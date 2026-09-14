Ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε νικητής στον τελικό του 6ου Σούπερ Καπ χάντμπολ ανδρών, επικρατώντας της ΑΕΚ με το εντυπωσιακό 35-24 στο Κλειστό Γυμναστήριο Καματερού. Με αυτή τη νίκη, οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν τα πέντε διαδοχικά τρόπαια στη διοργάνωση, διευρύνοντας το αήττητο σερί τους από το 2022, όντας η μοναδική ομάδα που έχει κατακτήσει τον τίτλο από τότε που επανεκκίνησε.

Ο θρίαμβος των «ερυθρολεύκων»

Οι Πειραιώτες μετέτρεψαν τον τελικό σε παράσταση για έναν ρόλο, κατακτώντας το 5ο Σούπερ Καπ της ιστορίας τους. Η επικράτηση με 35-24 επί της ΑΕΚ στο ΚΓ Καματερού σηματοδοτεί την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον Ολυμπιακό.

Η ομάδα του Ρικάρντο Τριλίνι παρουσιάστηκε ανώτερη σε όλα τα επίπεδα, κάνοντας ό,τι ήθελε, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Αντίθετα, η ΑΕΚ αντιμετώπισε τεράστια προβλήματα τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, αδυνατώντας να ακολουθήσει τον ρυθμό των αντιπάλων της.

Ο Δημήτρης Παναγιώτου πρωταγωνιστής

Ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης για τον πειραϊκό σύλλογο ήταν ο Δημήτρης Παναγιώτου. Ο πρώην «κιτρινόμαυρος» και πλέι μέικερ της εθνικής ομάδας, στο ντεμπούτο του με την «ερυθρόλευκη» φανέλα, βρήκε ρυθμό και έδωσε την απαραίτητη ώθηση στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου.

Ο Παναγιώτου συνέβαλε καθοριστικά στην αύξηση της διαφοράς, σκοράροντας πέντε φορές και δίνοντας τον ρυθμό που χρειαζόταν η ομάδα του για να εδραιώσει την κυριαρχία της.

Η εξέλιξη του αγώνα: Κυριαρχία από την αρχή

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυναμικά τον αγώνα, βασιζόμενος στην αποτελεσματική αμυντική του λειτουργία. Προηγήθηκε με 6-1 στο 7ο λεπτό και 7-2 στο 10ο, έχοντας για κύριαν επιθετική αιχμή τους Κανέτε και Βίντα. Η ΑΕΚ προσπάθησε να αντιδράσει, μειώνοντας σε 8-5 στο 15ο λεπτό με τρία αναπάντητα γκολ, ένα εκ των οποίων σημείωσε ο Λινάρες.

Οι «ερυθρόλευκοι», διατηρώντας μεγαλύτερη ισορροπία στο παιχνίδι τους, ανέβασαν ξανά τη διαφορά. Ο Αιγύπτιος τερματοφύλακας Ενταουί σκόραρε σε άδεια εστία για το 13-7 στο 23ο λεπτό. Η διαφορά έφτασε στο 15-8, ενώ με εκτέλεση πέναλτι από τον Νίκολιτς, ο Ολυμπιακός έκλεισε το πρώτο ημίχρονο προηγούμενος με 17-9.

Το δεύτερο ημίχρονο και η διεύρυνση της διαφοράς

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με ένα γκολ για κάθε ομάδα στα πρώτα έξι λεπτά. Ωστόσο, τα γκολ του Παναγιώτου έφεραν τη διαφορά στο 20-11 στο 38ο λεπτό και στο 21-12 στο 39ο. Οι «κιτρινόμαυροι» δεν κατάφεραν να βρουν αντίδραση, με τον Παναγιώτου να σκοράρει ξανά για το 23-14.

Ο αρχηγός Πέτρος Κανδύλας ανέβασε τη διαφορά στο +10 (26-16) στο 48ο λεπτό, κάνοντας τον τελικό να αποκτήσει τυπικό χαρακτήρα. Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν με άνεση στο τελικό 35-24, ολοκληρώνοντας μια εμφατική επικράτηση.

Στόχοι για τη νέα αγωνιστική περίοδο

Ο Ολυμπιακός, όπως και πριν από δώδεκα μήνες, ξεκίνησε τη σεζόν με την κατάκτηση του Σούπερ Καπ. Πέρυσι, ακολούθησε το τρεμπλ με την κατάκτηση του Κυπέλλου και του πρωταθλήματος. Φέτος, η ομάδα επιδιώκει να κινηθεί στον ίδιο δρόμο εντός συνόρων, ενώ παράλληλα στοχεύει σε ένα πιο μακρινό ευρωπαϊκό ταξίδι.

Οι δύο ομάδες εμφανίστηκαν με ριζικές αλλαγές στα ρόστερ τους στην έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, με τον Ολυμπιακό να δείχνει από νωρίς τις προθέσεις του για τη συνέχεια.

Αναλυτικά τα πεντάλεπτα και οι σκόρερ

Τα πεντάλεπτα του αγώνα ήταν: 5-1, 7-2, 8-5, 10-7, 13-7, 17-9 (ημ.), 18-10, 20-12, 24-15, 27-17, 31-19, 35-24.

Για τον Ολυμπιακό (Ρικάρντο Τριλίνι) σκόραραν οι: Σκαραμέλι 1, Παναγιώτου 5, Παπαβασίλης 3, Βίντα 4, Τζίμπουλας 1, Παπάζογλου 1, Κανέτε 7, Κανδύλας 1, Αμπουσαλέμ 2, Νίκολιτς 5, Παγιάτης 1, Σμιντ 3, Ενταουί 1. Στην αποστολή ήταν επίσης οι Παπαντωνόπουλος, Κούντουζ, Σαλάχ. Για την ΑΕΚ (Αλέξης Αλβανός) αναφέρθηκαν οι Κοτανίδης και Αραμπατζής, ενώ ο Λινάρες σημείωσε ένα γκολ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta