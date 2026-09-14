Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπρούμα για 1+1 χρόνια

Η ΠΑΕ Άρης επισημοποίησε τη συμφωνία της με τον Μπρούμα, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας, συγκεκριμένα για 1+1 χρόνια. Ο Πορτογάλος ακραίος επιθετικός επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά την προηγούμενη θητεία του και αναμένεται να ενταχθεί άμεσα στο πρόγραμμα των προπονήσεων των «κίτρινων».

Ο Μπρούμα επιστρέφει στην Ελλάδα

Ο ποδοσφαιριστής, του οποίου το πλήρες όνομα είναι Armindo Tué Na Bangna, είναι ευρέως γνωστός ως Bruma. Γεννήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 1994 στο Μπισάου της Γουινέας-Μπισάου. Η επιστροφή του στο ελληνικό πρωτάθλημα έρχεται μετά την παρουσία του στον Ολυμπιακό, όπου είχε αγωνιστεί ως δανεικός.

Η ποδοσφαιρική του διαδρομή στην Ευρώπη

Ο Μπρούμα ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Sporting CP, όπου κατέγραψε 13 συμμετοχές, σημειώνοντας 1 γκολ και μοιράζοντας 4 ασίστ. Το 2013, ο εκρηκτικός εξτρέμ πήρε μεταγραφή στην τουρκική Galatasaray. Με τη φανέλα της τουρκικής ομάδας, είχε συνολικά 85 συμμετοχές, πέτυχε 15 γκολ και μοίρασε 21 ασίστ.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Galatasaray, αγωνίστηκε επίσης ως δανεικός σε άλλες ομάδες. Συγκεκριμένα, φόρεσε τη φανέλα της Gaziantepspor, ενώ πέρασε και από την Real Sociedad, όπου κατέγραψε 33 συμμετοχές, σημειώνοντας 3 γκολ και δίνοντας 1 ασίστ.

Σταθμοί σε Γερμανία και Ολλανδία

Το καλοκαίρι του 2017, ο Μπρούμα μετακόμισε στη Γερμανία για λογαριασμό της RB Leipzig. Εκεί, παρέμεινε για δύο σεζόν, κατά τις οποίες σημείωσε 67 συμμετοχές, πέτυχε 10 γκολ και μοίρασε 5 ασίστ. Η πορεία του συνεχίστηκε στην Ολλανδία.

Το καλοκαίρι του 2019, πήρε μεταγραφή στην PSV Eindhoven. Με την ολλανδική ομάδα, ο Μπρούμα κατέγραψε 81 συμμετοχές, σημειώνοντας 15 γκολ και δίνοντας 10 ασίστ, προσθέτοντας σημαντική εμπειρία στο βιογραφικό του.

Η θητεία στον Ολυμπιακό και οι τελευταίοι σταθμοί

Την αγωνιστική περίοδο 2020-2021, ο Μπρούμα αγωνίστηκε ως δανεικός στην Ελλάδα με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μέτρησε 33 συμμετοχές, πέτυχε 9 γκολ και μοίρασε 3 ασίστ, συμβάλλοντας στην κατάκτηση του πρωταθλήματος στο τέλος της χρονιάς.

Μετά την Ελλάδα, επέστρεψε στην Τουρκία για τη Fenerbahçe. Ακολούθησε η παραχώρησή του στην SC Braga, όπου πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις, καταγράφοντας 90 συμμετοχές, 27 γκολ και 22 ασίστ. Τον Φεβρουάριο του 2025, φόρεσε τη φανέλα της Benfica, προσθέτοντας ακόμα 17 συμμετοχές, 1 γκολ και 2 ασίστ στο πλούσιο βιογραφικό του.

Διεθνής παρουσία και οι πρώτες δηλώσεις

Σε διεθνές επίπεδο, ο Μπρούμα έχει διατελέσει διεθνής με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας. Με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα των Ανδρών, μετράει 12 συμμετοχές και έχει σημειώσει 2 γκολ.

Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Πορτογάλος χαρακτήρισε τη συνεργασία του με τον Άρη ως μια νέα πρόκληση στην καριέρα του και δήλωσε έτοιμος να την αντιμετωπίσει. «Ο ΑΡΗΣ αποτελεί μια νέα πρόκληση στην καριέρα μου και είμαι έτοιμος να την αντιμετωπίσω. Χαίρομαι που επιστρέφω στο ελληνικό πρωτάθλημα και γνωρίζω καλά τη νέα μου ομάδα. Εξάλλου θα βρω εδώ και νέους συμπαίκτες, τους οποίους γνωρίζω», ανέφερε.

Ο Μπρούμα τόνισε τους στόχους του για τη νέα σεζόν: «Ο στόχος μου είναι να πετύχουμε πολλές νίκες και να κάνουμε χαρούμενους τους οπαδούς μας. Έρχομαι για να βοηθήσω με όλες τις δυνάμεις μου και θα προσπαθήσω να το κάνω αυτό με γκολ και ασίστ. Αισθάνομαι πολύ καλά, έχω μεγάλη όρεξη και θέλω να πιστεύω ότι η φετινή σεζόν θα είναι η καλύτερη του ΑΡΗ. Με τη βοήθεια του Θεού, πιστεύω ότι θα έχουμε μια πετυχημένη σεζόν. Θα παλέψουμε σκληρά όλοι μαζί γι’ αυτό».

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, εξέφρασε τις ευχαριστίες του: «Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της ομάδας και τον κ. Ρέγες για την υποστήριξη όλο αυτό το διάστημα και την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Θα το ανταποδώσω μέσα στο γήπεδο».

Με πληροφορίες από: Gazzetta