ολυμπιακό, στρεφόμενες προς τον Ερνέστο Βαλβέρδε. Η προσπάθεια της Βαλένθια να χτίσει γέφυρες επανασύνδεσης με τον Ισπανό τεχνικό έρχεται δεκατρία χρόνια μετά την προηγούμενη συνεργασία τους στο «Μεστάγια».

Η αρνητική απάντηση του Ερνέστο Βαλβέρδε

Παρά την προσέγγιση της Βαλένθια, ο Ερνέστο Βαλβέρδε απάντησε αρνητικά στην πρόταση που του έγινε. Ο Ισπανός τεχνικός, ο οποίος κυκλοφορεί ελεύθερος τους τελευταίους μήνες μετά το «διαζύγιο» με την Αθλέτικ Μπιλμπάο, δεν θέλησε να επιστρέψει άμεσα στους πάγκους της La Liga και συγκεκριμένα σε αυτόν του «Μεστάγια».

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν, ο Βαλβέρδε απέρριψε την επιλογή των «Νυχτερίδων». Η προτίμησή του είναι να περιμένει μέχρι να παρουσιαστεί το κατάλληλο πρότζεκτ, προκειμένου να αναλάβει και πάλι τα ηνία κάποιας ομάδας. Αυτή η στάση δείχνει την επιθυμία του να επιλέξει προσεκτικά την επόμενη επαγγελματική του κίνηση.

Το παρελθόν του Βαλβέρδε στο «Μεστάγια»

Η προσπάθεια της Βαλένθια να προσεγγίσει τον Ερνέστο Βαλβέρδε δεν ήταν τυχαία, καθώς οι δύο πλευρές είχαν συνεργαστεί και στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, η προηγούμενη συνεργασία τους στο «Μεστάγια» είχε λάβει χώρα δεκατρία χρόνια πριν από τη φετινή πρόταση. Αυτό το κοινό παρελθόν αποτέλεσε τη βάση για την προσπάθεια επανασύνδεσης από την πλευρά της ισπανικής ομάδας.

Ο Βαλβέρδε είναι ένα όνομα που έχει συνδεθεί με την ισπανική ποδοσφαιρική σκηνή, έχοντας περάσει από διάφορους πάγκους σημαντικών συλλόγων. Η γνώση του ισπανικού πρωταθλήματος και η προηγούμενη θητεία του στη Βαλένθια ήταν παράγοντες που πιθανόν οδήγησαν την ομάδα στην απόφαση να του υποβάλει πρόταση.

Η πλούσια προπονητική διαδρομή του Ισπανού τεχνικού

Ο 62χρονος προπονητής Ερνέστο Βαλβέρδε διαθέτει μια πλούσια προπονητική διαδρομή σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Την τελευταία τετραετία, ο Βαλβέρδε καθόταν στον πάγκο της Αθλέτικ Μπιλμπάο, από την οποία αποχώρησε πρόσφατα, καθιστώντας τον ελεύθερο στην αγορά των προπονητών.

Πέραν της Αθλέτικ Μπιλμπάο και της Βαλένθια, ο Ισπανός τεχνικός έχει περάσει στο παρελθόν από τους πάγκους άλλων μεγάλων ομάδων της Ισπανίας. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η Μπαρτσελόνα, η Εσπανιόλ και η Βιγιαρεάλ. Η εμπειρία του από αυτές τις ομάδες του δίνει το δικαίωμα να επιλέγει προσεκτικά την επόμενη πρόκληση στην καριέρα του.

Επιβεβαίωση της απόρριψης

Η είδηση της απόρριψης της πρότασης της Βαλένθια από τον Ερνέστο Βαλβέρδε επιβεβαιώθηκε από πηγές. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την «Cope», ο Βαλβέρδε απέρριψε την επιλογή των «Νυχτερίδων». Η ίδια πηγή αναφέρει ότι ο τεχνικός έχει αρνηθεί και άλλα πρότζεκτ, προτιμώντας να παραμείνει χωρίς ομάδα προς το παρόν.

Η πληροφορία αυτή ενισχύεται και από σχετική ανάρτηση στο Twitter από το @DepCOPEValencia, η οποία αναφέρει ρητά πως ο Ερνέστο Βαλβέρδε απορρίπτει την επιλογή να πάει στη Βαλένθια και πως ο τεχνικός έχει πει «όχι» σε άλλα έργα, προτιμώντας να συνεχίσει χωρίς να προπονεί.

Με πληροφορίες από: Gazzetta