Το πρόγραμμα της πρεμιέρας της Stoiximan GBL για τη σεζόν 2026-2027

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας για τη Stoiximan GBL της σεζόν 2026-2027 ανακοινώθηκε επίσημα, δίνοντας τέλος στην αγωνία των φιλάθλων. Η αυλαία του πρωταθλήματος θα ανοίξει το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με τους αγώνες να εκτείνονται και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου.

Η ανακοίνωση του προγράμματος έγινε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, προκαλώντας ήδη μεγάλη ανυπομονησία για την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου. Οι ομάδες ετοιμάζονται πυρετωδώς, με τους φίλους του μπάσκετ να περιμένουν με αγωνία τις πρώτες αναμετρήσεις.

Η έναρξη της νέας σεζόν και οι προσδοκίες

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της Stoiximan GBL για τη σεζόν 2026-2027 έχει ξεκινήσει, καθώς το πρόγραμμα της πρεμιέρας είναι πλέον γνωστό. Υπάρχει σημαντική ανυπομονησία για το φετινό πρωτάθλημα, όχι μόνο για τους δύο «αιώνιους» αντιπάλους, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, αλλά και για άλλες ιστορικές ομάδες.

Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, για παράδειγμα, έχουν προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στα ρόστερ τους, δημιουργώντας προσδοκίες για μια ανταγωνιστική πορεία. Οι φίλαθλοι των ομάδων αυτών, αλλά και όλων των συλλόγων, αναμένουν με ενδιαφέρον να δουν τις νέες συνθέσεις να αγωνίζονται στα παρκέ.

Οι αναμετρήσεις του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου

Η αυλαία της Stoiximan GBL θα ανοίξει το Σάββατο 3 Οκτωβρίου με τέσσερις αναμετρήσεις που υπόσχονται έντονο θέαμα. Το πρώτο τζάμπολ της σεζόν θα γίνει στις 15:00, με τη Μύκονο να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ σε έναν αγώνα που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Στις 16:00, ο Κολοσσός Ρόδου θα αντιμετωπίσει τη Δόξα Λευκάδας, ενώ την ίδια ώρα, η ΑΕΚ θα υποδεχθεί το Μαρούσι. Η αγωνιστική δράση του Σαββάτου θα συνεχιστεί στις 17:00, όπου ο Προμηθέας Πατρών θα φιλοξενήσει το Περιστέρι Betsson. Τέλος, στις 17:30, η Καρδίτσα θα υποδεχθεί τον Άρη, ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας.

Οι αγώνες της Κυριακής 4 Οκτωβρίου

Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, η πρεμιέρα της Stoiximan GBL θα ολοκληρωθεί με δύο ακόμα σημαντικές αναμετρήσεις. Στις 13:00, ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχθεί τον νεοφώτιστο Βίκο Ιωαννίνων, σε ένα παιχνίδι που σηματοδοτεί την επιστροφή του Βίκου στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού μπάσκετ.

Η αγωνιστική δράση της πρεμιέρας θα κλείσει στις 17:30, με τον πρωταθλητή Ολυμπιακό να φιλοξενείται από τον Ηρακλή. Αυτή η αναμέτρηση αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον, καθώς ο Ολυμπιακός ξεκινά την προσπάθειά του για την υπεράσπιση του τίτλου του.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρεμιέρας

Το πλήρες πρόγραμμα της πρεμιέρας της Stoiximan GBL για τη σεζόν 2026-2027, όπως ανακοινώθηκε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, έχει ως εξής:

Σάββατο 3 Οκτωβρίου:

Μύκονος – ΠΑΟΚ (15:00)



Κολοσσός Ρόδου – Δόξα Λευκάδας (16:00)



ΑΕΚ – Μαρούσι (16:00)



Προμηθέας Πατρών – Περιστέρι Betsson (17:00)



Καρδίτσα – Άρης (17:30)

Κυριακή 4 Οκτωβρίου:

Παναθηναϊκός AKTOR – Βίκος Ιωαννίνων (13:00)



Ηρακλής – Ολυμπιακός (17:30)

Με πληροφορίες από: Gazzetta