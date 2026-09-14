Κώστας Σλούκας: «Αν δεν μπορώ να ανταποκριθώ, θα είναι η τελευταία μου χρονιά»

Ο Κώστας Σλούκας, ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια του ελληνικού μπάσκετ, παραχώρησε συνέντευξη όπου αναφέρθηκε εκτενώς στη νέα αγωνιστική περίοδο του Παναθηναϊκού. Ο αρχηγός των «πράσινων» μίλησε για την επερχόμενη συνεργασία του με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, την πορεία της αποκατάστασής του μετά την πρόσφατη επέμβαση, καθώς και για τις σκέψεις του σχετικά με το μέλλον του στο άθλημα και την Εθνική ομάδα.

Η επιστροφή στην κορυφή και η νέα εποχή

Ο Κώστας Σλούκας έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην πρόσφατη ιστορία του Παναθηναϊκού, οδηγώντας τους «πράσινους» στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ηγήθηκε της ομάδας στην κατάκτηση της Euroleague το 2024, στο Βερολίνο, βάζοντας φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του στην επιτυχία της τελευταίας τριετίας.

Πλέον, τόσο ο ίδιος όσο και ολόκληρος ο οργανισμός του Παναθηναϊκού, εισέρχονται σε μια νέα εποχή. Αυτή η νέα περίοδος σηματοδοτεί την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της ομάδας, μια εξέλιξη που αναμένεται να φέρει σημαντικές αλλαγές και προκλήσεις.

Η συνεργασία με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Η επερχόμενη συνεργασία του Κώστα Σλούκα με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν είναι κάτι καινούργιο για τον Έλληνα αθλητή. Οι δύο άνδρες είχαν συνεργαστεί και στο παρελθόν, συγκεκριμένα στη Φενέρμπαχτσε, για μια πενταετία. Αυτή η προηγούμενη εμπειρία σημαίνει ότι αμφότεροι γνωρίζονται πολύ καλά και τρέφονται από το κίνητρο.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού χαρακτήρισε τον Ομπράντοβιτς ως τον καλύτερο προπονητή όλων των εποχών στην Ευρώπη. Ο Σλούκας δήλωσε ότι ο Σέρβος τεχνικός ήταν αυτός που τον ανέδειξε από παίκτη ρόλου σε πρωταγωνιστή. Η παρουσία του Ομπράντοβιτς στον πράσινο πάγκο φέτος, σύμφωνα με τον Σλούκα, τον γεμίζει με ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η κατάσταση της υγείας του μετά την επέμβαση

Ο Κώστας Σλούκας αναφέρθηκε και στην κατάσταση της υγείας του μετά την επέμβαση που υποβλήθηκε τον περασμένο Απρίλιο. Λόγω αυτής της επέμβασης, αναγκάστηκε να απουσιάσει από τα τελευταία παιχνίδια της EuroLeague, καθώς και από τους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος.

Σχετικά με την επιστροφή του στο παρκέ, ο αθλητής εξέφρασε την αισιοδοξία του. Πιστεύει ότι σε 15 με 20 ημέρες θα είναι σε θέση να ενταχθεί στις προπονήσεις της ομάδας. Εξήγησε ότι μετά το χειρουργείο η αποκατάσταση πήγαινε καλά και έκανε καλές προπονήσεις. Ωστόσο, στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ενώ έπρεπε να αγωνιστεί λιγότερο από δέκα λεπτά, οι συνθήκες του αγώνα τον ανάγκασαν να παίξει πάνω από 25 λεπτά, φτάνοντας τα 30 λεπτά μαζί με την παράταση.

Αυτή η υπερπροσπάθεια είχε ως αποτέλεσμα το πόδι του να μην αντέξει την επόμενη μέρα, παρουσιάζοντας αντίδραση. Κατά συνέπεια, δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα και αναγκάστηκε να χάσει ουσιαστικά ολόκληρο το καλοκαίρι. Έχει επικρατήσει η άποψη ότι αν δεν είχε υπάρξει πίεση στα παιχνίδια των playoffs του ελληνικού πρωταθλήματος, δεν θα είχε υποτροπή και θα ήταν 100% έτοιμος για τους τελικούς, χωρίς να καθυστερήσει την είσοδό του στην προετοιμασία.

Το μέλλον του στην ενεργό δράση και την Εθνική ομάδα

Ο Κώστας Σλούκας απάντησε και στο ερώτημα αν η φετινή σεζόν θα είναι η τελευταία της καριέρας του. Εξήγησε τους λόγους που θα τον οδηγούσαν σε μια τέτοια απόφαση, δηλώνοντας πως «αν δεν μπορώ να ανταποκριθώ, θα είναι η τελευταία μου χρονιά». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την αφοσίωσή του στο υψηλό επίπεδο απόδοσης.

Επιπλέον, ο αθλητής προανήγγειλε την αποχώρησή του από την Εθνική ομάδα. Δήλωσε ότι ετοιμάζει μια σχετική ανακοίνωση, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί τις επόμενες εβδομάδες. Αυτή η απόφαση σηματοδοτεί το τέλος μιας σημαντικής πορείας με το εθνόσημο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta