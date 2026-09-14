Ο Σακίλ Ο’Νιλ θα παρακολουθήσει αγώνα του Ολυμπιακού στη Euroleague

Ο θρυλικός Αμερικανός μπασκετμπολίστας Σακίλ Ο’Νιλ πρόκειται να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις στη Λιθουανία. Το παιχνίδι, που εντάσσεται στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Euroleague, θα διεξαχθεί λίγες ημέρες μετά την έναρξη της μπασκετικής σεζόν. Η παρουσία του σούπερ σταρ έχει ήδη γίνει γνωστή, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των φιλάθλων.

Η παρουσία του Σακίλ Ο’Νιλ στο Κάουνας

Ο Σακίλ Ο’Νιλ θα βρεθεί στη «Ζαλγκίριο Αρένα» στο Κάουνας, την ημέρα του αγώνα μεταξύ του Ολυμπιακού και της Ζαλγκίρις. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για τις 29 Σεπτεμβρίου, στις 20:00. Ο θρυλικός σέντερ του NBA θα είναι καλεσμένος των Λιθουανών, καθώς συνεργάζεται με την εταιρεία τεχνολογίας NordVPN, η οποία αποτελεί χορηγό της ομάδας της Ζαλγκίρις.

Η συνεργασία αυτή είναι ο λόγος που τον στέλνει στο Κάουνας, όπου θα έχει την ευκαιρία να δει από κοντά τους πρωταθλητές Ευρώπης, τον Ολυμπιακό, να κοντράρονται με την ομάδα με τα πράσινα, σε αυτό που περιγράφεται ως μία κλασική μάχη της Euroleague.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα του Ολυμπιακού

Πριν την έναρξη της κανονικής διάρκειας της Euroleague, ο Ολυμπιακός έχει την υποχρέωση του Super Cup. Ωστόσο, όταν η ομάδα μπει σε ρυθμούς regular season, οι «ερυθρόλευκοι» θα συναντηθούν με τον Σακίλ Ο’Νιλ στο Κάουνας.

Η πρεμιέρα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης μπάσκετ της Ευρώπης στέλνει τον Ολυμπιακό στη Βιτόρια για το ματς με τη Μπασκόνια, το οποίο θα διεξαχθεί στις 24 Σεπτεμβρίου. Πέντε ημέρες μετά, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα φιλοξενηθεί από την Ζαλγκίρις στο Κάουνας, όπου θα βρίσκεται και ο Σακίλ Ο’Νιλ.

Η λαμπρή καριέρα του Αμερικανού σούπερ σταρ

Ο Σακίλ Ο’Νιλ είναι ένας θρυλικός σέντερ του NBA, γνωστός για την κυριαρχία του στα παρκέ. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα NBA. Τρία από αυτά τα κέρδισε αγωνιζόμενος με τους Λος Άντζελες Λέικερς και ένα με τους Μαϊάμι Χιτ. Η φήμη του είχε εκτιναχθεί ήδη από τα πρώτα χρόνια της πορείας του στο μπάσκετ.

Προηγούμενη επίσκεψη στην Ελλάδα

Ο Σακίλ Ο’Νιλ έχει επισκεφτεί ξανά την Ελλάδα στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, το 1994, όταν ήταν 22 ετών και αγωνιζόταν ως σούπερ σταρ των Ορλάντο Μάτζικ, είχε δώσει το παρών στο ΣΕΦ. Η επίσκεψη αυτή είχε γίνει στο πλαίσιο ενός event που είχε διοργανώσει μία αθλητική εταιρεία, η Reebok, με την οποία ο Αμερικανός συνεργάζεται ακόμα.

Τότε, πλήθος κόσμου είχε μαζευτεί στις εγκαταστάσεις για να δει από κοντά τον ανερχόμενο Σακίλ. Ωστόσο, η διοργάνωση είχε οδηγηθεί σε φιάσκο, καθώς ο Ο’Νιλ άργησε πολλή ώρα να εμφανιστεί. Όταν τελικά εμφανίστηκε, έκατσε για μόλις λίγα λεπτά, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις σε ένα κοινό που, παρά τη μεγάλη του αγάπη, είχε κουραστεί από την αναμονή.

Με πληροφορίες από: Newsit, Athletiko