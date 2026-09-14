Θλάση ο Βισέντε Ταμπόρδα: Εκτός δράσης για 20 μέρες ο μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού

Ο Βισέντε Ταμπόρδα, ο μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού, υπέστη θλάση δευτέρου βαθμού στον προσαγωγό και αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου 20 ημέρες. Ο 25χρονος Αργεντινός άσος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Παναιτωλικό, λίγα λεπτά αφότου είχε ανοίξει το σκορ για την ομάδα του. Η απουσία του θα στερήσει από τους «πράσινους» έναν σημαντικό παίκτη σε κρίσιμες αναμετρήσεις.

Ο τραυματισμός και η διάγνωση

Τα νέα για τον Βισέντε Ταμπόρδα δεν ήταν ευχάριστα, καθώς οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε επιβεβαίωσαν τον τραυματισμό του. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό. Είχε προηγουμένως σκοράρει στο 14ο λεπτό του αγώνα, ανοίγοντας το σκορ για την ομάδα του, ενώ η αποχώρησή του από τον αγωνιστικό χώρο έγινε στο 20ο λεπτό.

Οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν ότι ο Ταμπόρδα έχει υποστεί θλάση δευτέρου βαθμού στον προσαγωγό. Πιο συγκεκριμένα, το αποτέλεσμα της μαγνητικής του 25χρονου άσου ήταν θλάση δευτέρου βαθμού στον μακρύ προσαγωγό του δεξιού του ποδιού. Αυτή η διάγνωση επιβεβαίωσε την αρχική εκτίμηση που υπήρχε αμέσως μετά τον τραυματισμό του.

Το διάστημα απουσίας και οι αγώνες που χάνει

Το διάστημα της απουσίας του Βισέντε Ταμπόρδα από τους αγωνιστικούς χώρους υπολογίζεται σε περίπου 20 ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός θα στερηθεί τις υπηρεσίες του σε δύο σημαντικές αναμετρήσεις που ακολουθούν στο πρόγραμμα της ομάδας, καθώς ο παίκτης θα μείνει εκτός αποστολής.

Συγκεκριμένα, ο Ταμπόρδα θα απουσιάσει από το ματς του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με την Κηφισιά, το οποίο είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026, στις 17:45, και θα διεξαχθεί στη Λεωφόρο. Επιπλέον, θα μείνει εκτός από την αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής της Super League με την Καλαμάτα. Αυτός ο αγώνας πρωταθλήματος θα διεξαχθεί την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026, στις 19:30, στη Νίκαια ή Νεάπολη.

Μετά από αυτές τις αναμετρήσεις, ακολουθεί μια διακοπή περίπου 20 ημερών στο πρωτάθλημα, λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων. Αυτή η διακοπή αναμένεται να δώσει στον Αργεντινό μεσοεπιθετικό τον απαραίτητο χρόνο για την πλήρη αποκατάσταση του τραυματισμού του.

Η επιστροφή και η σημασία του ντέρμπι

Ο Βισέντε Ταμπόρδα αναμένεται να είναι έτοιμος να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση εκτός απροόπτου για ένα από τα πιο κρίσιμα παιχνίδια της σεζόν. Η επιστροφή του υπολογίζεται να γίνει στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, το οποίο θα διεξαχθεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» στο Φάληρο.

Η αναμέτρηση αυτή είναι προγραμματισμένη για τις 11 Οκτωβρίου 2026, στις 21:00. Το συγκεκριμένο ματς θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς μπορεί να κρίνει πολλά για την πορεία των δύο ομάδων στο πρωτάθλημα. Αυτή την περίοδο, οι «πράσινοι» βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας, γεγονός που προσδίδει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο ντέρμπι.

Το προφίλ του Αργεντινού άσου

Ο Βισέντε Ταμπόρδα είναι ένας 25χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός, ο οποίος αποτελεί σημαντικό μέλος της ομάδας του Παναθηναϊκού. Η παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο είναι κομβική, όπως φάνηκε και από το γεγονός ότι άνοιξε το σκορ στον αγώνα όπου τραυματίστηκε, λίγα λεπτά πριν αποχωρήσει.

Ο Ταμπόρδα έχει δείξει την ικανότητά του σε σημαντικά παιχνίδια και στο παρελθόν. Την περασμένη σεζόν, στο ντέρμπι της κανονικής διάρκειας, είχε πετύχει το νικητήριο γκολ για τον Παναθηναϊκό, διαμορφώνοντας το τελικό 1-0. Η συμβολή του στην επιθετική γραμμή της ομάδας είναι σημαντική για τους «πράσινους».

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta