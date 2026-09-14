Ο Ολυμπιακός στο κυνήγι του Μπόρχα Ιγκλέσιας: Η επιλογή του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ

Ο Ολυμπιακός δίνει αγώνα δρόμου για την ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής, καθώς το μεταγραφικό παζάρι οδεύει προς το τέλος του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τεχνικός των Πειραιωτών, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, έχει προκρίνει τον έμπειρο επιθετικό της Θέλτα, Μπόρχα Ιγκλέσιας, ως την πρώτη του επιλογή. Ήδη διεξάγονται συζητήσεις τόσο με τον 33χρονο άσο όσο και με την ομάδα του Βίγκο, σε μια προσπάθεια να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού και η επιλογή του Αλγκουαθίλ

Ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, φέρεται να έχει ξεχωρίσει τον Μπόρχα Ιγκλέσιας ως τον ιδανικό υποψήφιο για την κορυφή της επίθεσης των «ερυθρόλευκων». Οι πληροφορίες από την Ισπανία επιβεβαιώνουν την προτίμηση του προπονητή προς τον παίκτη της Θέλτα, καθιστώντας τον φαβορί για τη μεταγραφή.

Η ομάδα του Πειραιά βρίσκεται σε έναν αγώνα δρόμου για την απόκτηση επιθετικού, καθώς η προθεσμία για τις μεταγραφές είναι ασφυκτική. Οι συζητήσεις με τον Ιγκλέσιας και τη Θέλτα βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας πριν το κλείσιμο του μεταγραφικού παραθύρου.

Το προφίλ του Μπόρχα Ιγκλέσιας

Ο Μπόρχα Ιγκλέσιας, γεννημένος στις 17 Ιανουαρίου 1993, είναι ένας έμπειρος επιθετικός με ύψος 1,87 μέτρα. Έχει διαγράψει μια εξαιρετική πορεία στη La Liga, ενώ έχει κατακτήσει και τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή με την εθνική ομάδα της Ισπανίας στο Μουντιάλ.

Το συμβόλαιό του με την Θέλτα ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027, γεγονός που καθιστά τις διαπραγματεύσεις κρίσιμες για την έκβαση της μεταγραφής. Η μακρά του θητεία και η αποτελεσματικότητά του στο ισπανικό πρωτάθλημα τον καθιστούν έναν περιζήτητο ποδοσφαιριστή.

Η πορεία του σε Θέλτα και Μπέτις

Η καριέρα του Ιγκλέσιας έχει μοιραστεί ουσιαστικά μεταξύ δύο μεγάλων ισπανικών συλλόγων, της Θέλτα και της Μπέτις, όπου άφησε το στίγμα του με την παραγωγικότητά του. Στην ομάδα του Βίγκο, τη Θέλτα, έχει καταγράψει 92 συμμετοχές, σημειώνοντας 29 γκολ και μοιράζοντας 6 ασίστ. Αξίζει να σημειωθεί πως με τη δεύτερη ομάδα της Θέλτα, είχε εντυπωσιακή παρουσία, με 146 αγώνες και 76 γκολ.

Στην Μπέτις, ο Ιγκλέσιας μέτρησε 181 παιχνίδια, στα οποία πέτυχε 52 γκολ και έδωσε 12 ασίστ. Η μεταγραφή του στην Μπέτις από την Εσπανιόλ το καλοκαίρι του 2019 έγινε έναντι του ποσού των 28 εκατομμυρίων ευρώ, μετά από μια εξαιρετική χρονιά που είχε πραγματοποιήσει.

Οι άλλες ομάδες και η διεθνής εμπειρία

Πριν από τη δεύτερη θητεία του στη Θέλτα και την πορεία του στην Μπέτις, ο Ιγκλέσιας αγωνίστηκε και σε άλλες σημαντικές ομάδες. Με την Εσπανιόλ, κατέγραψε 46 παιχνίδια, σκοράροντας 23 γκολ και προσφέροντας 4 ασίστ. Επίσης, φόρεσε τη φανέλα της Σαραγόσα σε 43 αγώνες, όπου πέτυχε 23 γκολ και μοίρασε 6 ασίστ.

Την περασμένη σεζόν, ο Ιγκλέσιας είχε μια γεμάτη χρονιά, καταγράφοντας 50 αγώνες με 18 γκολ και 3 ασίστ. Επιπλέον, πέρασε μισή σεζόν ως δανεικός στη Λεβερκούζεν, κατά την περίοδο 2023-24, όπου συμμετείχε σε 10 αγώνες χωρίς να σκοράρει. Την τρέχουσα σεζόν, έχει αγωνιστεί σε 1 παιχνίδι ως αλλαγή, για 21 λεπτά.

Το μεταγραφικό παζάρι και οι επόμενες κινήσεις

Ενώ οι πληροφορίες για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Μπόρχα Ιγκλέσιας είναι έντονες, η πειραϊκή ομάδα από την πλευρά της διαψεύδει την ονοματολογία για επιθετικούς. Ωστόσο, η αναμονή για την τελευταία κίνηση στο μεταγραφικό παζάρι παραμένει, με την προθεσμία να λήγει αύριο βράδυ.

Πέρα από τον Μπόρχα Ιγκλέσιας, στο «κόλπο» των πιθανών μεταγραφικών στόχων του Ολυμπιακού παραμένουν και άλλα ονόματα, όπως ο Μάριους της Σάμσουνσπόρ και ο Μαγιοράλ της Χετάφε. Η τελική απόφαση και οι εξελίξεις αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις επόμενες ώρες.

Με πληροφορίες από: Reader, Gazzetta