Η Μακάμπι Τελ Αβίβ αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη δήλωση του Γιαμ Μαντάρ στην Euroleague

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ αντιμετωπίζει ένα σημαντικό πρόβλημα αναφορικά με τη δήλωση του Γιαμ Μαντάρ στην Euroleague, καθώς ο παίκτης δεν μπορεί να ενταχθεί ακόμα στο ρόστερ της ομάδας για την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ο λόγος για αυτή την καθυστέρηση είναι οι οικονομικές εκκρεμότητες που φέρεται να έχει ο Ισραηλινός γκαρντ με την προηγούμενη ομάδα του, τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Αυτή η κατάσταση δημιουργεί ένα απρόσμενο εμπόδιο για την «ομάδα του λαού» ενόψει των αγωνιστικών της υποχρεώσεων.

Οι οικονομικές εκκρεμότητες του παίκτη

Τα μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ έχουν αναφερθεί εκτενώς στο ζήτημα, με το «Sport5» να εξηγεί πως ο Ισραηλινός γκαρντ δεν μπορεί να αγωνιστεί με τα χρώματα της «ομάδας του λαού», όπως αποκαλείται η Μακάμπι. Η βασική αιτία είναι οι οικονομικές οφειλές του προς την προηγούμενη ομάδα του, τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Αυτή η κατάσταση δημιουργεί ένα ασυνήθιστο προηγούμενο στον κόσμο του μπάσκετ, καθώς οι περισσότερες διαφορές μεταξύ παικτών και ομάδων αφορούν συνήθως ανεξόφλητες οφειλές από την πλευρά των συλλόγων προς τους αθλητές. Στην προκειμένη περίπτωση, ωστόσο, η αδυναμία δήλωσης του Μαντάρ στην Euroleague πηγάζει από την αντίστροφη αυτή συνθήκη, όπου ο ίδιος ο παίκτης έχει οικονομικές υποχρεώσεις που πρέπει να διευθετήσει με την πρώην του ομάδα. Το γεγονός αυτό καθιστά την υπόθεση του Γιαμ Μαντάρ ιδιαίτερη και απαιτεί την άμεση επίλυση των εκκρεμοτήτων για να προχωρήσει η ένταξή του στη Μακάμπι.

Το ζήτημα με το σπίτι στη Σόφια

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη οικονομική διαφορά σχετίζεται με το κόστος του σπιτιού του Γιαμ Μαντάρ στη Σόφια. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το κόστος διαμονής του παίκτη στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας ήταν σημαντικά υψηλότερο από το ποσό που είχε αρχικά συμφωνηθεί και προβλεπόταν στο συμβόλαιό του με τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Αυτή η διαφορά στο κόστος διαμονής είναι το ποσό που οφείλει πλέον να επιστρέψει ο παίκτης στην πρώην του ομάδα, τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Η διευθέτηση αυτού του ζητήματος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει ο Μαντάρ να αποδεσμευτεί πλήρως από τις συμβατικές του υποχρεώσεις με τη Χάποελ. Μόνο τότε θα είναι σε θέση να δηλωθεί επίσημα από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στην Euroleague, επιτρέποντας του να συμμετάσχει στους αγώνες της διοργάνωσης.

Η στάση της Χάποελ Τελ Αβίβ

Η Χάποελ Τελ Αβίβ, από την πλευρά της, διατηρεί σταθερή τη στάση της και δεν δείχνει διάθεση να υποχωρήσει στο θέμα των οφειλών. Η ομάδα περιμένει την πλήρη καταβολή του ποσού της διαφοράς από τον Ισραηλινό γκαρντ.

Μέχρι να διευθετηθεί αυτή η οικονομική εκκρεμότητα και να καταβληθεί το απαιτούμενο ποσό, η Χάποελ δεν πρόκειται να δώσει το «πράσινο φως» για την αποδέσμευση του παίκτη. Αυτό σημαίνει ότι ο Γιαμ Μαντάρ παραμένει δεσμευμένος από την προηγούμενη ομάδα του, γεγονός που εμποδίζει τη Μακάμπι να τον εντάξει επίσημα στο ρόστερ της για την Euroleague και να τον χρησιμοποιήσει στους προσεχείς αγώνες της.

Ο δρόμος προς την Euroleague

Η δήλωση του Γιαμ Μαντάρ στην Euroleague και η συμμετοχή του στους αγώνες της Μακάμπι Τελ Αβίβ εξαρτάται άμεσα από την επίλυση της οικονομικής αυτής διαφοράς. Μόλις το ζήτημα διευθετηθεί και το οφειλόμενο ποσό καταβληθεί στη Χάποελ, ο παίκτης θα είναι ελεύθερος από τις δεσμεύσεις του.

Τότε, και μόνο τότε, ο Ισραηλινός γκαρντ θα μπορεί να αγωνιστεί κανονικά στη Euroleague με την ομάδα του Όντεντ Κάτας, ενισχύοντας το δυναμικό της Μακάμπι στις ευρωπαϊκές της αναμετρήσεις. Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών και την επίλυση του προβλήματος, η «ομάδα του λαού» θα πρέπει να περιμένει για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει τον παίκτη στις σημαντικές αναμετρήσεις της διοργάνωσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta