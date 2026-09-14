Ο VAR του ντέρμπι του Μάντσεστερ εκτός ορισμών μετά από «σφάλμα κρίσης»

Ο Ματ Ντόνιαχου, ο VAR του πρόσφατου ντέρμπι του Μάντσεστερ, τέθηκε εκτός ορισμών για την επόμενη αγωνιστική της Premier League. Η απόφαση αυτή έρχεται ως συνέπεια της κατοχύρωσης του γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ, το οποίο προκάλεσε σάλο στην Αγγλία. Το αρμόδιο σώμα για την επαγγελματική διαιτησία, Pro Ref, έκανε λόγο για «σφάλμα κρίσης» και χειρισμούς που πήγαν κόντρα στο πρωτόκολλο.

Η επίμαχη φάση στο «Ολντ Τράφορντ»

Η αμφιλεγόμενη απόφαση του VAR αφορούσε το γκολ που σημείωσε ο Έρλινγκ Χάαλαντ κατά τη διάρκεια του ντέρμπι μεταξύ της Μάντσεστερ Σίτι και της Γιουνάιτεντ. Στη συγκεκριμένη φάση, ο εκτεθειμένος Έντσο Φερνάντες φάνηκε να επηρεάζει την εξέλιξη του παιχνιδιού, πραγματοποιώντας κίνηση προς τη μπάλα.

Παρά την οφθαλμοφανή επίδραση του Φερνάντες, ο Ματ Ντόνιαχου, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για το VAR της αναμέτρησης, αποφάσισε να κατοχυρώσει το τέρμα. Αυτή η απόφαση στάθηκε καταλυτική για την έκβαση του αγώνα στο «Ολντ Τράφορντ», καθώς η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε τελικά με σκορ 1-0 επί της Γιουνάιτεντ, παρόλο που αγωνιζόταν με αριθμητικό μειονέκτημα.

Αντιδράσεις και «σφάλμα κρίσης»

Η κατοχύρωση του γκολ του Χάαλαντ πυροδότησε έντονες αντιδράσεις και προκάλεσε εκτεταμένο σάλο σε ολόκληρη την Αγγλία. Ο Μάικλ Κάρικ, μετά το τέλος της αναμέτρησης, εξέφρασε την απορία του για την απόφαση που ελήφθη από τον VAR.

Λίγο αργότερα, το Pro Ref, το αρμόδιο σώμα που είναι υπεύθυνο για την επαγγελματική διαιτησία στην Αγγλία, προχώρησε σε επίσημη τοποθέτηση. Το σώμα έκανε λόγο για «σφάλμα κρίσης» εκ μέρους του διαιτητή του VAR, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι χειρισμοί του πήγαν κόντρα στο προβλεπόμενο πρωτόκολλο.

Η τιμωρία του Ματ Ντόνιαχου

Ως άμεση συνέπεια της κατακραυγής που ακολούθησε την επίμαχη φάση και την επίσημη αναγνώριση του σφάλματος, ο VAR της αναμέτρησης, Ματ Ντόνιαχου, τιμωρήθηκε σιωπηλά. Η τιμωρία του εκδηλώθηκε με τον αποκλεισμό του από τους ορισμούς για την επόμενη αγωνιστική της Premier League.

Ο Ντόνιαχου πλήρωσε τα σπασμένα για την απόφασή του να κατοχυρώσει το γκολ του Χάαλαντ, μια απόφαση που κρίθηκε λανθασμένη και αντίθετη με τους κανονισμούς. Η απουσία του από τους επόμενους ορισμούς αποτελεί την απάντηση του αρμόδιου φορέα στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από τον χειρισμό της φάσης.

Η πορεία της Μάντσεστερ Σίτι

Το γκολ του Χάαλαντ, παρά τις αντιδράσεις, αποδείχθηκε καθοριστικό για τη Μάντσεστερ Σίτι. Η ομάδα κατάφερε να πάρει τη νίκη με 1-0 απέναντι στη Γιουνάιτεντ, διατηρώντας την απρόσκοπτη πορεία της στο πρωτάθλημα. Η επικράτηση αυτή, μάλιστα, ήρθε παρά το γεγονός ότι η Σίτι αγωνιζόταν με αριθμητικό μειονέκτημα.

Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει τη σημασία των αποφάσεων του VAR σε κρίσιμα παιχνίδια και τον αντίκτυπό τους στο τελικό αποτέλεσμα και την πορεία των ομάδων στο πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta